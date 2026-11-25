Hai ái nữ nhà Thúy Hạnh cùng mẹ khám phá thành phố của 'Romeo và Juliet'
GĐXH - Thúy Hạnh gây chú ý khi tung bộ ảnh cùng hai con gái khám phá Verona - thành phố nổi tiếng với câu chuyện "Romeo và Juliet".
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