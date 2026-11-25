Mới đây, cựu người mẫu Thúy Hạnh chia sẻ hình ảnh cùng hai con gái là Suli và Suti dạo chơi ở Verona - thành phố cổ ở miền Bắc Italy - nơi đây từng là bối cảnh vở kịch 'Romeo và Juliet'. Trong ảnh là Piazza Bra - quảng trường lớn nhất thành phố, nơi có đấu trường La Mã Arena di Verona xây từ thế kỷ thứ nhất. Công trình hiện vẫn là sân khấu biểu diễn, nổi tiếng với lễ hội opera mùa hè tổ chức từ năm 1913.