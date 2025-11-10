Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng, bảo vệ tài sản cho người dân

Qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng Công an nắm được việc ông Nguyễn Quốc Lập, trú tại thôn Cổ Phúc 11, xã Trấn Yên, nhận nhiều cuộc gọi và tin nhắn lạ yêu cầu chuyển 40 triệu đồng để “nhận quà”.

Qua khai thác, rà soát và đối chiếu phương thức thủ đoạn, tổ công tác xác định đây là hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản đang phổ biến thời gian gần đây.

Công an xã Trấn Yên đến trao đổi với ông Nguyễn Quốc Lập

Công an xã đã khẩn trương tiếp cận, xác minh thông tin và hướng dẫn ông Lập dừng ngay việc liên hệ, không chuyển tiền cho đối tượng.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho người lạ; không thực hiện chuyển tiền khi nhận được yêu cầu “đóng phí nhận quà”, “xác minh tài khoản”, “trúng thưởng”… Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay Công an nơi gần nhất tránh mắc bẫy của các đối tượng lừa đảo.