Phẫu thuật khuôn mặt để trốn truy nã hơn 20 năm

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Ngày 30/12, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin việc phối hợp bắt giữ đối tượng trốn truy nã Nguyễn Thị Bé (SN 1968, quê quán xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tỉnh cũ; thường trú tại xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định cũ).

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Bé (ảnh: CAQT).

Trước đó, Nguyễn Thị Bé bị truy nã theo Quyết định truy nã ngày 28/2/2001 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định (cũ) về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy" và Quyết định truy nã ngày 27/4/2005 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh về hành vi "giết người".

Quá trình trốn truy nã tại Lào, Nguyễn Thị Bé đổi họ tên thành Hồ Thị Hương Liên (SN 1972, trú bản Nóng Đờn, thành phố Kaysone Phomvihane, tỉnh Sạ Vẳn Na Khệt, Lào) và cắt đứt liên lạc với gia đình. Nguyễn Thị Bé tạo lớp vỏ bọc là doanh nhân, chọn khu vực xa khu dân cư để sinh sống.

Đối tượng này còn thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt. Lực lượng điều tra Công an tỉnh Quảng Trị nhiều lần có thông tin về Nguyễn Thị Bé, nhưng căn cứ vào nhận dạng thì không phù hợp nên phải tiếp tục xác minh.

Bàn giao đối tượng truy nã Nguyễn Thị Bé cho Công an tỉnh Ninh Bình.

Bằng nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị và Sạ Vẳn Na Khệt xác định rõ được nhân thân, lai lịch của Hồ Thị Hương Liên. Đồng thời, củng cố tài liệu, chứng cứ và thực hiện bắt giữ đối tượng này tại nhà riêng ở Lào.

Đối tượng Nguyễn Thị Bé được di lý về Việt Nam và bàn giao cho Công an tỉnh Ninh Bình để xử lý theo quy định của pháp luật.