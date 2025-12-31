Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'
GĐXH - Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vừa bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma”.
Thông tin từ Công an Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò "ranh ma" hòng qua mắt lực lượng chức năng.
Theo trình báo, sáng ngày 22/12/2025, chị Phạm Thị Thu Tr (SN 1984, thường trú tại phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai) có để trong cốp xe mô tô số tiền hơn 1 tỷ đồng, 11 chỉ vàng 9999, 1 đôi bông bằng vàng trắng, 1 giấy chứng nhận sử dụng đất, 3 sổ tiết kiệm cùng các loại giấy tờ tuỳ thân khác.
Sau khi gửi xe tại nhà giữ xe khu B tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để khám bệnh, đến 15h20 cùng ngày, khi chị Tr lấy xe ra về thì phát hiện các tài sản trong cốp xe nói trên đã bị mất nên đến Công an phường Tam Hiệp trình báo.
Tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Tam Hiệp tiến hành xác minh truy xét, khám nghiệm hiện trường, kiểm tra trên hệ thống camera giám sát, thu thập chứng cứ làm rõ đối tượng.
Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định, đối tượng Đỗ Tấn Được là người thực hiện hành vi trộm cắp và tiến hành truy bắt.
Sau 1 tuần truy bắt, đến 18 giờ ngày 28/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Biên Hòa bắt giữ thành công đối tượng Đỗ Tấn Được, thu giữ toàn bộ tài sản trộm cắp.
Tại cơ quan Công an, Được khai nhận, thường xuyên đi lòng vòng các bệnh viện trên địa bàn để khảo sát và chờ nạn nhân sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp.
Sáng ngày 22/12, Được đã điều khiển xe mô tô đi đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trộm cắp tài sản trong cốp xe mô tô của chị Tr. Sau khi trộm cắp tài sản, Được điều khiển xe đi đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất gửi xe rồi đi bộ ra đường bắt xe ôm đi đến khu vực ngã ba Bình Đa (thuộc phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai) vào tiệm mua bán xe cũ mua 1 xe mô tô khác để di chuyển.
Sau đó, đối tượng điều khiển xe về nhà và đem cất giấu tài sản. Tối cùng ngày, Được lấy số tiền khoảng hơn 500.000.000đ cùng bạn gái tiêu xài và mua quà tặng.
Đến sáng ngày 28/12/2025, Được bắt xe về lại tỉnh Đồng Nai thì bị bắt giữ. Đối tượng khai nhận thêm, trong sáng ngày 22/12, Được đã thực hiện hành vi trộm cắp tại 3 bệnh viện là bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Nhi Đồng Nai và bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.
Vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
