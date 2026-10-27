Lisa - con gái Khánh Thi 3 tuổi đã biết làm điệu

Khánh Thi làm nàng thơ nước Pháp, lời nhận xét của Phan Hiển khiến cô than trời GĐXH - Khánh Thi ước mong được làm "nàng thơ nước Pháp" trong bộ ảnh mới nhưng lại bị Phan Hiển đưa ra lời nhận xét gây bất ngờ.





Trên trang cá nhân, Khánh Thi thích thú chia sẻ hình ảnh con gái Lisa được thợ trang điểm makeup. Cô còn hóm hỉnh ví bé Lisa đáng yêu chẳng khác nào một chú mèo con, đồng thời cho thấy sự lém lỉnh, điệu đà của Lisa khi bắt đầu thích làm đẹp như người lớn.

Lisa lúc makeup được ví như mèo con vì quá đáng yêu.

Trước đó, Khánh Thi cũng chia sẻ về trò nghịch ngợm đáng yêu của con gái Lisa khi cô bé tự tạo cho mình một "dự án ma" với những quả bong bóng màu. Sự hồn nhiên, tinh nghịch của con gái khiến bà mẹ ba con không khỏi thích thú. Ở tuổi lên 3, Lisa luôn biết cách khiến những điều bình thường trở nên thú vị bằng trí tưởng tượng phong phú và những trò chơi ngộ nghĩnh. Những khoảnh khắc đời thường ấy cũng là niềm vui giản dị mà Khánh Thi trân trọng khi đồng hành cùng con trong những năm tháng đầu đời.

Là con gái út của Khánh Thi và Phan Hiển, bé Lisa được bố mẹ yêu thương, chăm chút và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu trên mạng xã hội. Ở tuổi lên 3, cô bé gây thiện cảm bởi vẻ ngoài bụ bẫm, gương mặt bầu bĩnh cùng những biểu cảm hồn nhiên, đôi khi khiến người lớn cũng phải bật cười.

Khoảnh khắc Lisa thổi bong bóng gây chú ý với khán giả.

Không chỉ thích làm điệu, Lisa còn có những trò nghịch ngợm rất trẻ con, từ thích thú tập tành trang điểm đến say mê thổi những quả bong bóng đủ màu sắc. Qua lời kể dí dỏm của Khánh Thi, có thể thấy cô bé đang ở độ tuổi khám phá mọi thứ xung quanh bằng sự tò mò và trí tưởng tượng phong phú. Có khi chỉ một trò chơi nhỏ cũng đủ khiến Lisa say sưa cả buổi, còn bố mẹ lại có thêm những khoảnh khắc đáng nhớ bên con. So với anh trai Kubi và chị Anna, Lisa là em bé nhỏ nhất nhà, được cả gia đình dành nhiều sự quan tâm.

Lisa được sống trong tình yêu thương của bố mẹ và anh chị.

Những hình ảnh đời thường của cô bé không cần sắp đặt cầu kỳ vẫn nhận được sự yêu mến bởi nét đáng yêu tự nhiên, gần gũi. Với Khánh Thi và Phan Hiển, bên cạnh việc chăm lo cho các con học tập, rèn luyện năng khiếu, những giây phút nhìn con lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ và giữ được sự hồn nhiên của tuổi thơ cũng là niềm hạnh phúc giản dị mà vợ chồng cô luôn trân trọng.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.



