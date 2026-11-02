Hồng Đào: Không ai muốn trở thành gánh nặng của con cái

Trải nghiệm lãng mạn của Hồng Đào khi đến thăm căn nhà trong phim 'Cuốn theo chiều gió' GĐXH - Ở tuổi U70, nghệ sĩ Hồng Đào dành thời gian cho công việc và chăm sóc bản thân. Ngoài ra, chị còn có những chuyến du lịch tận hưởng cuộc sống.

Nhà sản xuất Runup Vietnam vừa giới thiệu tập hậu trường thứ 3 của phim điện ảnh "Ngày con còn mẹ", với chủ đề "Mùi bệnh viện". Trong đoạn video dài gần 5 phút, bên cạnh những cảnh quay giàu cảm xúc, chia sẻ của nghệ sĩ Hồng Đào về tâm lý người làm cha, làm mẹ khi đau ốm khiến nhiều người suy ngẫm.

Trong phim, Hồng Đào đảm nhận vai Tím, người mẹ cả đời tần tảo, dành nhiều yêu thương cho các con nhưng lại phải đối diện với biến cố sức khỏe nghiêm trọng. Để nhập vai, nữ nghệ sĩ cùng các diễn viên đã trải qua nhiều ngày ghi hình tại bối cảnh bệnh viện thực tế.

Hồng Đào cho biết, không gian bệnh viện mang đến cảm giác ám ảnh đặc biệt. Đó không chỉ là mùi thuốc, mùi cồn hay hóa chất sát trùng mà còn là những ký ức, nỗi lo lắng mà có lẽ bất cứ ai từng phải vào viện chăm sóc người thân đều khó quên.

Hồng Đào chia sẻ về vai diễn của mình.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ, điều khiến chị suy nghĩ nhiều hơn cả khi hóa thân thành mẹ Tím là tâm lý của những người làm cha, làm mẹ lúc về già, khi sức khỏe không còn như trước và phải phụ thuộc vào con cái. Chị nhớ lại một câu thoại từng xem trong phim Hàn Quốc, đại ý rằng khi cha mẹ đau ốm lâu ngày mới biết được lòng hiếu thảo của con cái đến đâu. Từ đó, Hồng Đào bày tỏ sự đồng cảm với nỗi lòng của những bậc sinh thành: Không có cha mẹ nào muốn mình trở thành gánh nặng cho con.

Đây cũng là một trong những tâm lý khó nói thành lời của người lớn tuổi. Khi còn khỏe mạnh, cha mẹ thường muốn tự lo liệu mọi việc, chăm sóc con cái và vun vén gia đình. Nhưng đến lúc bệnh tật, phải nằm viện dài ngày, họ không chỉ chịu đựng những cơn đau thể xác mà còn có thể mang tâm trạng áy náy vì khiến con cái phải vất vả, lo lắng.

Với Hồng Đào, câu chuyện của mẹ Tím vì thế không đơn thuần là một vai diễn về bệnh tật, mà còn gợi lên những cảm xúc rất đời thường trong mỗi gia đình.

Trong tập hậu trường, một phân cảnh đáng chú ý là khi Mây (Phương Anh Đào) phản ứng dữ dội sau khi biết bệnh tình của mẹ Tím tái phát. Theo dõi cảnh quay qua màn hình monitor, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng không giấu được xúc động trước diễn xuất của các diễn viên.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng xúc động ở hậu trường.

Ngay cả khi cảnh quay kết thúc, Phương Anh Đào vẫn ngồi lặng đi, bật khóc khi xem lại những hình ảnh bên cạnh Hồng Đào. Không khí nặng nề ấy phần nào cho thấy sức ép cảm xúc mà ê-kíp phải đối diện khi thực hiện những phân đoạn về bệnh tật và tình thân.

Đảm nhận vai Mây, người con gái tất bật lo liệu mọi việc cho mẹ từ thủ tục nhập viện, lấy thuốc đến những đêm dài túc trực bên giường bệnh, Phương Anh Đào cho biết bốn ngày ghi hình tại bệnh viện khiến cô khá mệt mỏi. Mùi thuốc và không gian ngột ngạt dễ khiến con người rơi vào trạng thái căng thẳng. Nữ diễn viên chỉ mong hoàn thành các cảnh quay để có thể trở về nhà nghỉ ngơi.

Tuy nhiên, điều đọng lại với Phương Anh Đào lại là sự gắn kết giữa những người thân trong hoàn cảnh khó khăn. Cô cho rằng bệnh viện là nơi con người dễ bộc lộ sự yếu mềm và cũng cần đến sự quan tâm, hỗ trợ của gia đình nhiều nhất. Khi một người gặp biến cố sức khỏe, những mâu thuẫn hay khoảng cách trước đó dường như không còn quan trọng bằng mong muốn người thân sớm bình phục.

Với Nguyên Thảo, người đảm nhận vai Ly, những cảnh quay ở hành lang bệnh viện gợi lại ký ức từng chăm sóc mẹ ruột ngoài đời. Nữ diễn viên cho biết cô không thích mùi bệnh viện bởi nó gắn với cảm giác đau đớn, bí bách cả về thể xác lẫn tinh thần. Điều cô mong mỏi nhất mỗi khi có người thân nhập viện là họ sớm khỏe lại để cả nhà được trở về nhà.

Trong khi đó, Huy Anh (vai Pháo) cũng có những trải lòng đáng chú ý khi nhớ lại biến cố sức khỏe của mẹ ruột cách đây 5 năm. Thời điểm biết mẹ phải trải qua một ca đại phẫu, nam diễn viên gần như rơi vào trạng thái hoang mang, không biết phải làm gì.

Anh nhớ suốt 9 tiếng mẹ nằm trong phòng mổ, bản thân chỉ ngồi bất động chờ đợi, không ăn uống, không thể nghĩ đến chuyện gì khác. Ký ức ấy trở lại khi Huy Anh thực hiện cảnh nhân vật Pháo đứng trước phòng cấp cứu, thấp thỏm chờ tin về tình trạng của mẹ Tím.

Nam diễn viên cho biết, chính những cảm xúc từng trải qua ngoài đời giúp anh hiểu rõ hơn nỗi sợ mất đi người thân. Đó là người luôn ở bên trò chuyện, đồng hành và hiện diện trong cuộc sống mỗi ngày.

Dàn diễn viên phim "Ngày con còn mẹ".

Không chỉ khai thác nỗi đau khi người thân lâm bệnh, "Ngày con còn mẹ" còn đặt ra câu chuyện về tình cảm gia đình sau những bất hòa, mâu thuẫn. Khi mẹ Tím gặp biến cố, các thành viên trong gia đình phải gác lại những khúc mắc để cùng nhau chăm sóc mẹ.

Nguyên Thảo cho rằng những biến cố như vậy đôi khi là lời nhắc nhở mỗi người cần trân trọng người thân khi còn có thể. Bởi dù từng xảy ra bất đồng, khi anh chị em gặp tai nạn hoặc đau ốm, cảm giác đau lòng và lo lắng vẫn luôn hiện hữu. Nếu vì giận hờn mà bỏ lỡ cơ hội chăm sóc nhau, điều còn lại có thể là sự tiếc nuối.

Nữ diễn viên cũng nhắc đến một thực tế khiến cô suy nghĩ: Nhiều người mẹ, người bà cố gắng giành giật sự sống không chỉ vì bản thân mà còn bởi họ chưa yên tâm về con cái, gia đình. Họ muốn khỏe mạnh để tiếp tục chăm lo cho những người mình yêu thương, đôi khi quên cả nhu cầu của chính mình.

Ở cuối đoạn hậu trường, hình ảnh ba người con Pháo, Mây, Ly quây quần bên giường bệnh, ôm lấy mẹ Tím tạo nên khoảnh khắc ấm áp. Phương Anh Đào cũng có những chia sẻ về cách nhìn nhận cuộc sống sau khi đặt nhân vật vào bối cảnh bệnh viện.

Theo nữ diễn viên, khi đối diện với bệnh tật, mọi thước đo trong cuộc sống dường như trở nên đơn giản hơn. Khi không có sức khỏe, điều con người mong muốn nhất chỉ là được khỏe mạnh trở lại. Khi thời gian bên người thân trở nên hữu hạn, từng phút giây được ở cạnh nhau cũng trở nên quý giá.

Một hơi thở bình thường trong cuộc sống hằng ngày có thể trở thành điều vô cùng quan trọng với người đang nằm trên giường bệnh. Bởi vậy, bệnh viện cũng là nơi khiến mỗi người có dịp nhìn lại những gì thực sự đáng trân trọng, từ sức khỏe của bản thân đến sự hiện diện của gia đình.

Thông qua câu chuyện của mẹ Tím, bộ phim gửi gắm thông điệp: Đừng đợi đến khi cha mẹ nằm trên giường bệnh mới bắt đầu học cách yêu thương và quan tâm đến họ.

"Ngày con còn mẹ" do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện, có sự tham gia của Hồng Đào, Phương Anh Đào, Huy Anh và Nguyên Thảo. Phim dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 11/11/2026.