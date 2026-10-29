Khánh Thi: Hạnh phúc là được sống cuộc đời mình chọn, làm điều mình yêu, ở bên người mình thương

Lisa - con gái Khánh Thi 3 tuổi đã biết làm điệu GĐXH - Lisa - con gái Khánh Thi gây chú ý khi được trang điểm xinh xắn như chú mèo con.

Khánh Thi cho rằng, điều quan trọng với phụ nữ là hiểu rõ bản thân mong muốn điều gì, thay vì cố gắng sống theo những khuôn mẫu hay kỳ vọng của người khác. Với nữ kiện tướng dancesport, nhu cầu được yêu thương, chiều chuộng và có một người để dựa vào những lúc mệt mỏi hoàn toàn không mâu thuẫn với khát khao tự chủ, theo đuổi công việc và xây dựng sự nghiệp riêng. Cô mong muốn có một người đồng hành biết quan tâm, sẻ chia, nhưng đồng thời vẫn có thể hết lòng với công việc, tự hào về những gì mình làm được và theo đuổi những ước mơ mang dấu ấn cá nhân.

Nhan sắc Khánh Thi ngày càng rực rỡ và xinh đẹp.

Theo Khánh Thi, có lẽ không ít phụ nữ cũng trải qua những cảm xúc như vậy. Họ muốn được nghe một lời động viên rằng luôn có người ở bên, sẵn sàng chở che, nhưng cũng muốn tự mình vượt qua khó khăn và khẳng định năng lực. Có những ngày, người phụ nữ có thể mạnh mẽ, quyết đoán khi đối diện với công việc và cuộc sống bên ngoài, nhưng khi trở về nhà lại chỉ mong được ôm vào lòng, được hỏi han và quan tâm bằng những điều giản dị. Bởi đôi khi, việc có thể tự lo liệu mọi thứ không đồng nghĩa với việc họ không cần sự chăm sóc từ người mình yêu thương.

Với Khánh Thi, hạnh phúc của phụ nữ không nhất thiết phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, giữa việc được chở che và khả năng tự lập. Điều đáng quý là mỗi người có thể đón nhận tình yêu, sự quan tâm từ bạn đời mà vẫn giữ được bản sắc, những mục tiêu và mong muốn riêng. Sau những nỗ lực trong công việc cũng như cuộc sống, cô nhận ra rằng hạnh phúc nằm ở việc được sống theo lựa chọn của mình, làm công việc bản thân yêu thích, ở bên những người mình thương và không quên dành thời gian để lắng nghe, chăm sóc chính mình.

Nữ kiện tướng dancesport cũng trân trọng sự hiện diện của một người có thể đồng hành qua những chặng đường của cuộc đời. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui khi có người sẻ chia, cô cho rằng việc mỗi người phụ nữ vẫn nhận ra giá trị của bản thân, biết yêu thương và trân trọng chính mình cũng quan trọng không kém. Bởi một mối quan hệ hạnh phúc không chỉ là có người ở bên, mà còn là khi mỗi người vẫn được sống đúng với con người mình, được theo đuổi những điều có ý nghĩa và cảm thấy bình yên với cuộc đời đã lựa chọn.

Tổ ấm hạnh phúc của Khánh Thi - Phan Hiển.

Thực tế, ở tuổi ngoài 40, Khánh Thi chuẩn là một người phụ nữ hạnh phúc khi cô có sự nghiệp thăng hoa, có một gia đình hạnh phúc. Điều đặc biệt, chồng trẻ Phan Hiển của cô rất yêu thương và chiều chuộng vợ trong mọi việc. Khánh Thi còn có 3 con vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Trong mắt khán giả, Khánh Thi chính là một người phụ nữ viên mãn.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam. Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.



