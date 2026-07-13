'Ông hoàng nhạc đỏ' Trọng Tấn gây ngỡ ngàng với mảnh vườn ở khu nghỉ dưỡng 4.000 m2

Thứ hai, 14:28 13/07/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Ca sĩ Trọng Tấn dành cuối tuần thu hoạch ngô nếp tím, quả sim chín và nhiều loại hoa trái trong khu nghỉ dưỡng 4.000 m2 ở ngoại thành Hà Nội.

Trọng Tấn và mảnh vườn 4 . 000 M2 ở Sóc Sơn: Cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên - Ảnh 1.

Theo bà xã Trọng Tấn chia sẻ với Ngôi sao, niềm vui buổi sáng cuối tuần của hai vợ chồng là bữa sáng với vài bắp ngô luộc và các loại hoa quả mới thu hoạch trong vườn.

Trọng Tấn và mảnh vườn 4 . 000 M2 ở Sóc Sơn: Cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên - Ảnh 2.

Cuối tuần gần đây, gia đình Trọng Tấn thu hoạch được quất hồng bì, chanh leo và đào.

Trọng Tấn và mảnh vườn 4 . 000 M2 ở Sóc Sơn: Cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên - Ảnh 3.

Được nhiều bạn bè khen là nông dân chính hiệu, Trọng Tấn cho biết cũng không ngờ lần đầu trồng ngô nếp tím đã thành công. Ngô luộc ngon, ngọt là bữa sáng yêu thích của hai vợ chồng.

Trọng Tấn và mảnh vườn 4 . 000 M2 ở Sóc Sơn: Cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên - Ảnh 4.

Bên cạnh ngô nếp tím, khu vườn của gia đình Trọng Tấn còn có sim đang vào vụ.

Trọng Tấn và mảnh vườn 4 . 000 M2 ở Sóc Sơn: Cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên - Ảnh 5.

Đào mỏ quạ cũng đang trong mùa thu hoạch. Mỗi lần đến vườn, bà xã Trọng Tấn có sở thích xếp đặt quả chín cùng vài nhành hoa và ấm trà quen thuộc để cùng chồng tận hưởng buổi sáng bình yên và lưu lại những khoảnh khắc hòa mình vào thiên nhiên.

Trọng Tấn và mảnh vườn 4 . 000 M2 ở Sóc Sơn: Cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên - Ảnh 6.

Bí ngô, cà chua, dâu tằm, quất hồng bì, hoa dẻ và mẫu đơn được bà xã Trọng Tấn thu hoạch được trong một lần thăm vườn.

Trọng Tấn và mảnh vườn 4 . 000 M2 ở Sóc Sơn: Cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên - Ảnh 7.

Hoa đậu biếc được vợ chồng nam ca sĩ trồng để tô điểm cho khu vườn đồng thời thu nguyên liệu làm trà.

Ngoài 2 căn nhà đẹp tại Hà Nội và Thanh Hóa, Trọng Tấn còn được ngưỡng mộ khi sở hữu căn biệt thự tại Sóc Sơn. Căn biệt thự được xây bằng gạch, sau đó ốp gỗ và đá bên ngoài tạo vẻ cổ kính. Nhiều bạn bè tới thăm căn nhà gỗ trên đồi thông của "ông hoàng nhạc đỏ" đều khen ngợi "đẹp như đang ở căn nhà cổ tích nước Anh".

Trọng Tấn và mảnh vườn 4 . 000 M2 ở Sóc Sơn: Cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên - Ảnh 8.

Cơ ngơi của Trọng Tấn ở Sóc Sơn, Hà Nội.

Trọng Tấn và mảnh vườn 4 . 000 M2 ở Sóc Sơn: Cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên - Ảnh 9.

Căn nhà được xây bằng gạch, sau đó ốp gỗ và đá bên ngoài tạo vẻ cổ kính.

Trọng Tấn và mảnh vườn 4 . 000 M2 ở Sóc Sơn: Cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên - Ảnh 10.

Dưới nắng cuối chiều ngôi nhà trông rất đỗi bình yên.

Trọng Tấn và mảnh vườn 4 . 000 M2 ở Sóc Sơn: Cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên - Ảnh 11.

Ca sĩ Trọng Tấn thiết kế bể bơi nhỏ xinh, uốn lượn.

Trọng Tấn và mảnh vườn 4 . 000 M2 ở Sóc Sơn: Cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên - Ảnh 12.

Buổi tối, hiệu ứng ánh sáng giúp tổng thể như một bức tranh đẹp.

Trọng Tấn và mảnh vườn 4 . 000 M2 ở Sóc Sơn: Cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên - Ảnh 13.

Căn biệt thự có lối nhỏ giúp chủ nhân đi dạo xung quanh bể bơi.

Trọng Tấn và mảnh vườn 4 . 000 M2 ở Sóc Sơn: Cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên - Ảnh 14.

Lối đi được lát đá màu ghi tạo nét cổ kính, dẫn vào căn nhà.

Trọng Tấn và mảnh vườn 4 . 000 M2 ở Sóc Sơn: Cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên - Ảnh 15.

Bên trong, phòng khách được ốp tường đá với bộ bàn gỗ tạo sự ấm cúng.

Trọng Tấn và mảnh vườn 4 . 000 M2 ở Sóc Sơn: Cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên - Ảnh 16.

Phòng ngủ được thiết kế đơn giản.

Trọng Tấn và mảnh vườn 4 . 000 M2 ở Sóc Sơn: Cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên - Ảnh 17.

Các phòng ngủ đều có cửa sổ lớn nhìn ra đồi thông.

Trọng Tấn và mảnh vườn 4 . 000 M2 ở Sóc Sơn: Cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên - Ảnh 18.

Nam ca sĩ và gia đình dành những ngày cuối tuần nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần cho tuần làm việc mới. Đây là căn biệt thự thứ 3 của ca sĩ Trọng Tấn. Hai căn trước một ở Hà Nội, và một ở Thanh Hoá cũng đều rất đẹp.

Trọng Tấn và mảnh vườn 4 . 000 M2 ở Sóc Sơn: Cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên - Ảnh 19.

Thành viên gia đình chở gỗ trong một dịp về nghỉ cuối tuần.

Trọng Tấn và mảnh vườn 4 . 000 M2 ở Sóc Sơn: Cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên - Ảnh 20.

Bộ bàn ghế bên ngoài phục vụ các hoạt động chung khi có đông người.

Trọng Tấn và mảnh vườn 4 . 000 M2 ở Sóc Sơn: Cuộc sống bình yên giữa thiên nhiên - Ảnh 21.

Vợ chồng Trọng Tấn dành nhiều tâm huyết xây dựng khu nghỉ dưỡng bên rừng thông ở Sóc Sơn với biệt thự gỗ, bể bơi rộng lớn và vườn cây có hàng trăm loại hoa, trái cùng một khu dành riêng cho rau củ quả ăn hàng ngày. Những lúc gia đình không có mặt, biệt thự dành để phục vụ khách lưu trú ngắn ngày.

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