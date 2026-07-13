'Ông hoàng nhạc đỏ' Trọng Tấn gây ngỡ ngàng với mảnh vườn ở khu nghỉ dưỡng 4.000 m2

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Theo bà xã Trọng Tấn chia sẻ với Ngôi sao, niềm vui buổi sáng cuối tuần của hai vợ chồng là bữa sáng với vài bắp ngô luộc và các loại hoa quả mới thu hoạch trong vườn.

Cuối tuần gần đây, gia đình Trọng Tấn thu hoạch được quất hồng bì, chanh leo và đào.

Được nhiều bạn bè khen là nông dân chính hiệu, Trọng Tấn cho biết cũng không ngờ lần đầu trồng ngô nếp tím đã thành công. Ngô luộc ngon, ngọt là bữa sáng yêu thích của hai vợ chồng.

Bên cạnh ngô nếp tím, khu vườn của gia đình Trọng Tấn còn có sim đang vào vụ.

Đào mỏ quạ cũng đang trong mùa thu hoạch. Mỗi lần đến vườn, bà xã Trọng Tấn có sở thích xếp đặt quả chín cùng vài nhành hoa và ấm trà quen thuộc để cùng chồng tận hưởng buổi sáng bình yên và lưu lại những khoảnh khắc hòa mình vào thiên nhiên.

Bí ngô, cà chua, dâu tằm, quất hồng bì, hoa dẻ và mẫu đơn được bà xã Trọng Tấn thu hoạch được trong một lần thăm vườn.

Hoa đậu biếc được vợ chồng nam ca sĩ trồng để tô điểm cho khu vườn đồng thời thu nguyên liệu làm trà.

Ngoài 2 căn nhà đẹp tại Hà Nội và Thanh Hóa, Trọng Tấn còn được ngưỡng mộ khi sở hữu căn biệt thự tại Sóc Sơn. Căn biệt thự được xây bằng gạch, sau đó ốp gỗ và đá bên ngoài tạo vẻ cổ kính. Nhiều bạn bè tới thăm căn nhà gỗ trên đồi thông của "ông hoàng nhạc đỏ" đều khen ngợi "đẹp như đang ở căn nhà cổ tích nước Anh".



Cơ ngơi của Trọng Tấn ở Sóc Sơn, Hà Nội.

Căn nhà được xây bằng gạch, sau đó ốp gỗ và đá bên ngoài tạo vẻ cổ kính.

Dưới nắng cuối chiều ngôi nhà trông rất đỗi bình yên.

Ca sĩ Trọng Tấn thiết kế bể bơi nhỏ xinh, uốn lượn.

Buổi tối, hiệu ứng ánh sáng giúp tổng thể như một bức tranh đẹp.

Căn biệt thự có lối nhỏ giúp chủ nhân đi dạo xung quanh bể bơi.

Lối đi được lát đá màu ghi tạo nét cổ kính, dẫn vào căn nhà.

Bên trong, phòng khách được ốp tường đá với bộ bàn gỗ tạo sự ấm cúng.

Phòng ngủ được thiết kế đơn giản.

Các phòng ngủ đều có cửa sổ lớn nhìn ra đồi thông.

Nam ca sĩ và gia đình dành những ngày cuối tuần nghỉ ngơi và lấy lại tinh thần cho tuần làm việc mới. Đây là căn biệt thự thứ 3 của ca sĩ Trọng Tấn. Hai căn trước một ở Hà Nội, và một ở Thanh Hoá cũng đều rất đẹp.

Thành viên gia đình chở gỗ trong một dịp về nghỉ cuối tuần.

Bộ bàn ghế bên ngoài phục vụ các hoạt động chung khi có đông người.

Vợ chồng Trọng Tấn dành nhiều tâm huyết xây dựng khu nghỉ dưỡng bên rừng thông ở Sóc Sơn với biệt thự gỗ, bể bơi rộng lớn và vườn cây có hàng trăm loại hoa, trái cùng một khu dành riêng cho rau củ quả ăn hàng ngày. Những lúc gia đình không có mặt, biệt thự dành để phục vụ khách lưu trú ngắn ngày.

Cựu người mẫu Việt nổi tiếng từng gây xôn xao về nghề dọn vệ sinh, ở nhà sang bên Mỹ GĐXH - Hiện tại vợ chồng cô đang sống trong một ngôi nhà lớn, rộng rãi, bên ngoài có khu vườn rộng tại tiểu bang Tennessee. Qua hình ảnh được cựu người mẫu chia sẻ có thể thấy, khu vực gia đình cô sinh sống hiện đại, khá yên tĩnh, tập trung nhiều dân cư.



