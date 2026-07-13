'Ông hoàng nhạc đỏ' Trọng Tấn gây ngỡ ngàng với mảnh vườn ở khu nghỉ dưỡng 4.000 m2
GĐXH - Ca sĩ Trọng Tấn dành cuối tuần thu hoạch ngô nếp tím, quả sim chín và nhiều loại hoa trái trong khu nghỉ dưỡng 4.000 m2 ở ngoại thành Hà Nội.
Ngoài 2 căn nhà đẹp tại Hà Nội và Thanh Hóa, Trọng Tấn còn được ngưỡng mộ khi sở hữu căn biệt thự tại Sóc Sơn. Căn biệt thự được xây bằng gạch, sau đó ốp gỗ và đá bên ngoài tạo vẻ cổ kính. Nhiều bạn bè tới thăm căn nhà gỗ trên đồi thông của "ông hoàng nhạc đỏ" đều khen ngợi "đẹp như đang ở căn nhà cổ tích nước Anh".
Thành viên gia đình chở gỗ trong một dịp về nghỉ cuối tuần.
Bộ bàn ghế bên ngoài phục vụ các hoạt động chung khi có đông người.
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