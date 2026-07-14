Số phận căn penthouse 80 tỷ đồng của Ngân 98 - Lương Bằng Quang bây giờ ra sao?
GĐXH - Em gái Ngân 98 mới đây bất ngờ nhắc đến căn nhà của chị, tiết lộ thông tin mới nhất gây chú ý.
Sau gần 9 tháng bị khởi tố, bắt tạm giam thì những thông tin liên quan đến Ngân 98 vẫn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Không chỉ những diễn biến liên quan đến vụ việc, nhiều khán giả còn tò mò về số phận của căn penthouse trị giá khoảng 80 tỷ đồng từng được cô và Lương Bằng Quang dành nhiều tâm huyết xây dựng. Đây từng là nơi cả hai sinh sống, làm việc và xuất hiện dày đặc trong các vlog, livestream suốt nhiều năm.
Theo những chia sẻ từ Phương Anh - em gái Ngân 98 thì căn penthouse hiện vẫn được giữ nguyên hiện trạng. Có thời điểm, gia đình Ngân 98 sinh sống tại đây, tuy nhiên sau đó cũng đã chuyển đi. Trong một đoạn trò chuyện gần đây, em gái Ngân 98 tiết lộ chị gái đã dặn nếu cần lấy đồ diễn thì cứ sang căn hộ lấy. Chi tiết này cho thấy phần lớn trang phục biểu diễn, đạo cụ và nhiều đồ dùng cá nhân của nữ DJ vẫn được giữ lại bên trong căn penthouse, gần như chưa có sự thay đổi lớn kể từ khi chủ nhân vắng mặt.
Không chỉ đồ đạc, thú cưng từng gắn bó với căn nhà cũng không còn ở đây. Theo người thân chia sẻ, các thú cưng của Ngân 98 đã được đưa về quê để bố mẹ chăm sóc hoặc gửi cho những người quen nuôi giúp.
Một số hình ảnh khác bên trong nhà của Ngân 98 từng được chia sẻ:
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