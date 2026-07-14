Số phận căn penthouse 80 tỷ đồng của Ngân 98 - Lương Bằng Quang bây giờ ra sao?

Sau gần 9 tháng bị khởi tố, bắt tạm giam thì những thông tin liên quan đến Ngân 98 vẫn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Không chỉ những diễn biến liên quan đến vụ việc, nhiều khán giả còn tò mò về số phận của căn penthouse trị giá khoảng 80 tỷ đồng từng được cô và Lương Bằng Quang dành nhiều tâm huyết xây dựng. Đây từng là nơi cả hai sinh sống, làm việc và xuất hiện dày đặc trong các vlog, livestream suốt nhiều năm.

Theo những chia sẻ từ Phương Anh - em gái Ngân 98 thì căn penthouse hiện vẫn được giữ nguyên hiện trạng. Có thời điểm, gia đình Ngân 98 sinh sống tại đây, tuy nhiên sau đó cũng đã chuyển đi. Trong một đoạn trò chuyện gần đây, em gái Ngân 98 tiết lộ chị gái đã dặn nếu cần lấy đồ diễn thì cứ sang căn hộ lấy. Chi tiết này cho thấy phần lớn trang phục biểu diễn, đạo cụ và nhiều đồ dùng cá nhân của nữ DJ vẫn được giữ lại bên trong căn penthouse, gần như chưa có sự thay đổi lớn kể từ khi chủ nhân vắng mặt.

Không chỉ đồ đạc, thú cưng từng gắn bó với căn nhà cũng không còn ở đây. Theo người thân chia sẻ, các thú cưng của Ngân 98 đã được đưa về quê để bố mẹ chăm sóc hoặc gửi cho những người quen nuôi giúp.

Em gái cho biết Ngân 98 cho phép cô sang nhà lấy quần áo, phụ kiện để đi diễn DJ.

Một số hình ảnh khác bên trong nhà của Ngân 98 từng được chia sẻ:

Trước đó, căn penthouse này từng được xem là niềm tự hào của Ngân 98 và Lương Bằng Quang. Cặp đôi nhiều lần khoe không gian sống với nội thất sang trọng, phòng thu âm, khu vực livestream, phòng thay đồ cùng nhiều góc được thiết kế theo đúng sở thích của cả hai. Hầu như mọi cột mốc quan trọng trong cuộc sống và công việc của Ngân 98 đều gắn với căn nhà này.

Theo tiết lộ, căn penthouse của Ngân 98 rất sang trọng, đẳng cấp và có diện tích một sàn lớn nhất Quận 2 (cũ), nay là Thành phố Thủ Đức.

Không gian phòng khách rộng rãi, thiết kế hiện đại khiến nhiều người choáng ngợp.

Căn nhà của Ngân 98 sử dụng tông trầm chủ đạo.

Phòng ngủ có giường thiết kế trên cao. Phía dưới là ghế sofa để nghỉ ngơi và một chiếc bàn nhỏ làm việc, thư giãn.

Phòng bếp sang trọng theo phong cách hiện đại.

Tủ đồ thời trang của DJ Ngân 98 vô cùng rộng rãi với kích thước lớn để chứa nhiều giày dép, túi xách, phụ kiện...

Phòng tắm cũng vô cùng tiện nghi.

Dù chưa tiết lộ chi phí xây dựng và đầu tư nội thất nhưng có thể thấy với bản thiết kế này, Ngân 89 chi số tiền không nhỏ.

Một phòng ngủ khác trong nhà của Ngân 98.

Khu vực thư giãn không thể lý tưởng hơn. Nguồn ảnh: FBNV