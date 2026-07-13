Top 4 điều kiêng kỵ khi thờ thần Tài, ông Địa không phải ai cũng biết

Không lau tượng thần Tài, ông Địa trước khi đặt lên bàn thờ



Trước khi thỉnh thần Tài, ông Địa an tọa vào bàn thờ thì việc quan trọng gia chủ cần lau tượng cho thật sạch sẽ. Việc tượng còn bám bụi bẩn theo phong thủy Phùng Gia là ảnh hưởng đến yếu tố linh thiêng.

Công đoạn này không quá khó, tuy nhiên đòi hỏi cần sự tỉ mỉ và nên dùng một mảnh vải mềm nhẹ sạch để tránh xước bề mặt tượng. Ngoài ra, trong quá trình thờ cúng gia chủ cũng nên thường xuyên kiểm tra, lau dọn khi xuất hiện bụi bẩn.

Sai lầm khi không tụ khí cho bàn thờ thần Tài, ông Địa trong 100 ngày đầu



Sau khi hoàn tất việc đặt bàn thờ, gia chủ cũng cần chú ý phải thắp nhang liên tục trong vòng 100 ngày đầu để tụ tiện khí vào trong bức tượng.

Trước khi thỉnh thần Tài, ông Địa an tọa vào bàn thờ thì việc quan trọng gia chủ cần lau tượng cho thật sạch sẽ.



Theo đó, mỗi ngày gia chủ cần thắp một nén nhang và thay nước mới. Đến vào ngày mùng 1, Rằm, gia chủ nên xếp 5 nén hương theo hình chữ nhật rồi mới thắp.

Vị trí đặt bàn thờ thần Tài, ông Địa không đúng cách

Theo phong thủy Phước Khang, chọn vị trí, hướng đặt là một trong những lưu ý đặc biệt cần lưu tâm khi thờ thần Tài, ông Địa. Trên thực tế không ít gia chủ đặt vị trí bàn thờ thần Tài, ông Địa theo lời truyền miệng không chính xác, không thuận phong thủy. Điều này rất kiêng kỵ ảnh hưởng xấu đến tài lộc, may mắn.

Ngoài việc đặt sai hướng thì tuyệt đối kiêng kỵ việc đặt bàn thờ thần Tài, ông Địa ở hướng đối diện các không gian ô uế trong gia đình như hướng nhà vệ sinh, bồn rửa tay, thùng rác, gác bếp…. Những nơi ô uế, không sạch sẽ này sẽ làm giảm linh khí của ông thần Tài, ông Địa, đồng thời giảm may mắn tài lộc cho gia chủ.

Sai lầm đặt bàn thờ thần Tài, ông Địa cạnh hoặc đặt dưới bàn thờ gia tiên



Một điều kiêng kỵ của việc đặt bàn thờ thần Tài, ông Địa không được đặt quá sát, đặt cạnh, đặc biệt là đặt dưới bàn thờ gia tiên. Không ít gia chủ muốn tiết kiệm không gian thường lựa chọn một trong cách sắp xếp trên, tuy nhiên việc đặt này được xem là tối kỵ, bất kính với thần linh, thậm chí mang lại hậu quả không thể lường trước.

Một điều kiêng kỵ của việc đặt bàn thờ Tthần Tài, ông Địa là không được đặt quá sát, đặt cạnh, đặc biệt là đặt dưới bàn thờ gia tiên.



Thần Tài, ông Địa là các vị thần trong nhân gian trong khi ông bà tổ tiên là người phàm đều thuộc sự cai quản của các thần. Nên so với thần Tài, ông Địa thì ông bà ở hàng thấp hơn, vì vậy việc đặt ngang hàng tuyệt đối không được chứ chưa nói đến việc đặt ở dưới bàn thờ gia tiên.

Bên cạnh đó bàn thờ gia tiên thường đặt ở vị trí trên cao, theo phong thủy là mang bản chất thuộc âm nên thường đặt ở vị trí yên tĩnh, kín đáo trong nhà.

Trong khi đó bàn thờ thần Tài, ông Địa thường được đặt yên vị ở dưới đất chủ yếu đặt ở phía gần cửa ra vào để đón tài lộc. Vì vậy việc đặt 2 bàn thờ cạnh nhau tạo nên sự xung khắc. Còn việc đặt dưới càng kỵ hơn vì không thể tụ tài lộc vào nhà. Điều này có nghĩa thờ nhưng chẳng có thiêng, may mắn không đến, không vượng khí thậm chí còn khiến tài sản bị hao hụt.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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