Kỳ Duyên tuổi 30 diện bikini không thua kém nàng hậu họ Đoàn 26 tuổi
GĐXH - Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân đã khiến fan trầm trồ khi cùng nhau diện bikini tại hồ bơi. Cặp đôi hoa hậu có hành trình giữ dáng "không phải dạng vừa".
Sắc vóc Kỳ Duyên ở tuổi 30.
Isaac trải lòng về mác 'ca sĩ không hit': 'Buồn là nhẹ, tôi áp lực đến rụng tóc'Giải trí -
GĐXH - Ca sĩ Isaac từng rơi vào trạng thái trầm cảm trước danh xưng "ca sĩ không hit", thường xuyên bị cộng đồng mạng đem ra bàn tán.
NSND Tự Long phát ngôn gây chú ýGiải trí -
GĐXH - NSND Tự Long chia sẻ về vai diễn Thầy Mo trong "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh", khẳng định giá trị văn hóa và bản sắc của người Việt. Phim hiện đang có nhiều tranh cãi lớn từ khán giả.
Nữ sinh quê Nghệ An gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026Giải trí -
GĐXH - Nguyễn Thị Thảo, sinh viên tài chính đến từ Nghệ An, nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô giữ giọng nói quê hương và mong muốn kết nối yêu thương với cộng đồng.
Nghiệm theo đuổi dự án khu sinh thái từ khu đất ven sôngXem - nghe - đọc -
GĐXH - Nghiệm sẵn sàng đền bù thỏa đáng cho bà con, tạo kế sinh nhai sau khi lấy đất làm dự án khu sinh thái.
Phận đời trái ngược của cặp diễn viên 'Xin hãy tin em' sau gần 30 nămCâu chuyện văn hóa -
Cùng vụt sáng từ "Xin hãy tin em" năm 1997, hai diễn viên Lệ Hằng và Lê Vũ Long sau gần 30 năm có những thay đổi trong sự nghiệp và đời tư.
NSƯT Lê Vi và quan điểm về hôn nhân: 'Tôi luôn coi trọng và gìn giữ những giá trị tốt đẹp được bền vững'Giải trí -
GĐXH - NSƯT Lê Vi cho rằng, hôn nhân không chỉ bắt đầu từ tình yêu mà còn cần sự trách nhiệm, bao dung và ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống gia đình. Sau hơn 30 năm gắn bó với người chồng Pháp, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì nhiều nét văn hóa Việt trong tổ ấm và mong các con trân trọng những giá trị ấy.
Mỹ Tâm ở tuổi U50: Cận cảnh nhan sắc đời thường khiến khán giả chú ýThế giới showbiz -
GĐXH - Ở tuổi 45, Mỹ Tâm gây chú ý khi xuất hiện tại buổi công chiếu bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ - Bí Ẩn Mộ Vua Đinh với diện mạo trẻ trung, rạng rỡ.
Vai diễn đặc biệt của Thảo My trong 'Đội bóng nữ làng Xuân'Giải trí -
GĐXH - Sau vai diễn đầy ấn tượng trong "Cách em 1 milimet", diễn viên Thảo My có vai chính đầu tiên trong phim "Đội bóng nữ làng Xuân".
Khánh cố tình né tránh khi Phương du học trở vềXem - nghe - đọc -
GĐXH - Sau 4 năm xa cách, Phương đã đi du học trở về nhưng lại đối diện với sự né tránh từ Khánh.
Mẹ của Diva Thanh Lam xin lỗi con gái vì đòn roi ngày nhỏGiải trí -
GĐXH - Khoảnh khắc hai mẹ con Diva Thanh Lam cùng chia sẻ những câu chuyện dung dị nhưng đong đầy cảm xúc đã chạm đến trái tim của đông đảo người xem.