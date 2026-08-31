Kỳ Duyên tuổi 30 diện bikini không thua kém nàng hậu họ Đoàn 26 tuổi

Nàng hậu cũng hài hước tiết lộ đây là thành quả sau chuỗi ngày cô bị Đoàn Thiên Ân liên tục "mắng": Sao bắt em tập nhiều thế. Đáp lại tình cảm của người chị thân thiết, Thiên Ân cũng dành những lời ngọt ngào cho vị HLV cá nhân của mình: "Cảm ơn Bột đã luôn đồng hành cùng em trên nhiều cột mốc đáng nhớ. Em đã tự tin mặc bikini rồi. PT này peak đấy không đùa được".