Top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về cho kỳ nghỉ 30/4- 1/5 tại Hà Nội

Làng cổ Đường Lâm

Nếu bạn đang băn khoăn ngày nghỉ đi đâu gần Hà Nội để vừa thư giãn, vừa tìm về cội nguồn văn hóa thì Làng cổ Đường Lâm chính là điểm đến lý tưởng. Nơi đây được ví như “bảo tàng sống” giữa lòng đồng bằng Bắc Bộ, với những con đường gạch đỏ ngoằn ngoèo, những ngôi nhà đá ong cổ kính và không gian làng quê yên bình gợi cảm giác hoài niệm. Không chỉ nổi bật về mặt kiến trúc, Đường Lâm còn là quê hương của hai vị vua Phùng Hưng và Ngô Quyền khiến nơi này càng thêm giá trị về mặt lịch sử và văn hóa.

Bay dù lượn tại núi Đồi Bù, Hòa Bình

Nếu bạn đang tìm kiếm một hoạt động mới mẻ, mạo hiểm nhưng cũng không kém phần ngoạn mục để trải nghiệm dịp nghỉ thì bay dù lượn tại núi Đồi Bù sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Nằm không quá xa trung tâm Hà Nội, Đồi Bù nổi bật với địa hình lý tưởng cho các môn thể thao trên không. Khi bay lượn giữa bầu trời, bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh núi non hùng vĩ, thung lũng xanh mướt, ruộng bậc thang xếp lớp và những ngôi làng nhỏ nằm rải rác dưới chân núi mang lại cảm giác tự do, phóng khoáng mà không phải nơi nào cũng mang lại được.

Thiên đường Bảo Sơn

Cách trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 8km, Thiên Đường Bảo Sơn là một điểm vui chơi đầy hứa hẹn tại Thủ Đô. Nơi đây sở hữu hệ thống giải trí đồ sộ bao gồm các khu bảo tồn, khu công viên, khu ẩm thực, khu trình diễn xiếc...

Đi Thiên Đường Bảo Sơn chơi gì: Công viên nước, thủy cung, Safari, làng nghề, tham quan vườn địa đàng, thưởng thức múa rối nước, chơi tàu hỏa, săn thú trong rừng, thuyền cướp biển, đu quay mặt trời...

Công viên Yên Sở

Tọa lạc ngay giữa lòng Thủ đô, công viên Yên Sở là địa điểm du lịch gia đình gần Hà Nội lý tưởng cho dịp lễ 30/4 1/5. Sở hữu thiên nhiên trong lành xanh mát cùng nhiều hoạt động giải trí thú vị, nơi đây cực kỳ phù hợp để tổ chức picnic gắn kết tình cảm cho gia đình và nhóm bạn.

Hồ Đại Lải

Hồ Đại Lải là tọa độ du lịch gần Hà Nội đình đám được rất nhiều du khách ưa thích, đặc biệt là vào các dịp nghỉ lễ. Hồ có diện tích rộng lớn lên đến hơn 525 ha. Xung quanh hồ được bao phủ bởi rừng cây xanh mát nên không khí vô cùng trong lành, mát mẻ.

Tại đây, bạn có thể tản bộ lên đỉnh núi Thằn Lằn để ngắm cảnh từ trên cao, chiêm ngưỡng Đảo Ngọc giữa lòng hồ - nơi cư ngụ của hàng trăm loài chim, hay tham quan, tìm hiểu phong tục tập quán độc đáo của người Sán Dìu…

Khu du lịch sinh thái Thiên Sơn - Suối Ngà

Trong số khu du lịch sinh thái gần Hà Nội, Thiên Sơn - Suối Ngà là điểm đến du lịch ngày nghỉ gần Hà Nội độc đáo. Nơi đây được chia thành 3 khu là Hạ Sơn, Trung Sơn và Ngoạ Sơn.

Không chỉ có không gian trong lành, mát mẻ, khu du lịch Thiên Sơn Suối Ngà còn là địa điểm lý tưởng để bạn thư giãn với các hoạt động như: tắm suối tận hưởng làn nước mát lạnh, đi thuyền thiên nga trên hồ, vui chơi tại bể bơi nhân tạo...

Royal City

Trong số các trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội thì Royal City là cái tên đáng chú ý nhất bởi lối kiến trúc hoành tráng và vô cùng mỹ lệ. Đây là công trình nằm ở dưới lòng đất và đem đến những trải nghiệm mua sắm, giải trí, vui chơi vô cùng thú vị vào các dịp lễ.

