Top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về cho kỳ nghỉ 30/4- 1/5 tại Hà Nội

Thứ sáu, 07:15 01/05/2026 | Đời sống
GĐXH - Nếu bạn đang tìm kiếm các địa điểm gần Hà Nội cho ngày nghỉ, thì đây là top check-in hấp dẫn, đẹp quên lối về mà bạn có thể tham khảo.

Làng cổ Đường Lâm

Nếu bạn đang băn khoăn ngày nghỉ  đi đâu gần Hà Nội để vừa thư giãn, vừa tìm về cội nguồn văn hóa thì Làng cổ Đường Lâm chính là điểm đến lý tưởng. Nơi đây được ví như “bảo tàng sống” giữa lòng đồng bằng Bắc Bộ, với những con đường gạch đỏ ngoằn ngoèo, những ngôi nhà đá ong cổ kính và không gian làng quê yên bình gợi cảm giác hoài niệm. Không chỉ nổi bật về mặt kiến trúc, Đường Lâm còn là quê hương của hai vị vua Phùng Hưng và Ngô Quyền khiến nơi này càng thêm giá trị về mặt lịch sử và văn hóa.

Nếu bạn yêu thích vẻ đẹp truyền thống và mong muốn lưu lại những khoảnh khắc mang đậm nét Việt, hãy đến Làng cổ Đường Lâm để có bức ảnh đẹp.

Bay dù lượn tại núi Đồi Bù, Hòa Bình

Nếu bạn đang tìm kiếm một hoạt động mới mẻ, mạo hiểm nhưng cũng không kém phần ngoạn mục để trải nghiệm dịp nghỉ thì bay dù lượn tại núi Đồi Bù sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Nằm không quá xa trung tâm Hà Nội, Đồi Bù nổi bật với địa hình lý tưởng cho các môn thể thao trên không. Khi bay lượn giữa bầu trời, bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh núi non hùng vĩ, thung lũng xanh mướt, ruộng bậc thang xếp lớp và những ngôi làng nhỏ nằm rải rác dưới chân núi mang lại cảm giác tự do, phóng khoáng mà không phải nơi nào cũng mang lại được.

Trải nghiệm bay dù lượn trên Đồi Bù là điểm đến “đổi gió” không thể bỏ lỡ dịp nghỉ lễ.

Thiên đường Bảo Sơn

Cách trung tâm Hà Nội chỉ khoảng 8km, Thiên Đường Bảo Sơn là một điểm vui chơi đầy hứa hẹn tại Thủ Đô. Nơi đây sở hữu hệ thống giải trí đồ sộ bao gồm các khu bảo tồn, khu công viên, khu ẩm thực, khu trình diễn xiếc...

Đi Thiên Đường Bảo Sơn chơi gì: Công viên nước, thủy cung, Safari, làng nghề, tham quan vườn địa đàng, thưởng thức múa rối nước, chơi tàu hỏa, săn thú trong rừng, thuyền cướp biển, đu quay mặt trời...

Công viên Yên Sở

Tọa lạc ngay giữa lòng Thủ đô, công viên Yên Sở là địa điểm du lịch gia đình gần Hà Nội lý tưởng cho dịp lễ 30/4 1/5. Sở hữu thiên nhiên trong lành xanh mát cùng nhiều hoạt động giải trí thú vị, nơi đây cực kỳ phù hợp để tổ chức picnic gắn kết tình cảm cho gia đình và nhóm bạn.

Công viên Yên Sở: Điểm cắm trại lý tưởng.

Hồ Đại Lải 

Hồ Đại Lải là tọa độ du lịch gần Hà Nội đình đám được rất nhiều du khách ưa thích, đặc biệt là vào các dịp nghỉ lễ. Hồ có diện tích rộng lớn lên đến hơn 525 ha. Xung quanh hồ được bao phủ bởi rừng cây xanh mát nên không khí vô cùng trong lành, mát mẻ.

Tại đây, bạn có thể tản bộ lên đỉnh núi Thằn Lằn để ngắm cảnh từ trên cao, chiêm ngưỡng Đảo Ngọc giữa lòng hồ - nơi cư ngụ của hàng trăm loài chim, hay tham quan, tìm hiểu phong tục tập quán độc đáo của người Sán Dìu…

Hồ Đại Lải là tọa độ du lịch gần Hà Nội đình đám được rất nhiều du khách ưa thích, đặc biệt là vào các dịp nghỉ lễ.

Khu du lịch sinh thái Thiên Sơn - Suối Ngà 

Trong số khu du lịch sinh thái gần Hà Nội, Thiên Sơn - Suối Ngà là điểm đến du lịch ngày nghỉ gần Hà Nội độc đáo. Nơi đây được chia thành 3 khu là Hạ Sơn, Trung Sơn và Ngoạ Sơn.

Không chỉ có không gian trong lành, mát mẻ, khu du lịch Thiên Sơn Suối Ngà còn là địa điểm lý tưởng để bạn thư giãn với các hoạt động như: tắm suối tận hưởng làn nước mát lạnh, đi thuyền thiên nga trên hồ, vui chơi tại bể bơi nhân tạo...

Trong số khu du lịch sinh thái gần Hà Nội, Thiên Sơn - Suối Ngà là điểm đến du lịch ngày nghỉ gần Hà Nội độc đáo.

Royal City

Trong số các trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội thì Royal City là cái tên đáng chú ý nhất bởi lối kiến trúc hoành tráng và vô cùng mỹ lệ. Đây là công trình nằm ở dưới lòng đất và đem đến những trải nghiệm mua sắm, giải trí, vui chơi vô cùng thú vị vào các dịp lễ. 

Trong số các trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội thì Royal City là cái tên đáng chú ý nhất bởi lối kiến trúc hoành tráng và vô cùng mỹ lệ.

Top check-in hấp dẫn quên lối về cho ngày nghỉ - Ảnh 8.

GĐXH - Phong thủy nhà ở là yếu tố quan trọng khi xây dựng nhà. Đối với nhiều người họ phải tích góp cả đời mới có thể xây một ngôi nhà. Do đó cần tìm hiểu thật kỹ để tránh những sai lầm không đáng có.

Top check-in hấp dẫn quên lối về cho ngày nghỉ - Ảnh 9.

GĐXH - 30/4 đi đâu không đông hay đi du lịch đâu dịp nghỉ lễ... đang được nhiều du khách quan tâm hiện nay. Bài viết này gợi ý cho bạn các địa danh vừa đẹp vừa không quá đông đúc để bạn có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn nhé.

GĐXH - Việc tra cứu mã số thuế cá nhân trong năm 2026 không chỉ là một thủ tục hành chính mà giúp cá nhân kiểm tra tình trạng đóng thuế. Để tra cứu mã số thuế cá nhân nhanh, thuận tiện nhất cần sử dụng cách gì?

GĐXH - Trong các ngày nghỉ lễ, Bắc Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, khu du lịch biển biển Thịnh Long, tỉnh Ninh Bình đón lượng lớn du khách đổ về vui chơi, tắm biển. Tuy nhiên, giữa cảnh đông đúc, nhộn nhịp, nhiều người vẫn bất chấp cảnh báo nguy hiểm, xuống tắm tại khu vực cấm, tiềm ẩn rủi ro mất an toàn, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Với các trận mưa đặc biệt lớn, trên 100 mm/giờ trở lên trong nhiều giờ Hà Nội sẽ có 220 điểm ngập cục bộ thuộc 54 phường xã.

GĐXH - Trước nguy cơ mất an toàn tại hai khu chung cư cũ 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu khẩn trương tham mưu phương án di dời, hỗ trợ người dân, tránh rủi ro trong mùa mưa bão sắp tới.

GĐXH - Đề xuất mới nhất từ Bộ Nội vụ đã được Bộ Chính trị thống nhất, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng (tăng khoảng 8%), theo đó mức lương sẽ thay đổi thế nào?

GĐXH - Sau gần một thập kỷ "án binh bất động" và trở thành điểm đen ùn tắc kinh niên, nút giao đường 70 - Phạm Tu (TP Hà Nội) hiện đang chứng kiến những chuyển động quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng. Với "tối hậu thư" từ người đứng đầu Đảng bộ Thủ đô, dự án nghìn tỷ này đang chạy đua với thời gian để khánh thành vào cuối năm 2026.

GĐXH - Từ 1/7/2026, tăng lương cơ sở lên 8% từ 2,34 triệu đồng/tháng lên 2,53 triệu đồng/tháng, mức lương cao nhất là bao nhiêu?

Trong quý I/2026, liên ngành Sở Xây dựng - Công an thành phố Hà Nội triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT). Qua đó đã xử lý được 17 điểm ùn tắc; TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí.

Bước vào kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, khi nhiều người tạm gác công việc để trở về bên gia đình, tại Trung tâm điều khiển giao thông, những màn hình vẫn sáng, những cán bộ, chiến sĩ vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ. Từ đây, từng tuyến đường, từng nút giao, từng dòng phương tiện được theo dõi liên tục, góp phần giữ cho nhịp giao thông Thủ đô thông suốt, an toàn.

GĐXH - Ngày 30.4.2026, kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng 30.4.1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
