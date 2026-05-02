Treo tranh phong thủy: Treo đúng thì tài lộc đi lên, treo sai có thể ảnh hưởng vận khí
GĐXH - Trong thiết kế nội thất, tranh phong thủy treo tường đóng vai trò quan trọng khiến cho ngôi nhà trở nên có sức sống và sinh động hơn. Nhất là những bức tranh có thể mang lại may mắn.
Tránh xung khắc giữa các yếu tố
Theo ngũ hành, bạn nên tránh sự xung khắc giữa các yếu tố trong bất kỳ khu vực cụ thể nào của ngôi nhà, bạn phải lưu ý không treo tranh có màu sắc xung khắc với tính chất yếu tố của không gian đó.
Ví dụ, nếu bức tường cần treo tranh nằm trong phòng khách ở phía Tây của ngôi nhà, thì không gian này có nền tảng yếu tố Kim. Trong trường hợp này, một bức tranh trừu tượng màu đỏ, màu sắc đại diện cho yếu tố Hỏa, sẽ làm mất đi nền tảng yếu tố của khu vực đó.
Nếu phòng ngủ là nơi bạn muốn treo tranh theo phong thủy và phòng nằm ở phía Nam của ngôi nhà, thì không gian này có nền tảng yếu tố Hỏa.
Lúc này, bạn hoàn toàn không nên treo bất kỳ bức tranh nào mô tả nước hoặc màu xanh lam vì điều đó tượng trưng cho hành Thủy - xung khắc với Hỏa, điều này có thể sẽ phá hủy vận may về sự công nhận và địa vị của bạn.
Nếu bạn sử dụng một tác phẩm nghệ thuật màu xanh lam, thì vị trí lý tưởng là ở phía Bắc, là khu vực và hướng của hành Thủy, hoặc phía Đông và Đông Nam, là khu vực thuộc hành Mộc. Theo đó Mộc - Thủy bổ sung cho nhau, hài hòa với nhau.
Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý đến chất liệu khung tranh. Khung tranh lượn sóng tượng trưng cho hành Thủy, khung gỗ tượng trưng cho hành Mộc, và khung kim loại tượng trưng cho hành Kim...
Không chắc chắn thì cứ chọn tranh hoa và quả
Nếu bạn không hiểu rõ lắm ý nghĩa của các bức tranh và sợ nó ảnh hưởng phong thủy nhà ở nhưng vẫn có nhu cầu làm đẹp không gian sống thì ưu tiên lựa chọn tranh hoa hoặc quả. Đây là giải pháp an toàn nhất cho bạn, không phải suy nghĩ hay tính toán quá nhiều.
Tranh hoa và quả là những biểu tượng tinh tế và nhẹ nhàng, không gây ảnh hưởng tiêu cực đến năng lượng. Chúng có thể được đặt ở hầu hết các khu vực chung như hành lang và khu vực dùng chung mà không gây cảm giác lạc lõng.
Nếu muốn thu hút vận may, bạn có thể treo những bức tranh của các loại cây hoặc hoa mang ý nghĩa tích cực bao gồm: hoa mận, hoa cúc, hoa sen, cây ngọc bích, hoa lan, hoa mộc lan, hoa thủy tiên, cây bồ đề, cây tre...
Những loại trái cây may mắn phổ biến nhất để trưng bày theo phong thủy là: Quả cam - tượng trưng cho sự thịnh vượng. Quả dứa - tượng trưng cho sự giàu có. Vải thiều tượng trưng cho may mắn cho con cháu. Quả lựu tượng trưng cho con cái hiếu thảo
Tranh phong cảnh cho khu vực làm việc
Nếu bạn đang lựa chọn tranh treo tường theo phong thủy cho văn phòng, hay phòng làm việc tại nhà, hoặc tranh cho không gian làm việc đơn giản... thì cứ ưu tiên chọn tranh phong cảnh là an toàn nhất.
Nên đặt tranh phía sau chỗ ngồi để bạn có được tầm nhìn phong cảnh như thể đang ngồi trên ghế bành.
Hãy cân nhắc chọn tranh phong cảnh núi và nên chọn tranh có chiều rộng lớn như thể đang thu nhỏ một khung cảnh núi non hùng vĩ ngay trong phòng.
Tranh phong cảnh núi non là lựa chọn hàng đầu trong phong thủy văn phòng để tạo sự hài hòa và may mắn trong kinh doanh. Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn tranh vẽ pha lê và đá quý để thu hút tài lộc.
Tranh vẽ có nước ở phía trước
Nước tượng trưng cho sự giàu có trong phong thủy, không có gì ngạc nhiên khi tranh treo tường mô tả cảnh nước tự nhiên như hồ và thác nước với cá koi bơi lội rất được ưa chuộng trong giới những người yêu thích phong thủy.
Bạn có thể chọn bức tranh sơn dầu vẽ thác nước, suối và sông vừa đẹp vừa mang lại may mắn cho ngôi nhà của bạn.
Nên đặt chúng ở những khu vực làm việc như trước bàn làm việc để tượng trưng cho sự giàu có đang đến, ngoài ra, bạn cũng có thể đặt ở không gian chung như phòng khách hoặc phòng ăn. Điều bạn cần lưu ý là, ví dụ như tranh thác nước, luôn phải được đặt hướng về phía bạn.
Lý do thứ nhất là bạn sẽ sẵn sàng đón nhận năng lượng tài lộc đang chảy vào. Lý do khác là nước, dù là chủ động hay thụ động, đều có thể gây nguy hiểm. Vì vậy, chúng không nên được đặt ở vị trí khuất tầm nhìn phía sau bạn.
Vì vậy, nếu bạn muốn treo một bức tranh thác nước trong phòng khách của căn hộ, thì đặt nó ở vị trí trước ghế sofa sẽ tốt hơn cho bạn.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
