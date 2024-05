Kỳ tích cứu sống bé sinh non 27 tuần tuổi

Đó là câu chuyện của bé trai N.M.H. chào đời khi mới được 27 tuần 2 ngày và nặng 970 gram tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

Mẹ bé mang thai bằng phương pháp IVF, đến tuần thai thứ 27 thì có dấu hiệu chuyện dạ, ngôi ngang sa tay. Xác định đây là một trường hợp cấp cứu sản khoa, các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành phẫu thuật mổ lấy thai.



Ca phẫu thuật được chuẩn bị kĩ lưỡng từ bác sĩ sơ sinh đón bé và các phương pháp cấp cứu chuyên dụng cho trẻ sơ sinh. Sau khi ca phẫu thuật diễn ra, trẻ chào đời trong tình trạng tím toàn thân, không có nhịp tự thở, phản xạ yếu. Các bác sĩ Sơ sinh đã nhanh chóng tiến hành đặt nội khí quản và sau đó được điều trị hồi sức sơ sinh.

Hiện sức khỏe bệnh nhi ổn định, bú mẹ tốt, tăng cân. Ảnh: BVCC

Theo BsCKI. Đoàn Thị Ngân – Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa Sơ Sinh cho biết: Bệnh nhi H. do sinh non và phải đối mặt với rất nhiều biến chứng như bệnh màng trong do phổi non dẫn đến suy hô hấp, nhiễm trùng sớm, rối loạn đông máu… Các bác sĩ đã tiến hành chăm sóc đặc biệt cho trẻ tại khoa Sơ sinh bằng biện pháp thở máy, tiêm thuốc trưởng thành phổi, nuôi dưỡng tĩnh mạch, truyền máu, kháng sinh, lồng ấp, chăm sóc bà mẹ Kangaroo...

