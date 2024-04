Lai Châu: Cầm dao đòi gặp Chủ tịch huyện để yêu cầu giải quyết tin đồn vợ ngoại tình

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sìn Hồ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tẩn A Dao (SN 1987, trú tại xã Phăng Sô Lin, huyện Sìn Hồ) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo hồ sơ vụ án, khoàng 13h35 ngày 17/4, Tẩn A Dao đã mang theo một dao bầu điều khiển xe mô tô đi đến trụ sở UBND huyện Sìn Hồ. Tại đây, khi nhìn thấy Tẩn A Dao cầm theo hung khí đến, bảo vệ và một số cán bộ, công chức UBND huyện Sìn Hồ đã nói chuyện, khuyên giải đối tượng.

Hung khí đối tượng cầm xông vào trụ sở huyện Sìn Hồ.

Tuy nhiên, đối tượng không nghe theo, đồng thời dọa giết bất kỳ ai ngăn cản. Sau đó, Tẩn A Dao di chuyển lên tầng 2, tầng 3, vừa đi Tẩn A Dao vừa chửi bới và dùng dao đập nhiều lần vào lan can cầu thang. Tẩn A Dao còn đi vào một số phòng yêu cầu cán bộ, công chức dẫn đi gặp Chủ tịch UBND huyện.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc trên, Công an huyện Sìn Hồ đã kịp thời phân công lực lượng có mặt tại hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Sìn Hồ đã nhanh chóng khống chế, tịch thu hung khí và bắt giữ đối tượng Tẩn A Dao.

Xét thấy hành vi của Tẩn A Dao làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, lãnh đạo các phòng ban của UBND huyện, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tư, an toàn xã hội, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sìn Hồ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tẩn A Dao về hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tẩn A Dao tại cơ quan công an

Tại Cơ quan điều tra, Tẩn A Dao khai nhận, do quá bực tức vì tin đồn vợ ngoại tình với người đàn ông khác, nhưng không rõ ai là người phát tán nên hắn nảy sinh ý định tìm gặp Chủ tịch UBND huyện để trình bày sự việc. Tẩn A Dao mang theo một con dao nhọn với mục đích đe doạ những người ngăn cản hắn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sìn Hồ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Tẩn A Dao.

