Tỷ giá USD hôm nay 1/6: Đồng Đô la Mỹ giảm cả khối ngân hàng và chợ đen

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Tuần trước, đồng Đô la Mỹ có dấu hiệu suy yếu trên thị trường tiền tệ thế giới. Khi chỉ số USD Index (DXY) có thời điểm đã giảm xuống 98,85 điểm. Mở đầu tuần mới, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đã phục hồi về ngưỡng 99 điểm. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia dự báo đồng USD trong thời gian tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục được giao dịch thận trọng và chịu tác động từ cả yếu tố địa chính trị lẫn các dữ liệu kinh tế của Mỹ.

Thị trường đánh giá tích cực triển vọng thỏa thuận tại Trung Đông khi có thể giúp khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu và hạ áp lực lên giá năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức cao với chỉ số PCE tăng 3,8%, khiến Fed nhiều khả năng tiếp tục duy trì lãi suất cao trong thời gian tới. Trong bối cảnh triển vọng chính sách tiền tệ của Fed và các yếu tố địa chính trị toàn cầu cùng tác động, đồng USD được dự báo sẽ tiếp tục biến động thận trọng trong ngắn hạn.

Tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 1/6, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước đã giảm 1 đồng so với những phiên trước đó, ở mức 25.138 đồng/USD.

Các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.882 - 26.392 VND/USD, với biên độ giao dịch 5%.

Tại Cục Quản lý ngoại hối tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ ở mức 24.933 - 26.345 VND/USD.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 1/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 1/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 1/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 1/6/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 1/6/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 1/6/2026.

Ở khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD hôm nay đang có xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể, Vietcombank đang niêm yết giá mua và bán ra ở vùng 26,084 - 26,394 đồng/USD, đã giảm 1 đồng cả chiều mua và chiều bán so với phiên cuối tuần trước. Tại VietinBank, giá USD tăng 164 đồng chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.109 - 26.394 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh giảm 11 đồng chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với phiên trước đó, ở mức giá 26,125 - 26,395 đồng/USD mua vào và bán ra.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 1/6/2026, khảo sát lúc 10h13 phút đang giảm so phiên hôm qua , cụ thể giá đồng Đô la Mỹ hiện đang được mua vào là 26.266 và bán ra là 26.366 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 1/6, tại nhiều ngân hàng đã tăng nhẹ. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán so đang niêm yết ở mức 29,856.49 - 31,430.52 đồng/EUR, tăng 1 đồng cả chiều mua và chiều bán. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 30.140 - 31.500 đồng/EUR; tăng 328 đồng chiều mua vào và giảm 32 đồng chiều bán. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 30,174 - 31,521 đồng/EUR, tăng 11 đồng chiều mua vào và 4 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 1/6/2026, khảo sát lúc 10h18 phút đang giảm 46 đồng chiều mua vào và giảm 46 đồng chiều bán ra so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 30.536 và bán ra là 30.636 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank có sự điều chỉnh giảm nhẹ so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 159.27- 169.39 đồng/JPY; VietinBank tăng nhẹ lên mức 160,48 - 169,98 đồng/JPY mua vào và bán ra. Tại BIDV đồng Yen có sự điều giảm về vùng 160.76 - 170.13 đồng/JPY.

Tỷ giá USD hôm nay 31/5: Đồng Đô la Mỹ đang suy yếu GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 31/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.