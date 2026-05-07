Lại thêm một vụ bạo hành con riêng của vợ gây phẫn nộ dư luận ở TP.HCM

TPO đưa tin, mới đây mạng xã hội lan truyền clip ghi lại hình ảnh người đàn ông bất ngờ lao tới, liên tục đánh vào vùng đầu một nam thiếu niên đang nằm trên nệm trong nhà. Hình ảnh được chia sẻ gây bức xúc dư luận.

Theo thông tin ban đầu, tối 6/5, một tài khoản mạng xã hội đăng tải bài viết cầu cứu, phản ánh một người đàn ông nhiều lần bạo hành con riêng của vợ.

Kèm theo bài viết là đoạn video trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh một thiếu niên đang nằm trên nệm trong nhà thì bất ngờ bị người đàn ông lao tới đánh liên tiếp vào vùng đầu.

Sau khi nắm thông tin, Công an phường Dĩ An đã nhanh chóng xác minh, mời những người liên quan đến trụ sở làm việc.

Clip cha dượng đánh con riêng của vợ ở TPHCM (Nguồn: báo Tiền Phong)

Hình ảnh người đàn ông hành hung nam thiếu niên (ảnh cắt từ clip).

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra tại một căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương (khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An, TPHCM). Người đàn ông tên là B.T.Q (34 tuổi, quê Đồng Tháp) được xác định là cha dượng của nạn nhân. Ông Q đã thừa nhận hành vi đánh đập con riêng của vợ như clip đã lan truyền trên mạng.

Công an đang tiếp tục lấy lời khai, trích xuất thêm dữ liệu camera, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, vào chiều ngày 2/5/2026, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại nhà thuê ở ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp (TPHCM).

Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé N.G.K (2 tuổi) được phát hiện trong tình trạng nguy kịch. Nạn nhân lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị.

Qua điều tra Công an xác định, người hành hạ cháu bé là Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993, hiện ngụ xã Hòa Hiệp – mẹ đẻ cháu bé) và Danh Chơn (SN 1996, hiện ngụ xã Hòa Hiệp).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" đối với cháu bé này.

Hiện bé K đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục được điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng 1.

Tại Hà Nội, Cơ quan Công an cũng đang điều tra vụ bé gái B.T.H (4 tuổi) tử vong sau thời gian dài bị mẹ ruột là Bàn Thị Tâm (20 tuổi, quê Tuyên Quang) và cha dượng là Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, quê Ninh Bình) bạo hành tại phòng trọ ở phường Phú Diễn.

Khoảng 18h ngày 3/5, Bệnh viện E tiếp nhận bé H trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều thương tích. Kết quả giám định pháp y sơ bộ xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của bé lên tới 99%. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, đến chiều 6/5, bé đã không qua khỏi.

Ngày 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp về tội Giết người, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý Bàn Thị Tâm theo quy định.

