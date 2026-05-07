Hà Nội: Quyết liệt xử lý cơ bản 5 'điểm nghẽn' ngay trong các tháng đầu năm 2026

Cử tri quan tâm Luật Thủ đô 2026; mong muốn giải quyết tình trạng quá tải các bệnh viện lớn tuyến trung ương

Hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tiếp tại phường Việt Hưng và kết nối trực tuyến đến các xã, phường thuộc Đơn vị bầu cử số 10, gồm: Long Biên, Bồ Đề, Phúc Lợi, Gia Lâm, Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng, Thư Lâm, Đông Anh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh.

Tại đây, nhiều cử tri đã bày tỏ quan tâm đến Luật Thủ đô năm 2026 với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội. Tuy nhiên, ở cấp xã hiện nay vẫn còn những hạn chế về thẩm quyền, nguồn lực và công cụ quản lý trong giải quyết các vấn đề dân sinh như trật tự đô thị, môi trường, hạ tầng và cung cấp dịch vụ công.

Do đó, cử tri mong muốn, với Luật Thủ đô năm 2026, chính quyền địa phương sẽ chủ động, kịp thời giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh và phục vụ người dân tốt hơn.

Các cử tri cũng mong muốn giải quyết tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trung ương. Ảnh: Vương Vân

Ngoài ra, các cử tri cũng mong muốn giải quyết tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trung ương và kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế sớm thông tin về các giải pháp đột phá và nguồn lực cụ thể để hiện đại hóa trạm y tế xã, phường trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị Chính phủ, Thành phố sớm ban hành các cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể; hướng dẫn các địa phương, cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu để thúc đẩy số hóa di sản ở cấp cơ sở và có thể xây dựng các mô hình thí điểm để địa phương tham gia, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu số và sản phẩm trải nghiệm số về di sản...

Ngoài ra, các cử tri cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác bảo tồn và phát huy di sản gắn với phát triển công nghiệp văn hóa; công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư, công tác thanh tra ở cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phương pháp kiểm định khí thải; nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hộ tịch tại cơ sở...

Hà Nội quyết liệt xử lý cơ bản 5 'điểm nghẽn' ngay trong các tháng đầu năm 2026

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn đã trao đổi, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

Bên cạnh những thành tựu đạt được về việc Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), về sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội trong quý I/2026, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chia sẻ với những trăn trở thực tế cử tri nêu tại Hội nghị về tình trạng ô nhiễm môi trường tại các dòng sông, áp lực giao thông đô thị, các dự án chậm triển khai, nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư...

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, Thủ đô không thể phát triển, chưa thể là nơi đáng sống nếu vẫn còn 5 "điểm nghẽn", đó là úng ngập, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm. Ảnh: Vương Vân

Chủ tịch Thành phố cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, giải quyết theo đúng quy định, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả với tinh thần: "Việc gì có lợi cho dân, phải hết sức làm; việc gì có hại cho dân, phải hết sức tránh".

Chủ tịch Thành phố nhấn mạnh, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là vô cùng nặng nề.

Để Luật Thủ đô năm 2026 đi vào cuộc sống, để những kiến nghị của cử tri hôm nay trở thành hiện thực, ông Trần Đức Thắng đề nghị các cấp, các ngành Thành phố tập trung vào 4 trọng tâm chỉ đạo sau:

Về thực thi cơ chế, phải khẩn trương cụ thể hóa các điều khoản của Luật Thủ đô năm 2026. Các sở, ngành phải chủ động đề xuất các chính sách đặc thù bằng các nghị quyết của HĐND Thành phố, quyết định của UBND Thành phố và của Chủ tịch UBND Thành phố, ban hành đầy đủ trước ngày 15/6 để thực hiện từ ngày 1/7/2026.

Chủ tịch UBND Thành phố cho rằng, chúng ta phải coi đây là cơ hội lịch sử phát triển Thủ đô nhanh, bền vững hơn nữa, cũng như giải quyết dứt điểm, kiên quyết thu hồi các dự án treo, dự án chậm triển khai để giải phóng nguồn lực đất đai đang bị lãng phí và không để phát sinh những dự án chậm muộn mới.

Về quản lý đô thị, ông Trần Đức Thắng cho rằng, Thủ đô không thể phát triển, chưa thể là nơi đáng sống nếu vẫn còn 5 "điểm nghẽn", đó là úng ngập, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm.

Toàn cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 10 sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI ở phường Việt Hưng ngày 6/5. Ảnh: Vương Vân

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu chính quyền các xã, phường, đặc biệt là các địa bàn đang đô thị hóa mạnh mẽ, cùng với Thành phố quyết liệt xử lý cơ bản 5 "điểm nghẽn" ngay trong các tháng đầu năm 2026.

Đồng thời, phải tăng cường quản lý quy hoạch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, phá vỡ cảnh quan chung. Nếu để xảy ra vi phạm, trách nhiệm đầu tiên là của đồng chí Bí thư cấp ủy xã, phường và cán bộ xã, phường trực tiếp thực thi nhiệm vụ này. Các phường, xã cần quyết tâm xây dựng địa phương xanh - sạch - đẹp, mang lại cuộc sống thực sự tốt đẹp cho người dân.

Về cải cách hành chính, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu phải đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất để người dân không còn phải đi lại nhiều lần khi đi làm thủ tục. Kiên quyết loại bỏ ngay những cán bộ có tư tưởng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không có khả năng làm việc.

Về an sinh xã hội, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo tồn văn hóa và chăm lo đời sống của người dân. Các địa phương phải bảo đảm mọi người dân đều được hưởng thành quả từ sự phát triển của Thủ đô, nhất là các đối tượng chính sách, người có công và người có hoàn cảnh khó khăn.

Về vấn đề quá tải tại các bệnh viện, Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, Thành ủy, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Y tế cùng các sở, ngành liên quan tiến hành rà soát toàn bộ các cơ sở y tế dự phòng, y tế cơ sở và các điểm đất trên địa bàn Thành phố để tập trung phát triển y tế cơ sở. Cùng với đó, bảo đảm nhân lực y tế để thực hiện được nhiệm vụ quan trọng này.

Về vấn đề giải quyết đơn, thư ở cấp xã, ông Trần Đức Thắng giao đồng chí Chánh Thanh tra Thành phố, trước ngày 15/5/2026 phải ban hành văn bản hướng dẫn chung cho các xã, phường trong việc giải quyết đơn, thư trên toàn địa bàn Thành phố.

