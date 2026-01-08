Làm nội thất căn hộ 70m²: tính đúng ngay từ đầu để không tốn tiền làm lại
Với nhiều gia đình tại TP.HCM, căn hộ 2 phòng ngủ diện tích khoảng 70m² là lựa chọn phù hợp về ngân sách và nhu cầu ở thực. Tuy nhiên, không ít trường hợp sau khi hoàn thiện nội thất vẫn phải chỉnh sửa, phát sinh thêm chi phí vì bố trí chưa sát với sinh hoạt hằng ngày.
Trong bối cảnh chi phí nhà ở ngày càng cao, nhiều gia đình buộc phải tính toán kỹ từng khoản đầu tư liên quan đến căn hộ của mình. Nội thất vốn được xem là hạng mục "làm một lần cho xong" nhưng lại thường trở thành khoản chi phát sinh nhiều nhất nếu không được tính toán cẩn thận.
Theo các đơn vị thiết kế – thi công nội thất, phần lớn chi phí phát sinh không đến từ việc mua vật liệu đắt tiền, mà từ việc bố trí không gian chưa phù hợp, dẫn đến phải sửa lại sau một thời gian sử dụng.
Khi "tiết kiệm ban đầu" lại thành tốn kém về sau
Nhiều gia đình lựa chọn làm nội thất theo mẫu có sẵn hoặc theo cảm hứng, với suy nghĩ rằng có thể điều chỉnh dần trong quá trình ở. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chỉ sau vài tháng, những bất tiện bắt đầu xuất hiện: thiếu chỗ để đồ, không gian sinh hoạt chật chội, phải mua thêm tủ kệ hoặc chỉnh sửa bố cục.
Theo WEO DESIGN – đơn vị thiết kế và thi công nội thất tại TP.HCM, đây là tình trạng khá phổ biến ở các căn hộ diện tích vừa. "Gia chủ thường chỉ nhận ra vấn đề khi đã dọn vào ở. Lúc đó, việc sửa lại không chỉ tốn thêm tiền mà còn ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình," đại diện đơn vị cho biết.
Một cách làm khác với căn hộ 2 phòng ngủ
Trong quá trình thi công các căn hộ 2 phòng ngủ, WEO DESIGN cho biết có những gia đình chọn cách tiếp cận thận trọng hơn: tính toán công năng trước khi quyết định hình thức.
Một căn hộ khoảng 70m² tại TP.HCM là ví dụ điển hình. Gia đình lựa chọn diện tích vừa phải để cân đối ngân sách, đồng thời đặt yêu cầu rõ ràng ngay từ đầu: nội thất cần đẹp, nhưng quan trọng hơn là sử dụng thuận tiện và không phát sinh chi phí chỉnh sửa về sau.
Thay vì chia nhỏ không gian bằng nhiều vách ngăn, căn hộ được tổ chức theo hướng mở, kết nối khu vực phòng khách, bếp và bàn ăn. Cách bố trí này giúp giảm cảm giác chật chội và tạo sự liền mạch trong sinh hoạt hằng ngày, đặc biệt với các gia đình có con nhỏ.
Tính công năng để kiểm soát ngân sách
Một điểm thường bị bỏ qua khi làm nội thất là hệ lưu trữ. Nếu không được tính toán ngay từ đầu, gia đình rất dễ phải mua thêm tủ, kệ trong quá trình sử dụng.
Với căn hộ trên, các hệ tủ âm tường được thiết kế đồng bộ, bố trí dựa trên thói quen sinh hoạt thực tế. Theo WEO DESIGN, cách làm này giúp gia đình tránh phát sinh chi phí mua sắm thêm, đồng thời giữ cho không gian luôn gọn gàng.
Vật liệu hoàn thiện cũng được lựa chọn theo tiêu chí bền, dễ vệ sinh và bảo trì – yếu tố quan trọng giúp giảm chi phí sử dụng lâu dài, thay vì chỉ tập trung vào hình thức ban đầu.
Phòng ngủ: làm đúng để không phải sửa
Với căn hộ 2 phòng ngủ, việc phân chia công năng hợp lý giúp gia đình sử dụng hiệu quả hơn trong nhiều năm. Phòng ngủ của con được thiết kế phù hợp với độ tuổi hiện tại, ưu tiên vật liệu an toàn và bố cục có thể điều chỉnh dần theo quá trình lớn lên của trẻ.
Phòng ngủ master được bố trí gọn gàng, tập trung vào chức năng nghỉ ngơi, tận dụng ánh sáng tự nhiên và hạn chế chi tiết không cần thiết. Cách tổ chức này giúp gia đình không phải cải tạo lại khi nhu cầu sinh hoạt thay đổi, một trong những nguyên nhân khiến nhiều gia đình phát sinh thêm chi phí.
Đầu tư nội thất thế nào cho hợp lý?
Theo các chuyên gia, với căn hộ diện tích khoảng 70m², điều quan trọng không phải là chi bao nhiêu tiền cho nội thất, mà là chi đúng chỗ. Khi công năng được tính toán hợp lý ngay từ đầu, gia đình có thể:
- Tránh sửa chữa, cải tạo về sau
- Tiết kiệm thời gian và công sức
- Kiểm soát ngân sách hiệu quả hơn
"Không gian phù hợp không nhất thiết phải đầu tư quá nhiều tiền, mà cần được tổ chức đúng với nhu cầu sử dụng thực tế," đại diện WEO DESIGN nhận định.
Lời khuyên cho các gia đình chuẩn bị làm nội thất
Từ kinh nghiệm thực tế, các chuyên gia khuyến nghị:
- Xác định rõ thói quen sinh hoạt của gia đình
- Ưu tiên công năng trước, thẩm mỹ sau
- Làm nội thất đồng bộ ngay từ đầu
- Tránh chạy theo mẫu đẹp nhưng không phù hợp
Với cách tiếp cận này, một căn hộ 70m² hoàn toàn có thể đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của gia đình, mà không trở thành gánh nặng tài chính hay nguồn phát sinh chi phí về sau.
GĐXH – Không cầu kỳ chăm sóc, loại củ quen thuộc ngoài chợ bất ngờ “lên đời” thành cây cảnh trưng Tết độc lạ. Với màu đỏ may mắn, tròn đầy và ý nghĩa phong thủy tốt lành, loại cây này trở thành món décor Tết được nhiều chị em săn lùng.