Đây mới là những cách rắc muối trừ tà giúp xua đuổi vận xấu hiệu quả

Rắc muối từ trong ra ngoài nhà

Theo phong thủy, rắc muối theo hướng từ trong ra ngoài giúp đẩy uế khí ra khỏi không gian sống, mang ý nghĩa làm sạch và khởi tạo dòng năng lượng mới.

Nguyên liệu: Muối hạt sạch, khô. Bạn nên giữ cho tâm thế tĩnh, thành tâm.

Cách thực hiện: Gia chủ dùng tay phải nắm một nhúm muối hạt, rắc lần lượt từ góc sâu nhất trong nhà đi dần ra cửa chính, vừa rắc vừa khấn niệm với ý nguyện xua đuổi tà khí, thanh tẩy uế khí và đón bình an cho gia đạo.

Lưu ý: Nên thực hiện vào ban ngày, nhà cửa thông thoáng. Sau khi rắc, quét và bỏ muối ra ngoài, không tái sử dụng.

Rắc muối tại cửa chính

Phong thủy cho biết, rắc muối tại bậc cửa được xem như tạo lớp bảo vệ phong thủy, hạn chế tà khí và năng lượng xấu xâm nhập vào nhà.

Nguyên liệu: Một ít muối hạt sạch

Cách thực hiện: Gia chủ rải một lượng muối hạt vừa đủ tại bậc cửa, có thể ở phía trước hoặc sau cửa chính, với ý niệm tạo lá chắn phong thủy, giúp ngăn chặn tà khí và khí xấu xâm nhập vào nhà.

Lưu ý: Nên thực hiện vào sáng sớm hoặc sau khi gia chủ gặp vận xui, trắc trở. Không để muối quá lâu, nên thu dọn sau khi hoàn tất nghi thức.

Để bát muối ở các góc nhà

Đặt bát muối tại các góc khuất giúp hấp thụ khí trì trệ tích tụ lâu ngày, hỗ trợ cân bằng sinh khí trong phòng.

Nguyên liệu: Bát hoặc chén sạch. Muối hạt đầy.

Cách thực hiện: Gia chủ đặt bát muối đầy tại các góc phòng, đặc biệt là góc tối, ít sinh khí. Để muối trong khoảng 1 - 3 ngày, sau đó thu dọn và đổ bỏ muối ở nơi sạch sẽ nhằm hoàn tất quá trình thanh tẩy.

Gia chủ có thể tăng hiệu quả bằng cách kết hợp vật phẩm phong thủy: Đặt 3, 5 hoặc 6 đồng xu hoa mai vào bát muối, tượng trưng cho chiêu tài, hóa sát, kích hoạt dương khí.

Thêm một mảnh giấy đỏ nhỏ dưới đáy bát để tăng yếu tố cát khí và năng lượng tích cực. Kết hợp đá thạch anh trắng hoặc vụn đá phong thủy, giúp khuếch tán năng lượng sạch và hỗ trợ cân bằng trường khí trong không gian.

Lưu ý: Không sử dụng lại muối đã đặt trừ tà. Tránh đặt bát muối ở khu vực ẩm ướt để muối không bị vón cục quá nhanh, làm giảm hiệu quả hấp thụ năng lượng xấu. Khi thu dọn, nên giữ tâm thế nhẹ nhàng, có thể mở cửa thông gió để đón sinh khí mới vào nhà.

Rắc muối dưới gầm giường, gầm tủ

Những khu vực ít được dọn dẹp như gầm giường, gầm tủ thường tích tụ năng lượng âm, rắc muối giúp thanh lọc và làm sạch khí trường.

Nguyên liệu: Muối hạt sạch.

Cách thực hiện: Gia chủ rắc một lớp muối mỏng tại các vị trí khuất, ít được dọn dẹp như gầm giường, gầm tủ, nhằm thanh lọc nguồn năng lượng trì trệ tích tụ lâu ngày.

Lưu ý: Sau vài ngày, gia chủ cần quét dọn và loại bỏ toàn bộ muối. Không để muối quá lâu tránh ảnh hưởng vệ sinh và khí trường.

Rắc muối kèm xông nhà

Việc kết hợp rắc muối và xông nhà bằng trầm hương hoặc bồ kết giúp tăng hiệu quả thanh tẩy, lan tỏa dương khí khắp không gian.

Nguyên liệu: Muối hạt sạch. Trầm hương hoặc bồ kết.

Cách thực hiện: Gia chủ tiến hành rắc muối trước để hấp thụ uế khí, sau đó xông nhà bằng trầm hương hoặc bồ kết, dẫn dương khí lan tỏa khắp không gian, giúp tăng hiệu quả trừ tà và thanh tẩy.

Lưu ý: Thường áp dụng khi dọn vào nhà mới hoặc sau khi gia đạo gặp chuyện không thuận. Khi xông nhà nên mở cửa sổ để khí xấu theo khói thoát ra ngoài.

Lưu ý khi rắc muối trừ tà

Để việc rắc muối phát huy đúng tác dụng thanh tẩy uế khí và điều hòa trường năng lượng, gia chủ cần lưu tâm một số yếu tố phong thủy quan trọng sau:

Những nơi không nên rắc muối: Gia chủ tuyệt đối tránh rắc muối tại bàn thờ, bếp lò, mặt bàn ăn, vì đây là các khu vực mang tính linh - hỏa - sinh dưỡng, cần sự trang nghiêm và sạch sẽ, không thích hợp cho việc hóa giải uế khí bằng muối.

Không rắc muối bừa bãi: Muối sau khi rắc đã hấp thụ năng lượng xấu, nếu không thu dọn sẽ dễ tạo trọc khí tồn đọng, phản tác dụng phong thủy.

Tâm thế khi thực hiện: Gia chủ nên tránh rắc muối khi đang tức giận, bất an hoặc tâm trạng tiêu cực, bởi cảm xúc xấu sẽ làm nhiễu trường khí, giảm hiệu quả thanh tẩy.

Không rắc muối tùy tiện ở nơi khác: Việc rắc muối trừ tà chỉ nên áp dụng trong không gian của gia chủ, tránh thực hiện tại nhà người khác hoặc nơi công cộng, nhằm tôn trọng khí trường và phong thủy chung.

Kết hợp đồng bộ các yếu tố: Gia chủ nên song hành việc rắc muối với dọn dẹp nhà cửa, xông nhà và giữ tâm thanh tịnh, từ đó giúp sinh khí được dẫn nhập ổn định và bền vững hơn.

