Ngày giờ đẹp và những ngày nên tránh khi mua vàng cưới để thu hút tài lộc, vận may
GĐXH - Nếu gia đình và cặp đôi mong muốn kết hợp giữa yếu tố phong thủy và sự thuận tiện, việc chọn thời điểm mua vàng cưới có thể linh hoạt theo những gợi ý mang tính tham khảo dưới đây.
Ngày tốt để mua vàng
Một số mốc thời gian thường được xem là cát lành, phù hợp cho việc mua vàng cưới: Ngày vía Thần tài (mùng 10 tháng Giêng): Biểu tượng cho tài lộc, thịnh vượng, được nhiều người lựa chọn để mua vàng cầu may.
Ngày Hoàng đạo: Đặc biệt là những ngày có các sao tốt như Thiên Đức, Thiên Tài, Đa Tài, mang ý nghĩa thuận lợi cho tiền bạc.
Ngày hợp tuổi, hợp mệnh: Dựa theo ngũ hành của cô dâu chú rể để tăng cảm giác an tâm và hài hòa năng lượng.
Giờ đẹp trong ngày
Bên cạnh ngày, giờ mua vàng cũng được một số người quan tâm để tăng yếu tố tâm lý tích cực: Khoảng 8h - 9h sáng: Thời điểm tinh thần thoải mái, thị trường ổn định, dễ đưa ra quyết định sáng suốt.
Giờ Tỵ (9h - 11h): Theo phong thủy, đây là khung giờ khởi sự thuận lợi, phù hợp cho việc mua sắm tài sản giá trị.
Giờ Thân và giờ Tuất (15h - 21h): Thuộc khung giờ Kim vượng, được cho là tốt cho việc tích lũy và giữ tài.
Những thời điểm kiêng mua vàng cưới theo quan niệm dân gian
Bên cạnh việc chọn ngày tốt, trong dân gian cũng tồn tại nhiều mốc thời gian được cho là không phù hợp để thực hiện những việc mang tính hỷ sự, trong đó có mua vàng cưới. Việc kiêng kỵ này chủ yếu xuất phát từ mong muốn tránh rủi ro tâm lý và hạn chế những lo lắng không đáng có cho cặp đôi.
Kiêng về ngày tháng âm lịch
Theo phong thủy, một số ngày tháng âm lịch được xem là mang năng lượng bất ổn, không thuận cho việc tích lũy tài lộc hoặc khởi đầu việc trọng đại:
Ngày Tam Nương (3, 7, 13, 18, 22, 27 âm lịch): Dân gian cho rằng đây là những ngày dễ phát sinh trục trặc, không thuận lợi cho các việc mang tính lâu dài.
Ngày Sát Chủ, Nguyệt Kỵ: Thường bị xem là ngày có hung khí, dễ gây tâm lý bất an khi mua sắm tài sản giá trị.
Ngày mùng 1 và ngày Rằm: Theo quan niệm xưa, đây là thời điểm nên tĩnh tâm, hạn chế chi tiêu lớn vì dễ "hao tài".
Cuối tháng âm lịch: Một số nơi gọi là ngày Vong Tài, mang ý nghĩa tiền bạc khó giữ, không tốt cho việc mua vàng cưới.
Tháng 7 Cô Hồn, tháng 3 và tháng 10 âm lịch: Được xem là thời điểm giao thoa âm dương, năng lượng thiếu ổn định, nên nhiều gia đình tránh làm việc hỷ.
Ngày xung tuổi, xung mệnh: Nếu quá coi trọng phong thủy, cặp đôi thường tránh những ngày xung trực tiếp với tuổi của cô dâu hoặc chú rể để giữ sự yên tâm.
Kiêng theo bối cảnh thực tế
Ngoài yếu tố ngày tháng, bối cảnh thực tế cũng được nhiều gia đình cân nhắc khi quyết định mua vàng cưới:
Gia đình đang có tang: Tránh mua vàng cưới trong thời gian tang sự để giữ sự trang nghiêm và đúng lễ nghĩa truyền thống.
Ngày thời tiết xấu, thiên tai, mưa bão: Không chỉ mang ý nghĩa kiêng kỵ mà còn gây bất tiện, ảnh hưởng tâm lý khi mua sắm.
Ngày xảy ra hỏa hoạn hoặc sự cố lớn: Dân gian cho rằng những ngày này mang điềm không lành, nên tránh để không tạo cảm giác lo lắng cho cuộc sống hôn nhân sau này.
Khi nào nên xem ngày mua vàng cưới?
Việc xem ngày mua vàng cưới thường phù hợp trong những trường hợp sau: Khi cả hai đều tin vào phong thủy và mong muốn khởi đầu hôn nhân bằng những yếu tố cát lành.
Khi gia đình hai bên, đặc biệt là bố mẹ hoặc ông bà, coi trọng nghi lễ truyền thống và có yêu cầu rõ ràng về việc chọn ngày.
Khi cặp đôi muốn giảm bớt cảm giác lo lắng, tạo sự yên tâm về mặt tinh thần trong giai đoạn chuẩn bị cưới hỏi.
Trong những trường hợp này, việc xem ngày nên được hiểu là một sự bổ trợ về tâm lý và văn hóa, giúp quá trình chuẩn bị hôn nhân diễn ra hài hòa, thay vì trở thành áp lực hay nguyên nhân gây căng thẳng cho đôi bên.
Lưu ý quan trọng khi chọn thời điểm mua vàng cưới
Dù có xem ngày hay không, việc mua vàng cưới vẫn cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh phát sinh rủi ro trong quá trình chuẩn bị hôn lễ.
Nên mua sớm từ 1 đến 3 tháng trước đám cưới
Mua vàng cưới sớm mang lại nhiều lợi ích thiết thực: Có thời gian lựa chọn mẫu mã phù hợp, đúng sở thích và đúng kích cỡ.
Tránh tình trạng cháy hàng hoặc khan hiếm mẫu đẹp trong mùa cưới cao điểm. Dễ dàng chỉnh sửa, đổi trả nếu phát sinh vấn đề về size hoặc thiết kế.
Hạn chế mua quá sát ngày cưới
Việc mua vàng cưới cận ngày tổ chức hôn lễ thường tiềm ẩn nhiều rủi ro: Dễ rơi vào tâm lý vội vàng, chọn chưa đúng mẫu hoặc sai kích thước.
Nguy cơ giá vàng biến động tăng đột ngột, ảnh hưởng đến ngân sách cưới. Vì vậy, dù chọn ngày theo phong thủy hay theo sự thuận tiện, việc chủ động thời gian và giữ tâm lý thoải mái vẫn là yếu tố quan trọng nhất để việc mua vàng cưới diễn ra suôn sẻ và trọn vẹn ý nghĩa.
Việc mua vàng cưới có cần xem ngày hay không còn tùy thuộc vào quan điểm và mong muốn của mỗi cặp đôi. Xem ngày đẹp có thể mang lại sự an tâm và ý nghĩa tốt lành, nhưng tình yêu chân thành, sự đồng lòng và thấu hiểu mới là điều quyết định hạnh phúc trọn đời. Chính vì vậy, hãy lựa chọn thời điểm phù hợp nhất để cả hai cảm thấy thoải mái và trọn vẹn cảm xúc khi chuẩn bị cho ngày trọng đại.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Còn vài ngày nữa là Rằm tháng Giêng, lưu ý những điều cấm kỵ này để tránh mất đi may mắnỞ - 6 phút trước
GĐXH - Rằm tháng Giêng còn gọi là lễ Thượng nguyên, tết Nguyên tiêu. Đây là một trong những ngày lễ quan trọng. Do đó, dân gian lưu truyền nhiều điều kiêng kỵ và nên làm trong ngày Rằm tháng Giêng để cả năm may mắn.
Ngày vía Thần Tài không phải nút bấm tài lộc mà phải làm việc này để tài lộc tự tớiỞ - 1 giờ trước
GĐXH - Ngày vía Thần Tài không phải là nút bấm tài lộc, nhưng một niềm tin đúng sẽ làm được điều đó. Hiểu đúng để không chạy theo số đông, không phụ thuộc may rủi và khi đã vững từ bên trong, tài lộc sẽ tự thu hút về.
Vì sao cần thay nước, dâng nước trên bàn thờ khi thắp hương?Ở - 5 giờ trước
GĐXH - Nước không phải là lễ vật chính nhưng đóng vai trò không thể thiếu trong nghi thức thờ cúng. Việc dâng nước và thay nước khi thắp hương ẩn chứa những ý nghĩa sâu sắc trong văn hóa tâm linh của người Việt.
Những ý nghĩa bất ngờ đằng sau 2 con số Thần tài giúp gia tăng cơ hội thành côngỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Việc xác định số Thần tài không chỉ dựa trên yếu tố tâm linh mà còn được xem xét theo quy luật vận mệnh, giúp gia tăng cơ hội thành công trong năm.
Những điều không nên làm ngày vía Thần tài 2026 để tránh mất lộc và vận mayỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Trong ngày vía Thần tài 2026, để tránh xua đi tài lộc và vận may, bạn cần kiêng kỵ những điều sau.
Đây mới là những cách rắc muối trừ tà giúp xua đuổi vận xấu hiệu quảỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Trong đời sống phong thủy dân gian, rắc muối trừ tà là một phương pháp đơn giản nhưng được nhiều gia chủ tin dùng nhằm thanh tẩy uế khí, hóa giải vận xui và ổn định trường năng lượng trong không gian sống.
Ca sĩ Mỹ Lệ ở tuổi 54, sống viên mãn bên biệt thự 1.000 m2 ngập sắc Xuân sau nhiều năm rút khỏi showbizỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Mỹ Lệ khoe không gian sống triệu đô, diện tích hơn 1.000 m2 ở TP HCM rực rỡ sắc hoa xuân dịp Tết Bính Ngọ.
1 năm có bao nhiêu ngày vía Thần tài và ý nghĩa đặc biệt của từng ngàyỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong bài viết này sẽ giải đáp chi tiết câu hỏi 1 năm có bao nhiêu ngày vía Thần tài, đồng thời giúp bạn hiểu rõ ý nghĩa của từng ngày vía Thần tài trong năm để tận dụng cơ hội rước tài lộc vào nhà.
Ngày vía Thần Tài 2026 vào thứ 5, chọn ngay giờ đẹp cúng lễ và thực hiện nghi thức nạp tài để cả năm đỏ như sonỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Ngày mùng 10 tháng Giêng là ngày vía Thần Tài được xem là thời điểm quan trọng để cầu tài lộc, khai vận làm ăn và “mở vía” tiền bạc đầu năm. Năm 2026, ngày vía Thần Tài vào thứ 5, hãy thực hiện ngay nghi thức nạp tài để cả năm “đỏ như son”.
Nhà đâm hông ảnh hưởng ra sao đến vận khí của gia chủỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phong thủy cho biết, khi ngôi nhà rơi vào thế đâm hông, cấu trúc bảo hộ này bị phá vỡ, sát khí từ bên ngoài dễ xộc thẳng vào nội trạch. Lâu dài, tình trạng này có thể gây ra sự bất ổn về sức khỏe, vận khí của gia chủ.
Những vật cần bỏ trên bàn thờ khi hết Tết càng sớm càng tốt, càng để lâu càng mất vận mayỞ
GĐXH - Khi hết Tết, các gia đình nên nhớ hạ gấp những vật này trên bàn thờ kẻo năm mới xui xẻo đeo bám dài dài, càng để càng dễ mất may.