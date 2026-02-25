Còn vài ngày nữa là Rằm tháng Giêng, lưu ý những điều cấm kỵ này để tránh mất đi may mắn

Kiêng sát sinh

Một trong những điều cấm kỵ Rằm tháng Giêng ở nhiều nơi chính là sát sinh, bởi theo phong thủy, hành động này có thể khiến cho tài lộc suy giảm, bản mệnh dễ ốm đau bệnh tật, gặp họa huyết quang.

Thêm vào đó, theo quan niệm dân gian, đúng ngày 15 âm lịch (ngày trăng tròn và sáng nhất năm) Đức Phật sẽ giáng lâm để độ trì cho chúng sinh. Phật dạy không nên sát sinh, vào ngày này lại càng không nên, bởi rất dễ bị mất công quả hay giảm phước.

Kiêng tới nơi âm khí nặng

Ngày Rằm tháng Giêng nên đoàn tụ với gia đình, kiêng tới những nơi âm khí nặng như mồ mả, nghĩa trang, nơi hoang vu vắng lặng ít người qua lại. Đặc biệt, nên hạn chế ra vào bệnh viện, nhất là những người sức khỏe không được tốt.

Không để bàn thờ bụi bẩn

Trước khi cúng Rằm tháng Giêng, các gia đình cần lau chùi, dọn dẹp bàn thờ gia tiên cho sạch sẽ. Nên thắp một nén nhang khấn xin thần linh, tổ tiên về việc lau dọn.

Tuyệt đối không xê dịch bát hương trong quá trình lau dọn bàn thờ. Các vật phẩm cúng được bày biện gọn gàng, đúng thứ tự, tránh đổ vỡ.

Kiêng để hũ gạo trống

Phong thủy cho biết, hũ gạo như tài khố trong nhà, nếu hũ gạo trong nhà mà lộ đáy ngày rằm này thì có thể trong suốt năm tiền tài sẽ sa sút, kinh tế đi xuống, dễ rơi vào cảnh túng thiếu.

Đây là một trong những điều kiêng kỵ Rằm tháng Giêng mà gia đình nào cũng cần lưu ý nếu không muốn tài lộc giảm sút suốt năm.

Kiêng chải tóc soi gương nửa đêm

Nghe có vẻ kì lạ vì chải tóc soi gương đâu có động chạm đến ai, nhưng theo quan niệm dân gian, đây là điều nên tránh trong đêm rằm tháng Giêng, bởi lúc này ngày đêm giao thoa, có "các cô hồn dã quỷ" vất vưởng ngoài đường.

Nếu bạn có thói quen chải tóc soi gương trước khi đi ngủ thì hãy tạm dừng điều này lại, ít nhất là trong đêm rằm tháng đầu tiên của năm mới.

Khi chải tóc, tóc rụng thì dương khí cũng theo đó mà toát ra, dương suy âm thịnh, còn gương lại là cánh cửa thông giữa âm dương.

Kiêng để trẻ quấy khóc

Có trẻ trong nhà là có tiếng cười vui, trẻ con khóc cười là điều bình thường, song trong ngày rằm này thì đó lại là điều kiêng kỵ.

Tiếng khóc trẻ con sẽ hút khí xấu, xua khí tốt, khiến cho vận khí gia đình sa sút, dễ gặp phải chuyện không may.

Nếu cha mẹ không muốn nhà mình gặp phải điều không mong muốn thì hãy cố gắng dỗ dành, chớ để các bé quấy khóc vào ngày này.

Kiêng chuyện nam nữ

Một trong những điều cấm kỵ Rằm tháng Giêng là việc quan hệ nam nữ. Kì thực, ngày rằm, mùng một đều có lệ tránh làm điều này, bởi theo quan niệm xưa thì hành động đó sẽ dẫn đến những điều đen đủi trong những ngày tiếp theo, thậm chí là đại hạn.

Kiêng câu cá ngày trăng tròn

Vào ngày rằm, người ta kiêng đi câu cá vì cho rằng điều đó sẽ đem tới vận xui, khiến cho người đi câu gặp phải những chuyện ngoài ý muốn.

Kiêng ngồi ăn ở bàn có góc nhọn

Ý nghĩa của Tết Nguyên Tiêu Rằm tháng Giêng là đoàn viên, vì thế mà việc ngồi ăn ở bàn có góc nhọn là điều cấm kỵ, bởi nó mang lại sát khí, gây bất lợi cho tình cảm gia đình.

Đặc biệt cần phải chú ý điều này trong bữa cơm gia đình, tốt nhất nên chọn bàn hình tròn hay hình bầu dục để thể hiện sự viên mãn, đủ đầy, gia đình hòa thuận, cát khí lan tràn.

Kiêng dùng nến trang trí nhà cửa

Ánh nến lung linh mờ ảo được những người lãng mạn vô cùng ưa chuộng. Bữa tối dưới ánh nến có lẽ là điều mà cô gái nào cũng thấy rung động trong lòng.

Phong thủy cho rằng, ngày Rằm phòng ăn nên dùng đèn chiếu sáng thay vì nến, bởi ánh nến tuy lãng mạn nhưng không mang ý tốt lành.

Kiêng làm hỏng đồ đạc, rách quần áo

Quần áo như bộ mặt thứ 2 của chúng ta, nếu quần áo rách vào ngày rằm này thì người xưa cho rằng sẽ bị vận xui đeo bám.

Người ta cũng kiêng mặc đồ màu trắng hay đen trong rằm tháng Giêng bởi mang điềm tang tóc, mặc đồ màu này sẽ khó đạt được thành công. Còn với đồ đạc trong nhà mà làm hỏng hay đánh vỡ thì là điềm báo tài lộc tổn hao.

Kiêng mất tiền, cho mượn tiền

Ngày Rằm tháng Giêng kiêng làm mất tiền hay cho mượn tiền, nếu không tài lộc sẽ bị hao tổn, tài vận sa sút, tiền bạc tiêu tan. Cho mượn tiền là cho người khác tài khí của mình, đương nhiên đường tài lộc của bạn sẽ không được tốt như trước nữa.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.