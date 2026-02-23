Những vật cần bỏ trên bàn thờ khi hết Tết càng sớm càng tốt, càng để lâu càng mất vận may

Hoa héo úa, bình hoa không thay nước

Hoa tươi là lễ vật không thể thiếu trên bàn thờ ngày Tết. Khi dâng hoa tươi lên ban thờ, gia chủ cần chú ý việc thay nước cắm hoa mỗi ngày để hoa tươi lâu, không bị bốc mùi hôi thối.

Việc đặt những cánh hoa héo úa rụng lả tả hay nước trong chậu hoa bốc mùi là một trong những đại kỵ về mặt tâm linh, khiến gia chủ đắc tội với bề trên, thậm chí có thể khiến gia đình bất hòa, điều không may cứ liên tục kéo tới mà không rõ nguồn cơ.

Theo đó, khi hết Tết, các gia đình nên thay hoa mới, dọn dẹp hết những chỗ hoa rơi xuống và thay nước, rửa bình cắm hoa thật sạch sẽ. Có như vậy thì không gian thờ cúng mới thanh tịnh, Thần Phật mới hoan hỉ ban phước cho gia chủ.

Hoa quả giả

Việc bày hoa quả giả trên ban thờ dù là ngày thường hay ngày Tết đều là điều không nên. Tuy vậy, vẫn có không ít người vì thuận tiện mà dâng chúng lên chốn linh thiêng.

Ưu điểm của hoa quả giả là vừa tiết kiệm chi phí mà lại luôn tươi tắn và không phải mất công thay nước thường xuyên.

Thế nhưng để ông bà tổ tiên có thể "ăn hương ăn hoa", hưởng lộc con cháu gửi thì tốt nhất gia chủ nên cúng hoa quả thật.

Trong trường hợp đã lỡ cúng hoa quả giả rồi thì nên bỏ ngay lập tức và thay bằng hoa và quả tươi. Của ít lòng nhiều, dù chỉ là chút hoa, quả tươi ít ỏi nhưng cũng đủ thể hiện tấm chân thành thờ cúng của gia chủ.

Giấy tiền, vàng mã

Theo quan niệm tâm linh, ông bà tổ tiên đã khuất nhưng vẫn tiếp tục tồn tại ở thế giới bên kia. Vậy nên, con cháu sẽ thể hiện lòng thành bằng cách dâng cúng giấy tiền, vàng mã như một món quà gửi đến người quá cố. Đây cũng là tập tục lâu đời, tồn tại đến ngày nay ở rất nhiều nơi.

Khi hết Tết, sau những ngày mời ông bà về đón Tết cùng con cháu, gia chủ sẽ có mâm cơm hóa vàng, tiễn ông bà về cõi tâm linh. Hai thời điểm này, gia chủ chớ quên hóa vàng giấy tiền, vàng mã để tổ tiên có lộc mang theo.

Cành vàng lá ngọc

Không nên đặt lộc xin ở chùa lên bàn thờ, trong đó có cành vàng lá ngọc. Tuy nhiên, nhiều người đi lễ vẫn hay mua những cành vàng lá ngọc, đồ hàng mã đẹp để dâng cúng, rồi lại xin lộc mang về trưng trên bàn thờ.

Theo phong thủy, việc đặt cành vàng lá ngọc xin ở chùa chiền lên bàn thờ là điều không nên. Vì những thứ cành vàng lá ngọc có nhiều điều khó nói như: Bày bán chỗ có sạch không, cất giữ thế nào, có bị ô uế hay không, mặt khác khi đã dâng cúng ở chùa những cành vàng lá ngọc này có thể sẽ có vong, rồi đủ thứ bám vào... Chính vì vậy bạn không nên "xin lộc" cành vàng lá ngọc ở chùa để mang về bày trên ban thờ.

Ngoài ra, việc bày cúng cành vàng lá ngọc trên bàn thờ vốn là quan niệm của nhiều người Việt xưa, được lưu truyền trong dân gian, còn theo nhà Phật thì không có điều này. Vì thế, khi hết Tết, cần hạ ngay vật này khỏi bàn thờ và mang đi hóa.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.