Ngày vía Thần Tài không phải nút bấm tài lộc mà phải làm việc này để tài lộc tự tới
GĐXH - Ngày vía Thần Tài không phải là nút bấm tài lộc, nhưng một niềm tin đúng sẽ làm được điều đó. Hiểu đúng để không chạy theo số đông, không phụ thuộc may rủi và khi đã vững từ bên trong, tài lộc sẽ tự thu hút về.
Ngày vía Thần Tài là gì?
Anh Tuấn – một người mới làm kinh doanh năm nào cũng đi xếp hàng mua vàng vào ngày vía Thần Tài. Anh nói vui: "Không mua thì sợ thiếu may mắn, mà mua rồi thì cũng... đặt niềm tin thôi".
Anh chia sẻ, năm nào cũng đi mua vàng ngày vía Thần Tài, nhưng làm ăn vẫn vất vả, mất mát. Có thể nào do anh chưa hiểu đúng cách và làm sai chỗ không? Câu chuyện ấy chạm đúng một thực tế là nhiều người đang tin vào một "ngày vía Thần Tài" mà không thực sự hiểu bản chất của nó.
Theo chia sẻ của Chuyên gia phong thủy Nguyễn Mạnh Linh (Viện phong thủy thế giới), muốn đón tài lộc, trước tiên phải hiểu đúng. Vì khi hiểu sai, mọi hành động phía sau đều lệch hướng. Trong văn hóa phương Đông, "ngày vía" không phải là ngày do con người tự đặt ra. Đó là ngày gắn với một dấu mốc quan trọng của một vị thần, hay bậc giác ngộ: ngày sinh, ngày thành đạo, ngày hiển hóa, hoặc ngày quy chân. Những ngày này đều có ghi chép trong sách cổ và được duy trì qua nhiều thế hệ.
Theo tư liệu trong Ngọc hạp ký, ngày sinh của Thần Tài được ghi là 22 tháng 7 âm lịch. Trong dân gian, Thần Tài thường được đồng nhất với Triệu Công Minh, và ngày sinh của vị này cũng phổ biến vào khoảng 15 tháng 3 hoặc 22 tháng 7 âm lịch.
Như vậy, có thể nói rõ: Ngày mùng 10 tháng Giêng không phải ngày vía Thần Tài theo điển tích hay nghi lễ truyền thống. Việc coi mùng 10 là ngày vía chỉ là một thói quen hình thành trong xã hội hiện đại, không có nền tảng từ cổ truyền.
Hiểu sai một ngày, lệch cả cách làm
Vấn đề không nằm ở việc bạn mua vàng hay không - mà nằm ở chỗ bạn đặt niềm tin vào điều gì! Khi tin rằng "đúng ngày là sẽ có lộc" - con người dễ rơi vào tâm lý phụ thuộc. Và khi kết quả không như kỳ vọng, lại cảm thấy hoang mang, thậm chí mất niềm tin.
Phong thủy đúng nghĩa không phải là chạy theo ngày đẹp, mà là hiểu dòng vận hành của tự nhiên và điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp. Ngày vía Thần Tài cổ truyền là 22 tháng 7 âm lịch. Nhưng điều quan trọng hơn là ngày vía chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm và kết nối tinh thần - chứ không phải là "nút bấm tài lộc". Nếu chỉ cần một ngày là đổi vận, thì xã hội đã không còn người nghèo.
Thực tế, tài lộc luôn là kết quả của nhiều yếu tố như tư duy, hành động, uy tín và cả cách con người đối đãi với nhau. Hiểu đúng, ta sẽ không còn bị cuốn theo phong trào. Hiểu rõ bản chất, bạn sẽ thấy việc xếp hàng mua vàng không sai - nhưng mua vàng ngày vía Thần Tài không phải là yếu tố quyết định vận tài. Bạn có thể mua vàng như một hình thức tích lũy. Và bạn cũng có thể không mua vàng mà vẫn có một năm tài chính tốt nếu biết quản lý dòng tiền, giữ chữ tín và làm việc có chiến lược. Phong thủy có giá trị ở việc giúp con người sống có ý thức hơn, chứ không phải mê tín hơn.
Một ngày vía Thần Tài không tạo nên tài lộc
Một ngày vía Thần Tài không tạo nên tài lộc, nhưng một niềm tin đúng sẽ làm được điều đó. Điều đáng nói là không phải là ngày nào, mà là cách ta sống mỗi ngày. Hiểu đúng để không chạy theo số đông. Biết đủ để không phụ thuộc may rủi. Và khi đã vững từ bên trong, tài lộc sẽ không còn là thứ phải đi tìm.
Như Chuyên gia phong thủy Nguyễn Mạnh Linh nói ở trên thì mùng 10 tháng Giêng không phải ngày vía Thần Tài truyền thống, mà thực sự là 22 tháng 7 âm lịch. Quan trọng là bạn hiểu đúng bản chất ra sao - khi hiểu đúng, bạn sẽ biết điều gì nên làm và điều gì không cần, và không bị cuốn theo số đông.
Tài lộc không đến từ một thời điểm cố định - mà đến từ cách bạn suy nghĩ, cách bạn hành động và cách bạn giữ chữ tín mỗi ngày. Một người sống rõ ràng, làm việc tử tế, giữ uy tín trong từng việc nhỏ, thì không cần "đợi ngày đẹp" vẫn có thể tạo ra vận tốt cho chính mình.
Ngược lại, nếu chỉ đặt niềm tin vào một ngày may mắn mà bỏ quên nền tảng bên trong, thì dù có làm đúng bao nhiêu nghi thức, kết quả cũng khó bền. Vì vậy, bạn cần hiểu đúng để không đi sai đường, làm đúng để không mất công vô ích. Và khi bạn đủ vững từ bên trong, bạn sẽ nhận ra một điều rất đơn giản: Tài lộc không phải là thứ phải đi tìm, mà là thứ tự nhiên ở lại với người xứng đáng.
Mua vàng trong ngày vía Thần Tài có thể là lựa chọn cá nhân. Nhưng nếu điều kiện chưa cho phép thì bạn hoàn toàn không cần tự tạo áp lực cho mình. Ngày vía Thần Tài không chỉ là chuyện mua – bán vàng. Đôi khi, chỉ cần giữ đúng cách sống và tránh vài thói quen không tốt, bạn đã tạo nền tảng cho một năm đủ đầy và thuận lợi.
Ngày vía Thần Tài không mua vàng nhưng tránh 3 việc sau cũng thu hút phúc lộc về:
1. Tránh nói lời tiêu cực về tiền bạc và công việc
Năm mới, khởi đầu cho kỳ vọng tài chính mới cần giữ hòa khí, tạo sự dễ chịu cho các thành viên tỉnh táo, sáng suốt hơn. Gia đình êm ấm, tinh thần ổn định, mọi kế hoạch cũng thuận lợi hơn. Ngược lại, nếu để mâu thuẫn thì dù lễ nghi chu đáo đến mấy cảm giác bất an vẫn hiện hữu.
2. Tránh chi tiêu bốc đồng, hoặc vay mượn: Tâm lý đám đông đôi khi khiến nhiều người vay mượn mua sắm một món đồ tượng trưng. Theo các chuyên gia phong thủy, khởi đầu năm mới hãy cân nhắc điều kiện thực tế của mình để lập kế hoạch chi tiêu rõ ràng, dành thời gian rà soát lại các khoản thu - chi, đặt mục tiêu tiết kiệm hoặc đầu tư phù hợp sẽ mang lại giá trị lâu dài hơn là khởi đầu bằng áp lực nợ nần, hay lo lắng tiền bạc. Sự chủ động và kỷ luật tài chính chính là nền tảng bền vững cho tài lộc.
3. Tránh to tiếng, cãi vã trong nhà
Lời nói phản ánh suy nghĩ. Tránh than vãn mình kém may mắn, làm ăn khó khăn hay tiền bạc eo hẹp… vì càng khiến con người bi quan, thiếu động lực - ảnh hưởng đến hành động và khả năng nắm bắt cơ hội.
Hãy tạo thái độ tích cực, nhìn nhận vấn đề theo hướng giải pháp sẽ giúp mở ra nhiều cơ hội hơn. Sự lạc quan có cơ sở và tinh thần cầu tiến là yếu tố giúp tài lộc tăng trưởng theo thời gian.
Chỉ cần tránh 3 việc trên, giữ tâm thế ổn định và hành động có tính toán - là cách thu hút phúc lộc tài tìm về tự nhiên và lâu dài.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
