Những điều không nên làm ngày vía Thần tài 2026 để tránh mất lộc và vận may
GĐXH - Trong ngày vía Thần tài 2026, để tránh xua đi tài lộc và vận may, bạn cần kiêng kỵ những điều sau.
Không làm rơi vỡ đồ đạc
Theo quan niệm dân gian, làm vỡ chén, bát, gương hay các vật dụng trong ngày này là điềm báo không may, tượng trưng cho sự hao hụt tài lộc. Vì vậy, bạn hãy cẩn thận trong sinh hoạt để tránh rơi vỡ.
Không vay mượn hoặc cho vay tiền bạc
Vào ngày vía Thần tài, việc cho vay hoặc đi vay tiền được cho là khiến tài lộc bị phân tán, không giữ được vượng khí. Nếu có thể, bạn hãy tránh các giao dịch vay mượn trong ngày này.
Không cãi vã, nói lời tiêu cực
Những lời nói xui rủi, tranh cãi hay bất hòa trong ngày này có thể khiến vận khí bị ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến công việc và tài lộc trong cả năm. Vì vậy, bạn hãy giữ tinh thần vui vẻ, hòa nhã để đón nhận may mắn.
Không để bàn thờ Thần tài bừa bộn, bụi bặm
Bàn thờ Thần tài cần được lau dọn sạch sẽ trước ngày cúng. Tránh để bàn thờ bụi bặm, lộn xộn hoặc thiếu lễ vật cúng bái vì điều này có thể làm giảm tài lộc, khiến công việc gặp trắc trở.
Không quay lưng bàn thờ Thần tài ra cửa
Theo phong thủy, bàn thờ Thần tài phải đặt ở vị trí vững chãi, hướng vào trong nhà để thu hút tài lộc. Nếu đặt quay ra ngoài cửa hoặc hướng vào góc khuất, vượng khí có thể bị thất thoát.
Không ăn mặc xuề xòa khi cúng Thần tài
Cúng vía Thần tài là nghi thức trang trọng, vì vậy cần ăn mặc lịch sự, gọn gàng để thể hiện lòng thành kính. Tránh mặc đồ lôi thôi, thiếu chỉn chu khi thực hiện nghi lễ cúng bái.
Không mua vàng mà không xem ngày giờ
Mua vàng vào ngày vía Thần tài là phong tục quen thuộc, nhưng không phải cứ mua là sẽ gặp may mắn. Hãy chọn giờ tốt và nơi uy tín để giao dịch, tránh tình trạng mua phải vàng kém chất lượng hoặc bị đội giá quá cao.
Không ăn những món đại kỵ
Một số món ăn như thịt chó, mực, vịt hay cá mè được xem là không may mắn trong ngày này, có thể ảnh hưởng đến tài vận cả năm. Thay vào đó, bạn nên chọn các món ăn mang ý nghĩa cát tường như cá lóc nướng, thịt heo quay, xôi gấc…
Ngày vía Thần tài 2025 nên làm gì để may mắn?
Cúng vía Thần tài
Việc cúng vía Thần tài không chỉ là nghi thức bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ đến những ân phước mà Ngài đã ban tặng, mà còn thể hiện sự thành tâm cầu mong sự che chở và phù hộ trong những năm sắp tới.
Chuẩn bị mâm cúng Thần tài chỉn chu và thực hiện nghi thức cúng bái đúng cách là cách để mở rộng cánh cửa đón nhận tài lộc, may mắn và hanh thông trong công việc, kinh doanh. Đây cũng là dịp để củng cố niềm tin, khơi dậy hy vọng vào một năm mới sung túc, phát đạt và thịnh vượng.
Mua vàng
Mua vàng vào ngày vía Thần tài là một phong tục lâu đời, được xem như cách "lấy vía" để rước tài lộc, may mắn và vượng khí cho cả năm.
Theo quan niệm dân gian, vàng không chỉ là biểu tượng của sự giàu sang và thịnh vượng, mà còn tượng trưng cho sự bền vững và tài lộc dồi dào. Việc sở hữu vàng trong ngày này không chỉ mang ý nghĩa chiêu tài, giữ lộc mà còn thể hiện khát vọng về một năm mới sung túc, an khang và đầy đủ.
Mua vật phẩm phong thuỷ
Trong ngày vía Thần tài, việc sở hữu các món đồ phong thủy được xem là cách hiệu quả để kích hoạt tài lộc, thu hút vận may và mang đến nguồn năng lượng tích cực cho gia đình cũng như công việc kinh doanh. Nhiều người tin rằng những vật phẩm này sẽ góp phần gia tăng vượng khí, giúp công danh, sự nghiệp hanh thông suốt cả năm.
Một số vật phẩm phong thủy phổ biến có thể kể đến như cóc ngậm tiền, đá quý, mèo Thần tài, rắn vàng… Mỗi món đồ sẽ mang một ý nghĩa riêng, nhưng tất cả đều được xem là biểu tượng của tài lộc, giúp gia chủ gặp nhiều thuận lợi và may mắn trong kinh doanh.
Làm từ thiện
Theo quan niệm dân gian, cho đi với tấm lòng chân thành không chỉ mang lại phước lành mà còn tạo ra dòng chảy năng lượng tích cực trong cuộc sống. Khi ta giúp đỡ người khác bằng sự chân tâm, không chỉ họ nhận được niềm vui mà chính bản thân ta cũng gieo mầm bình an, thịnh vượng dài lâu. Việc thiện không nhất thiết phải lớn lao, điều quan trọng là nó xuất phát từ một trái tim trong sáng và chân thành.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
