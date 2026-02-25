Không mua được vàng ngày vía Thần Tài thì có mất tài lộc năm mới ?

Ngày vía Thần Tài: Vàng không tạo ra tài lộc

Các năm trước, đầu năm mới chị Phượng Mai (Hải Phòng) thường đi mua vàng cầu tài lộc và chọn giờ đẹp để cúng vía Thần Tài. Tới khung giờ đẹp, chị mang vàng, bạc đi qua cổng chính, cửa chính rồi vừa đọc khẩu chú, vừa nạp tài vào két sắt ở vị trí tài vị - cầu mong năm mới nhiều tài lộc, may mắn, phát đạt.



Nhưng từ năm ngoái chị đã thay đổi cách làm. Đầu năm mới chị chỉ dọn dẹp lại nhà cửa sau kỳ nghỉ Tết. Thay vì chuẩn bị tiền đi mua vàng đón tài lộc ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng thì chị chọn cách khác là sắp xếp lại không gian như: bao sái lại ban thờ Thần Tài, lau dọn góc làm việc, dành thời gian lên kế hoạch cho năm mới.

Chị nói với cả nhà quan điểm mới về ngày vía Thần Tài: "Đón tài lộc năm mới không nhất thiết phải mua được vàng ngày vía Thần Tài. Vàng không tạo ra tài lộc, và không mua vàng đúng ngày mùng 10 thì tài lộc, may mắn vẫn về". Kết quả là cả năm qua công việc của chị tiến triển đều, không đột biến nhưng vững vàng.

Theo tục xưa, những ngày đầu tháng Giêng là thời điểm đón Tài Thần và Hỉ Thần - mở đầu cho một chu kỳ năng lượng mới. Đó là những ngày "đón" (đón tài khí, đón cơ hội, đón một dòng chảy mới). Vì thế, việc mua vàng đầu năm tạo niềm tin tích lũy và sự ổn định. Vàng không tạo ra tài lộc - mà cốt lõi nằm ở con người. Một người có thể mua rất nhiều vàng, nhưng nếu kinh doanh thiếu chiến lược, quản lý tài chính kém, hoặc mất uy tín thì tài lộc vẫn không bền.

Ngược lại, một người không mua vàng, nhưng làm việc có nguyên tắc, giữ lời hứa và biết nắm cơ hội, vẫn có thể phát triển mạnh mẽ.

Đó là nhờ hiểu và chọn đúng thời điểm, phương vị có giá trị hơn nhiều so với việc làm theo một ngày cố định mang tính phong trào.

Ngày vía Thần Tài thường có rất nhiều người đi mua vàng cầu may. Ảnh internet

Tài lộc bền luôn đi cùng trách nhiệm

Theo Chuyên gia phong thủy Hà Thanh, tài lộc bền không đến từ may mắn nhất thời, mà đến từ cách một người sống và làm việc mỗi ngày. Có những người kiếm tiền rất nhanh nhờ cơ hội. Nhưng nếu không có năng lực quản lý, tiền cũng sẽ nhanh chóng rời đi. Và nếu thiếu đạo đức trong cách kiếm tiền, thì dù có giữ được một thời gian, sớm muộn cũng sẽ mất.

Một người có thể kiếm tiền nhanh nhờ cơ hội. Nhưng để giữ được tiền, cần năng lực. Và để giữ được lâu, cần đạo đức, biết giữ chữ tín trong kinh doanh, giữ sự minh bạch trong tiền bạc, giữ sự tử tế trong cách đối xử.

Do đó, muốn tài lộc bền, cần 3 yếu tố thực tế sau:

1. Giữ chữ tín thì tài lộc bền

Trong kinh doanh hay trong công việc, một lời hứa được thực hiện đúng giá trị hơn rất nhiều chiêu trò. Người giữ chữ tín sẽ giữ được khách hàng, giữ được mối quan hệ, và đó chính là nguồn tài lộc ổn định nhất.

2. Muốn tài lộc lâu dài cần minh bạch về tiền bạc

Biết tiền vào từ đâu, đi về đâu. Không nhập nhằng, không làm ăn mập mờ. Khi dòng tiền rõ ràng, đầu óc cũng sáng suốt hơn, quyết định cũng chính xác hơn.

3. Tử tế trong cách đối xử

Tử tế không phải là yếu mềm, mà là biết đúng – sai, biết giới hạn, biết tôn trọng người khác. Người tử tế thường đi chậm hơn một chút, nhưng đi rất chắc.

Khi 3 điều trên được giữ vững, tài lộc trở thành kết quả tự nhiên, không còn là thứ may rủi - chính là "gốc" phong thủy.

Ngày Thần Tài mùng 10 cũng phải là chìa khóa quyết định tài lộc cho cả năm. Ảnh internet

Cũng theo ông Hà Thanh, những ngày đầu năm mới là thời điểm đón tài khí – nghĩa là mở lòng, mở tư duy, mở kế hoạch cho một năm mới. Không chỉ dọn nhà, mà dọn cả suy nghĩ cũ, thói quen cũ không còn phù hợp.

Ngày Thần Tài mùng 10 cũng phải là chìa khóa quyết định tài lộc cho cả năm. Bởi vì, không có vật phẩm nào, ngày nào có thể thay thế được chính bạn. Và nếu chỉ 1 ngày vía Thần Tài mà quyết định tài lộc được cho cả năm thì cuộc sống đã quá đơn giản. Bạn hiểu thế sẽ không bị cuốn theo đám đông, không nhất thiết phải mua vàng đúng ngày mùng 10.

Khi bạn hiểu đúng, sống đúng thì tài lộc không chỉ ghé qua, mà còn thu hút về và ở lại với bạn. Và bạn sẽ nhận ra không phải mình đi tìm tài lộc, mà cách sống của mình đã thu hút tài lộc về. Đồng thời, tài lộc muốn vững bền luôn đi cùng trách nhiệm - đó là "phong thủy gốc". Phong thủy không bắt đầu từ việc đặt vật gì, cúng ngày nào, mà bắt đầu từ cách một con người vận hành chính mình. Khi gốc đã vững, những yếu tố bên ngoài như thời điểm tốt, không gian tốt mọi phương pháp hỗ trợ mới có tác dụng hỗ trợ. Còn gốc chưa ổn, thì làm bao nhiêu nghi thức cũng chỉ là hình thức, kết quả cũng khó bền.

Đầu năm không nhất thiết phải chạy theo phong trào cầu may, mà cần thiết lập lại cách sống. Hiểu đúng để không lệch đường. Làm đúng để không mất sức. Sống đúng để thu hút tài lộc về và ở lại.

* Bài viết chỉ có tính chất tham khảo.





