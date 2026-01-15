Gợi ý phong thủy phòng khách năm 2026 khiến Thần tài chẳng muốn rời xa

Ánh sáng trong nhà

Ánh sáng là yếu tố vô cùng quan trọng. Ánh sáng trong phong thủy nếu được sử dụng hợp lý sẽ đón tài lộc miễn phí.

Cổ nhân có câu "Minh thinh ám thất" cũng chính là chỉ việc phòng khách phải được thiết kế sao cho đón được nhiều ánh sáng, cả căn phòng sáng sủa, không bị ẩm thấp tối tăm.

Phong thủy cho biết, phòng khách là nơi sinh hoạt chung, là nơi tiếp đón khách đến chơi nhà, căn phòng này sáng sủa sẽ giúp cho cả căn nhà có sức sống dồi dào. Thêm vào đó, tài vị nằm ở phòng khách, mà theo phong thủy nhà ở thì tài vị ở nơi tối tăm sẽ khiến cho tài vận sa sút, gia chủ gặp nhiều cản trở trên con đường tìm kiếm tài lộc.

Trong trường hợp này, bạn nhất định phải lắp thêm đèn hoặc tìm cách thay đổi thiết kế để tài vị đón ánh sáng thì mới có thể hóa giải được lỗi phong thủy này.

Nhiều người có thói quen tắt đèn để xem ti vi, nhằm tạo hiệu ứng hình ảnh tốt hơn, song điều này vừa không tốt cho mắt nhìn, vừa không có lợi cho tài khí trong nhà, khiến cho tài khí khí lưu chuyển.

Theo phong thủy, phòng khách là nơi luôn phải đảm bảo sự thông thoáng, sáng sủa, sạch sẽ gọn gàng. Trước khi giúp gia chủ thu nạp tài khí thì phong thủy phòng khách như vậy sẽ giúp cho gia đình yên ấm, hòa thuận tình cảm. "Gia hòa vạn sự hưng", nhân khí vượng tất sẽ trợ lực cho tài khí ngày càng tăng tiến.

Tránh lỗi xuyên đường sát

Trong thiết kế của các căn hộ chung cư hiện đại, có rất nhiều nơi vừa đẩy cửa bước vào là nhìn thấy cửa sổ sát đất. Theo kiến trúc thì điều đó sẽ giúp cho căn nhà thông thoáng, phòng khách đón ánh sáng tốt.

Cũng có phòng khách diện tích không lớn, nhưng để thoáng khí mà cả trước và sau phòng khách đều có cửa sổ, khiến cho luồng khí tự do trực tiếp xuyên qua căn phòng. Đây chính là những yếu tố hình thành nên lỗi đại kị trong phong thủy – Xuyên đường sát.

Những luồng không khí xuyên thẳng qua căn phòng, mà ở đây đang nói đến phong thủy phòng khách, sẽ khiến cho tài khí khó tụ, vận trình tài lộc của gia chủ bất ổn, tiền tài vào nhà khó có thể tích lũy được, gia đình cũng đối mặt với nguy cơ ly tán do các thành viên không thích ở trong nhà.

Ngoài ra thì lỗi phong thủy như cửa lớn đối diện với cửa hậu, cửa lớn đối diện với cửa sổ, cửa sổ đối diện với cửa sổ… cũng có thể hình thành Xuyên đường sát, gia chủ cần chú ý để tránh mắc phải lỗi này, ảnh hưởng đến vận trình của cả gia đình.

Giữ cho cửa nhà sạch sẽ, gọn gàng

Thông thường các căn nhà hầu hết đều được thiết kế theo mẫu số chung, đó là mở cửa ra vào là thấy phòng khách. Chính vì thế mà cửa nhà, cửa ra vào cũng chính là nơi có mối liên hệ mật thiết với phòng khách và ảnh hưởng trực tiếp trong một mức độ nhất định đối với vận thế của gia chủ.

Khi chọn mua nhà, chúng ta khó có thể thay đổi được hướng của cửa ra vào, nhưng nhất định phải luôn giữ cho cửa nhà – cửa phòng khách được sạch sẽ, gọn gàng.

Cửa ra vào gọn gàng sạch sẽ giúp cho tài khí vào nhà thuận lợi hơn, không mang thêm các trường khí xấu vào nhà, tất nhiên là Thần tài cũng sẽ ưng ý mà ở lại nhà bạn lâu hơn.

Theo phong thủy, cửa ra vào chính là cánh cửa thu nạp khí vào nhà, dù là trường khí về sự nghiệp, sức khỏe hay tài lộc cũng đều phải đi qua cửa ra vào.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.