Các khối, đoàn, đại biểu di chuyển vào Quảng trường Ba Đình

24 phút trước

Để chào đón ngày Quốc khánh 2/9, suốt những ngày qua, học sinh trên khắp cả nước đã náo nức trang hoàng trường lớp. Những lớp học thường ngày bỗng trở nên rực rỡ với gam màu đỏ tươi của cờ Tổ quốc, sắc vàng của ngôi sao năm cánh, cùng những bức tranh, mô hình do chính tay các em thực hiện.