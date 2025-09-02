Xúc động hình ảnh vị tướng thắp sáng đài lửa truyền thống tại lễ diễu binh
Hình ảnh Trung tướng Nguyễn Đức Soát cao lớn, uy nghi đĩnh đạc thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng tại lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2-9 làm triệu trái tim người Việt xúc động.
Sáng 2-9, khi ngọn lửa truyền thống, biểu tượng của ý chí kiên cường, sức mạnh bất diệt, khát vọng trường tồn của dân tộc Việt Nam được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tiến vào Quảng trường Ba Đình và trao cho Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, ai nấy theo dõi trực tiếp tại lễ đài hay qua truyền hình trực tiếp đều rất xúc động.
Người được chọn thắp ngọn lửa truyền thống trong lễ kỷ niệm thiêng liêng mừng 80 năm Quốc khánh 2-9 nguyên là Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam - Nguyễn Đức Soát.
Đặc biệt hơn nữa, gần đây ông còn trở thành cây viết khá ăn khách với hai cuốn sách dạng nhật ký là Nhật ký phi công tiêm kích và Bầu trời - trường đại học của tôi do Nhà xuất bản Trẻ phát hành.
Người anh hùng bắn rơi 6 máy bay hiện đại của Mỹ
Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát sinh ngày 24-6-1946, quê quán tại xã Nam Phong, Phú Xuyên, Hà Tây (nay là Hà Nội).
Ông nhập ngũ ngày 4-7-1965, là phi công tiêm kích MiG-21, SU-22, SU-27, đã bắn rơi 6 máy bay Mỹ.
Ông Nguyễn Đức Soát đã tốt nghiệp Trường Sĩ quan Không quân Krasnodar Liên Xô (1965-1968); Học viện Chỉ huy Tham mưu - Không quân Liên Xô mang tên I. Gagarin (1977-1980); Học viện Chỉ huy tham mưu cấp chiến lược trực thuộc Bộ Tổng tham mưu Quân đội Xô Viết mang tên Nguyên soái Voroshilov (1982-1984).
Ông có bằng tiến sĩ khoa học quân sự (2002). Ông đã giữ các chức vụ: Tư lệnh Quân chủng Không quân; Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân; Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Còn đóng góp lớn khác của Trung tướng Nguyễn Đức Soát gần đây ít người biết. Ông chính là người rất tích cực kết nối, hàn gắn những cựu binh ở hai phía Việt Nam và Mỹ, đặc biệt là các phi công từ hai phía chiến tuyến.
Ông đã tham gia tổ chức rất nhiều cuộc gặp gỡ, giao lưu cựu phi công Việt Nam - Hoa Kỳ từ những năm đầu thập niên 2010.
Về Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên tư lệnh Quân chủng Không quân, nguyên ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, người chỉ huy trực tiếp của ông Soát - từng dành những lời đánh giá rất cao.
Trong 4 năm chiến đấu vô cùng ác liệt khi quân đội Mỹ bắn phá miền Bắc, phi công Nguyễn Đức Soát đã bắn rơi 6 máy bay hiện đại của Mỹ và cùng đồng đội bắn rơi nhiều chiếc khác.
Nhờ thành tích đó, ông đã được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - một danh hiệu vô cùng cao quý.
Cũng nhờ thành tích lớn trong chiến đấu, tối 1-5-1975, ông vinh dự được tham gia đoàn chủ tịch dự mít tinh mừng Ngày Quốc tế lao động 1-5 và Giải phóng miền Nam tại Nhà hát lớn Hà Nội.
Nói về Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Thượng tướng Phạm Thanh Ngân đã dành "mấy lời tâm đắc".
Ông là một thanh niên giàu tình cảm và có ý chí phấn đấu ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông ở quê hương. Trong chiến đấu ác liệt, ông luôn kiên định vững vàng, dũng cảm, mưu trí và có tinh thần lập công tập thể, là một chỉ huy giỏi luôn tạo cho đồng đội những điều kiện có lợi để tiêu diệt địch.
Về con người, ông sống trung thực, trong sáng, luôn quan tâm đến mọi người, từ anh chị em nuôi quân đến các bộ phận như thợ máy, dẫn đường bay, thông tin, khí tượng.
"Anh là người rất giàu tình cảm, quan tâm đến bạn bè, các gia đình thương binh, liệt sĩ", Thượng tướng Phạm Thanh Ngân viết về đồng đội của mình. Tướng Ngân cho biết ông "rất phục" chuyện Nguyễn Đức Soát trong những năm tháng chiến đấu vô cùng ác liệt, đã miệt mài ghi nhật ký liên tục suốt 8 năm trời.
Vị tướng đầy chất văn
Ngoài thành tích trong quân sự, nhiều nhà văn chuyên nghiệp đã bày tỏ ngưỡng mộ và công nhận Trung tướng Nguyễn Đức Soát là một nhà văn thực thụ trong những buổi lễ ra mắt sách rất đông người tham gia của tướng Soát gần đây.
Trong cuốn Nhật ký phi công tiêm kích, bạn đọc tìm thấy một phi công, một thanh niên Việt Nam đầy khát khao và lý tưởng cống hiến, phục vụ Tổ quốc, nhân dân và luôn chan chứa tình yêu thương với đồng đội, đặc biệt là những chiến sĩ đã hy sinh.
Cũng bởi tình đồng đội này, nhà văn Bảo Ninh khi đọc cuốn nhật ký đã gọi đây là cuốn "Nhật ký Đồng đội".
Tác giả Nỗi buồn chiến tranh bày tỏ ông đã thầm ngạc nhiên thấy mình bị ngòi bút của Nguyễn Đức Soát hấp dẫn và lôi cuốn vào những trận chiến trên tít tắp trời cao một cách mãnh liệt đến như vậy.
Ông cho biết đã "theo cuốn nhật ký từ dòng đầu đến dòng cuối không dứt, trước nhất là nhờ văn chương của tác giả".
Đó là thứ "hành văn ngắn gọn, câu chữ bình dị, thật lòng, không văn hoa chẳng triết lý dài dòng, và nhất là đích thị giọng bộ đội, chất bộ đội".
PGS.TS Đào Tuấn Ảnh - dịch giả, nhà nghiên cứu văn học, đánh giá sức hấp dẫn trong những cuốn sách của Trung tướng Nguyễn Đức Soát nói chung và cuốn Nhật ký phi công tiêm kích nói riêng chính là ở chỗ "nó đã làm sống lại một giai đoạn hào hùng đầy chất lãng mạn của những thế hệ vàng của Quân đội Nhân dân Việt Nam".
Nhà nghiên cứu Đào Tuấn Ảnh nhận ra "bản năng văn chương ngầm ẩn" của Nguyễn Đức Soát mà bản thân tác giả cũng không ý thức được.
Suốt đời khát vọng bầu trời quê mẹ luôn xanh trong và mãi mãi bình yên
"Suốt đời tôi mãi tri ân những người bạn chiến đấu cùng thời, những người chỉ huy tài ba, những người cán bộ làm công tác chính trị, tham mưu, bảo đảm kỹ thuật, hậu cần... Tất cả đã giúp cho tình yêu bầu trời của tôi được trọn vẹn.
Suốt đời tôi luôn có khát vọng bầu trời quê mẹ luôn xanh trong và mãi mãi bình yên!".
(Trích Nhật ký phi công tiêm kích)
