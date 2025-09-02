Dàn xe tăng thiết giáp tiến vào điểm tập kết trong tiếng reo hò của người dân
Gần 4h, dàn xe tăng, thiết giáp bắt đầu lăn bánh tiến vào vị trí tập kết trên đường Thanh Niên, hướng về phía Quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cho lễ diễu binh 2/9.
Thế hệ trẻ viết tiếp câu chuyện yêu nước trong ngày Quốc khánh 2/9Xã hội - 23 phút trước
Để chào đón ngày Quốc khánh 2/9, suốt những ngày qua, học sinh trên khắp cả nước đã náo nức trang hoàng trường lớp. Những lớp học thường ngày bỗng trở nên rực rỡ với gam màu đỏ tươi của cờ Tổ quốc, sắc vàng của ngôi sao năm cánh, cùng những bức tranh, mô hình do chính tay các em thực hiện.
Lần đầu diễu binh trên biển: Tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa xuất hiện hùng trángXã hội - 53 phút trước
Tuổi Trẻ Online xin gửi tới độc giả những hình ảnh ấn tượng, hùng tráng, thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển tham gia trong lễ diễu binh A80.
Xúc động hình ảnh vị tướng thắp sáng đài lửa truyền thống tại lễ diễu binhXã hội - 56 phút trước
Hình ảnh Trung tướng Nguyễn Đức Soát cao lớn, uy nghi đĩnh đạc thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng tại lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2-9 làm triệu trái tim người Việt xúc động.
Quy định mới nhất về yêu cầu bắt buộc đối với người học lái xe, áp dụng từ tháng 9/2025Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Theo Thông tư 14/2025/TT-BXD, từ ngày 1/9/2025, yêu cầu đối với người học lái xe có sự thay đổi. Dưới đây là thông tin cụ thể, mời bạn đọc tham khảo.
Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biểnXã hội - 1 giờ trước
Hải quân Nhân dân Việt Nam, đủ khả năng tác chiến hiệu quả góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Tin sáng 2/9: Một quyết sách mang tính đột phá giúp hàng chục triệu gia đình Việt Nam hưởng lợi; người dân phấn khởi nhận quà Tết Độc lậpThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Năm học 2025-2026 mở ra trong niềm vui của hàng triệu gia đình, khi hơn 20 triệu học sinh, sinh viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% phí BHYT; Người dân tại các địa phương phấn khởi, vui mừng, nô nức đi nhận quà Tết Độc lập của Đảng, Nhà nước.
Các khối, đoàn, đại biểu di chuyển vào Quảng trường Ba ĐìnhXã hội - 2 giờ trước
Ghi nhận lúc 4 giờ ngày 2/9, các khối, đoàn, Đại biểu di chuyển vào Quảng trường Ba Đình để ổn định vị trí, chờ đến giờ bắt đầu Đại lễ A80.
Phi công lái chuyên cơ phục vụ Bác Hồ không nhận món quà quý giá vì lý do xúc độngXã hội - 2 giờ trước
Ở tuổi 93, Đại tá, phi công Trần Văn Đông nhắc về những chuyến bay phục vụ Bác Hồ bằng tất cả sự kính trọng xen lẫn tự hào. Hồi đó cả nước đều khó khăn, phi công mỗi lần bay chuyên cơ phải đến cơ quan mượn quần áo, khi thì bị dài có lúc bị ngắn...
Trường mẫu giáo ở Ba Đình mở cửa đón người dân nghỉ qua đêm xem diễu binhXã hội - 2 giờ trước
Trong không khí hân hoan hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Trường Mẫu giáo 10/10 tại phường Ba Đình, Hà Nội đã mở cửa xuyên đêm, trở thành điểm nghỉ chân miễn phí cho hàng trăm người dân từ khắp nơi về Thủ đô.
Chuyện đặc biệt về hai anh em ruột cùng tham gia diễu binh 2/9Thời sự - 11 giờ trước
Mang theo tình yêu và niềm tự hào về quê hương, đất nước, hai anh em - Thượng úy Nguyễn Quốc Công và Trung úy Nguyễn Quốc Bằng cùng sánh bước trong đội hình diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.
Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ duyệt binh 40 năm Quốc khánh 2/9/1985Thời sự
Ngày 2/9/1985, tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra Lễ duyệt binh và diễu hành chào mừng 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và chuẩn bị cho công cuộc đổi mới.