Sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển
Hải quân Nhân dân Việt Nam, đủ khả năng tác chiến hiệu quả góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh - TMT Quân chủng Hải quân, Chỉ huy các lực lượng diễu binh trên biển
Từ những ca nô vũ trang ngày đầu thành lập, đến nay lực lượng vũ trang trên biển đã có nhiều máy bay, tàu hiện đại, đa chủng loại, như máy bay thủy phi cơ, máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm, tàu ngầm Kilo 630, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo, tàu phóng lôi, tàu tuần tiễu, tàu săn ngầm, tàu quét mìn, tàu tuần tra đa năng, tàu cứu hộ đa năng, tàu vận tải đa năng… đủ khả năng tác chiến hiệu quả góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Thời báo VTV giới thiệu tới độc giả hình ảnh và tính năng một số phương tiện tham gia diễu binh trên biển (A80) chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
Máy bay DHC6-Mắt thần trên biển của Không quân Hải quân là loại máy bay có tính cơ động cao, cất và hạ cánh trên mặt nước. DHC-6 được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tuần thám, cấp cứu y tế khẩn cấp và tìm kiếm, cứu nạn trên biển.
Trực thăng săn ngầm Ka28 được trang bị 2 động cơ tua bin khí mạnh mẽ, hệ thống dẫn đường, tự động lái, thiết bị chống ngầm hiện đại. Máy bay được sử dụng thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm và tàu nổi của đối phương bằng các loại vũ khí được trang bị trong điều kiện thời tiết ngày, đêm từ giản đơn đến phức tạp.
Tàu ngầm Kilo 636 là hệ tàu ngầm điezen-điện hiện đại, được mệnh danh là "Hố đen trong lòng đại dương", niềm tự hào của Hải quân nhân dân Việt Nam, biểu tượng sức mạnh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tàu ngầm Kilo 636 được trang bị tên lửa hiện đại có thể tiêu diệt các mục tiêu trên bờ, trên biển; có khả năng vòng tránh hỏa lực phòng không của đối phương trên quỹ đạo chung và tự động tìm và tiêu diệt mục tiêu chính xác.
Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân nhân dân Việt Nam là hệ tàu có tốc độ cơ động nhanh, tầm hoạt động rộng và có khả năng chịu được sóng cấp 12. Tàu có thể độc lập tác chiến hoặc hiệp đồng tác chiến cùng các lực lượng khác để tiêu diệt các mục tiên trên biển, trên không, trên bờ.
Tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159, là loại tàu có khả năng cơ động và sức mạnh hỏa lực lớn, như: pháo AK726, giàn phóng ngư lôi, giàn phóng bom phản lực... Tàu có lượng giãn nước lớn, vận tốc lớn nhất đạt 24 hl/h; tàu có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng; được sử dụng để tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm và các mục tiêu ngầm của đối phương; chống ngầm cho tàu mặt nước, tàu ngầm của ta.
Tàu tên lửa 1241RE. Tàu có vận tốc lớn nhất 43hl/h, lượng giãn nước 502 tấn; trang bị vũ khí có hỏa lực mạnh, như: tên lửa, pháo tự động, pháo phòng không và hệ thống ra đa hiện đại quan sát tầm xa. Với tính cơ động cao, hỏa lực mạnh, tàu được sử dụng thực hiện các nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống.
Tàu tên lửa tấn công nhanh 1241.8 là loại tàu có tốc độ cao, được mệnh danh là tàu "tia chớp"; có vận tốc lớn nhất 43hl/h, được trang bị vũ khí hiện đại, hỏa lực mạnh, như tên lửa, pháo tự động, pháo phòng không và hệ thống ra đa hiện đại, có khả năng theo dõi đồng thời 15 mục tiêu, khóa 3-5 mục tiêu cùng lúc; được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu di chuyển và cố định trên biển của đối phương.
Tàu Pháo dạng TT-400TP có thể hoạt động được 30 ngày đêm trên biển, với tầm hoạt động khoảng 2.200 hải lý. Tàu được trang bị một số vũ khí hiện đại có thể tiêu diệt các mục tiêu trên biển, trên không, trên bờ của địch và làm nhiệm vụ tuần tiễu.
Tàu tuần tra đa năng của Cảnh sát biển Việt Nam, tàu được trang bị các loại vũ khí, trang bị hiện đại, cho phép hoạt động độc lập dài ngày, trong mọi điều kiện thời tiết; kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống trên biển; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng; trực tiếp đấu tranh với tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Biên đội tàu KN290, KN 390 của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam, lớp tàu tuần tra đa năng, được trang bị hệ thống điều khiển, thông tin, chỉ huy hiện đại, tự động hóa cao, cho phép thực hiện linh hoạt nhiều nhiệm vụ; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân; tuần tra, kiểm soát IUU; kịp thời phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm pháp luật thủy sản, theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Ngoài ra, còn có các biên đội tàu SPA 4207 của Bộ đội Biên phòng; đây là loại tàu tuần tra cao tốc được thiết kế cho các nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ bờ biển, tìm kiếm cứu nạn và an toàn hàng hải. Biên đội tàu của Hải đội Dân quân thường trực được sử dụng thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu khẳng định chủ quyền biển, đảo, tuần tra, trinh sát, thu thập, xử lý thông tin trên không, trên biển. Biên đội tàu tìm kiếm cứu hộ đa năng, biên đội tàu bổ trợ và nhiều trang bị của các lực lượng vũ trang trên biển tham gia diễu binh.
Để chào đón ngày Quốc khánh 2/9, suốt những ngày qua, học sinh trên khắp cả nước đã náo nức trang hoàng trường lớp. Những lớp học thường ngày bỗng trở nên rực rỡ với gam màu đỏ tươi của cờ Tổ quốc, sắc vàng của ngôi sao năm cánh, cùng những bức tranh, mô hình do chính tay các em thực hiện.
Tuổi Trẻ Online xin gửi tới độc giả những hình ảnh ấn tượng, hùng tráng, thể hiện sức mạnh của lực lượng vũ trang trên biển tham gia trong lễ diễu binh A80.
Hình ảnh Trung tướng Nguyễn Đức Soát cao lớn, uy nghi đĩnh đạc thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng tại lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2-9 làm triệu trái tim người Việt xúc động.
Theo Thông tư 14/2025/TT-BXD, từ ngày 1/9/2025, yêu cầu đối với người học lái xe có sự thay đổi. Dưới đây là thông tin cụ thể, mời bạn đọc tham khảo.
Năm học 2025-2026 mở ra trong niềm vui của hàng triệu gia đình, khi hơn 20 triệu học sinh, sinh viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 50% phí BHYT; Người dân tại các địa phương phấn khởi, vui mừng, nô nức đi nhận quà Tết Độc lập của Đảng, Nhà nước.
Ghi nhận lúc 4 giờ ngày 2/9, các khối, đoàn, Đại biểu di chuyển vào Quảng trường Ba Đình để ổn định vị trí, chờ đến giờ bắt đầu Đại lễ A80.
Gần 4h, dàn xe tăng, thiết giáp bắt đầu lăn bánh tiến vào vị trí tập kết trên đường Thanh Niên, hướng về phía Quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cho lễ diễu binh 2/9.
Ở tuổi 93, Đại tá, phi công Trần Văn Đông nhắc về những chuyến bay phục vụ Bác Hồ bằng tất cả sự kính trọng xen lẫn tự hào. Hồi đó cả nước đều khó khăn, phi công mỗi lần bay chuyên cơ phải đến cơ quan mượn quần áo, khi thì bị dài có lúc bị ngắn...
Trong không khí hân hoan hướng về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Trường Mẫu giáo 10/10 tại phường Ba Đình, Hà Nội đã mở cửa xuyên đêm, trở thành điểm nghỉ chân miễn phí cho hàng trăm người dân từ khắp nơi về Thủ đô.
Mang theo tình yêu và niềm tự hào về quê hương, đất nước, hai anh em - Thượng úy Nguyễn Quốc Công và Trung úy Nguyễn Quốc Bằng cùng sánh bước trong đội hình diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9.
Ngày 2/9/1985, tại Quảng trường Ba Đình đã diễn ra Lễ duyệt binh và diễu hành chào mừng 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong bối cảnh cả nước bước vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và chuẩn bị cho công cuộc đổi mới.