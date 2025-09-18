Lần nào gặp lại, người yêu cũ cũng cố làm tôi bẽ mặt chỉ vì tôi là người đã chứng kiến hết thảy quá khứ của anh
Tôi đã từng tự hỏi tại sao Khải lại căm hận tôi đến thế?
Tôi và Khải từng yêu nhau suốt 3 năm, chia tay cũng vì anh quá tham vọng, không chấp nhận cảnh nghèo túng.
Tôi vẫn nhớ rõ buổi chiều mưa, anh đứng trước hiên nhà tôi mà nói rằng: "Anh cần một tương lai sáng sủa hơn, em không thể cho anh điều đó nên mình buông tha nhau đi".
Tôi chỉ lặng im, nước mắt hòa vào mưa. Kể từ ngày ấy, chúng tôi không còn liên quan, cho đến khi cuộc đời đưa đẩy khiến tôi phải đối diện với anh thêm lần nữa.
Lần đầu tiên gặp lại Khải là trong một buổi tiệc cưới của bạn chung. Anh xuất hiện trong bộ vest đắt tiền, đi chiếc xe sang nổi bật giữa sân. Tôi vẫn chỉ là cô nhân viên văn phòng bình thường, lương đủ sống.
Khi thấy tôi, Khải nở một nụ cười, tiến lại gần, cất giọng nửa đùa nửa thật: "Em vẫn thế nhỉ, giản dị đến mức chẳng có gì thay đổi. Không ngờ bao năm rồi mà em vẫn chưa biết cách làm mình nổi bật, vẫn đặc nét quê mùa".
Tôi mím môi, cố giữ bình thản nhưng tim nhói lên, những ánh mắt xung quanh khiến tôi thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết.
Những lần sau, tôi cứ ngỡ chỉ là tình cờ nhưng dần dần tôi nhận ra, hễ tôi xuất hiện ở đâu, Khải đều có cách khiến tôi bị lu mờ.
Trong một buổi họp mặt bạn đại học, anh cố tình kể to chuyện xưa, rằng ngày ấy tôi từng phải chạy xe cà tàng chở anh đi học thêm, nhấn mạnh giọng để mọi người bật cười. Tôi ngồi đó, mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa uất nghẹn.
Anh không chỉ muốn khoe sự thành đạt của mình, mà còn muốn chà đạp lên quá khứ từng có với tôi.
Cay đắng hơn cả là hôm hội thảo của công ty tôi, Khải chính là diễn giả khách mời. Ngay trước hàng trăm người, anh liếc tôi rồi bâng quơ mở đầu bài diễn thuyết: "Một số người không chịu cố gắng, bằng lòng với mức sống tầm thường, để rồi đến giờ vẫn giậm chân tại chỗ". Tôi biết rõ anh đang ám chỉ tôi.
Tôi đã từng tự hỏi tại sao Khải lại căm hận tôi đến thế? Phải chăng vì tôi là người duy nhất từng chứng kiến những ngày anh khốn khó, nhếch nhác nên bây giờ anh nhất quyết phải chứng minh rằng tôi thấp kém? Hay bởi vì trong lòng anh, dù có bao nhiêu tiền, thì vết thương tự ái năm nào vẫn chưa bao giờ lành?
Tôi đã không còn yêu Khải nhưng sự cay nghiệt của anh khiến tôi không yên. Tôi vừa sợ hãi, vừa căm giận, lại vừa thương hại. Một người giàu có, thành đạt, vậy mà tâm hồn lại đầy hằn học, vậy liệu anh có thực sự hạnh phúc? Còn tôi, sau bao nhiêu lần bị hạ nhục, tôi chỉ muốn sống bình thản, song nếu trong tương lai, anh vẫn cứ tìm mọi cách dồn tôi vào thế khó thì tôi nên làm thế nào để bảo vệ mình?
Cho bạn vay 74 triệu, 5 năm sau tôi nhận lại 'tiền giả' và cái kết khó tinTâm sự - 9 giờ trước
GĐXH - Bất ngờ nhận lại "tiền giả", tôi càng hiểu rõ tình bạn chân thành quý giá đến nhường nào.
Chuẩn bị ly hôn, câu nói của cậu con trai 7 tuổi khiến trái tim người làm mẹ như tôi đau nhóiTâm sự - 10 giờ trước
GĐXH – Hiện tại, cứ nghĩ đến con, nghĩ đến những gì con nói, tôi lại thấy lòng mình nhói đau khôn nguôi.
Ngay trước ngày tái hôn, món quà từ mẹ chồng cũ khiến tôi lập tức hủy hônTâm sự - 14 giờ trước
GĐXH - Cuộc đời nhiều khi mang đến những khúc rẽ bất ngờ, khiến con người nhận ra đâu mới là tình thân thật sự.
Lời bố nói trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất khiến 5 con gái nghẹn lòngTâm sự - 20 giờ trước
Trong bữa cơm 49 ngày mẹ mất, tôi thấy bố phấn chấn lạ thường. Nghe bố chia sẻ với họ hàng, chòm xóm mà 5 chị em tôi nghẹn lòng.
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cáiTâm sự - 1 ngày trước
Sau đám tang chồng, khi nỗi buồn chưa kịp nguôi ngoai, tôi lại đối mặt với tình cảnh đầy cay đắng từ những suy tính của con cái.
Vợ đi chơi về còn được chồng bóp chân, chiều chuộng: Sự thật phía sau câu nói của anh chồng gây sốc!Tâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Tôi không tin vào tai mình. Chẳng hiểu sao thằng bạn tôi là đàn ông con trai, vợ nói lại "vâng ạ!".
Stress vì nếp sống nhà chồngTâm sự - 1 ngày trước
Bất cứ cô gái nào mới kết hôn cũng trải qua sự bỡ ngỡ và lúng túng khi đối diện với nếp sống khác biệt của gia đình chồng.
Mang thai tuần thứ 30, tôi choáng váng khi người phụ nữ dắt bé trai 5 tuổi đến nhận chaTâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Cô ấy dẫn theo 1 bé trai tầm 5 tuổi và khẳng định đó là con của chồng tôi. Hai vợ chồng tôi bất ngờ đến bật ngửa khi cô ấy bảo nếu sợ nói dối có thể mang bé đi thử ADN.
Tôi quá may mắn khi có người mẹ kế cho tôi 'cả một gia tài'Tâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Đến thời điểm tôi viết những dòng này, tôi lại một lần nữa cảm thấy bản thân quá may mắn khi gặp được một người mẹ như vậy.
Tôi có nên đến với người phụ nữ từng đổ vỡ, có con nhỏ khi cha mẹ phản đốiTâm sự - 1 ngày trước
Một chàng trai trẻ rơi vào ngã rẽ tình yêu và chữ hiếu: giữa người phụ nữ từng đổ vỡ, có con nhỏ nhưng khiến anh hạnh phúc và một mối quan hệ “chuẩn mực” được gia đình ủng hộ. Anh đang bế tắc không biết nên chọn con tim hay sự an toàn.
Dọn nhà chuyển đi nơi khác, tôi rơi nước mắt phát hiện bí mật đau lòng của người chồng quá cốTâm sự
GĐXH – Mấy đêm nay, cứ đặt mình xuống, tôi lại bị ám ảnh bởi chuyện trong quá khứ của chồng, không thể nào thoát ra được…