Nữ diễn viên 'Cô gái xấu xí' từng bị trầm cảm, U50 tuổi làm mẹ đơn thân luôn khao khát đóng vai 'tử tế'
GĐXH - Diễn viên Lan Phương có sự nghiệp diễn xuất ấn tượng, nhưng chuyện tình cảm lận đận và hiện đang làm mẹ đơn thân, tiếp tục theo đuổi nghề diễn.
Diễn viên Lan Phương nổi danh từ "Cô gái xấu xí"
Diễn viên Lan Phương sinh năm 1983 tại Hà Nội, nhưng từ lúc 10 tuổi, cô theo gia đình vào Nam sinh sống. Trước đây, Lan Phương từng có gần 10 năm là diễn viên múa ở Nhà Thiếu nhi Vũng Tàu. Cô tốt nghiệp Khoa Kinh tế đối ngoại ĐH Ngoại thương và CĐ Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, nhưng sau đó chọn diễn xuất để theo đuổi đam mê ấp ủ từ lâu.
Lan Phương được biết đến từ vai Mai Lan trong phim "Cô gái xấu xí" phát sóng năm 2004. Từ đó, cô có hàng chục bộ phim cả truyền hình lẫn điện ảnh. Nữ diễn viên đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả VTV qua hàng loạt vai diễn đa dạng, từ chính diện đến phản diện, từ bi kịch đến hài hước. Từ Diệu trong "Cả một đời ân oán" (2017), Hoàng Yến trong "Nàng dâu order" (2019), Dung trong "Trói buộc yêu thương" (2020) đến Hà trong "Gia đình mình vui bất thình lình" (2023), "Gió ngang khoảng trời xanh" (2025)... Lan Phương luôn có những biến hóa bất ngờ trong từng vai diễn.
Năm 2018, nữ diễn viên từng được vinh danh với giải Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards với vai Diệu trong phim "Cả một đời ân oán".
Dù sự nghiệp diễn xuất thành công nhưng về chuyện tình cảm lại khá lận đận. Diễn viên Lan Phương từng trải qua nhiều mối tình nhưng chỉ đến khi quen và yêu bạn trai David Duffy (người Anh), cô mới thực sự mong muốn về một gia đình hạnh phúc. Cuối năm 2017, cô nhận lời cầu hôn của bạn trai. Tháng 5/2018, họ đăng ký kết hôn. Lan Phương từng thừa nhận vợ chồng cô trải qua nhiều bất đồng, đặc biệt trong giai đoạn cô khởi nghiệp kinh doanh, vừa đóng phim, vừa chăm con... Họ cố gắng tìm sự cân bằng, chia sẻ để duy trì mối quan hệ.
Tuy nhiên, sau một thời gian cố gắng để hòa hợp nhưng bất thành, diễn viên Lan Phương tuyên bố ly thân khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Sau đó, cặp đôi đã tiến hành hoàn tất thủ tục ly hôn. Quá trình làm thủ tục ly hôn, nữ diễn viên chia sẻ rằng cảm thấy hạnh phúc và nhẹ nhàng khi nộp đơn xin ly hôn. Sau ly hôn, Lan Phương bắt tay vào các dự án phim mới và gây ấn tượng với khán giả.
Diễn viên Lan Phương vượt qua cú sốc ly hôn
Trong chương trình "Sao Check" vừa mới phát sóng, nữ diễn viên Lan Phương không trốn tránh những câu hỏi được MC Thụy Vân đặt ra mà cởi mở chia sẻ, thậm chí cả về những "vệt xước" tâm lý sau ly hôn, quan điểm nuôi dạy hai con gái nhỏ, và ngọn lửa đam mê diễn xuất chưa bao giờ tắt sau gần hai thập kỷ theo nghề.
Khép lại cuộc hôn nhân, Lan Phương thừa nhận bản thân từng trải qua một giai đoạn kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần. Cô miêu tả những năm tháng trước khi đi đến quyết định rẽ hướng là một chuỗi ngày áp lực dai dẳng, khi bản thân bị dồn đến giới hạn chịu đựng nhưng lại mang cảm giác tội lỗi nếu dám dừng lại để nghỉ ngơi.
Cách duy nhất để Lan Phương giải tỏa khi đó là lao vào phòng tập gym và nhìn vào nụ cười của các con. Nhìn lại năm 2025 vừa qua, Lan Phương cũng gọi đó là một năm "thanh lọc". "Tôi thấy điều đó rất đúng với mình" Lan Phương nói - "Với tôi, đây là năm tôi dũng cảm tìm lại bản thân. Hạnh phúc nhất là khi mình được nói lên tiếng nói riêng, được sống đúng với giá trị, niềm tin và được là chính mình trong mọi hoàn cảnh".
Làm mẹ đơn thân của bé Lina (7 tuổi) và Mia (22 tháng tuổi) với lịch trình bận rộn giữa việc đóng phim, điều hành công ty và dự sự kiện, Lan Phương đang học cách cân bằng lại cuộc sống. Chị biết rõ sự vắng bóng của người cha dưới cùng một mái nhà sẽ tác động ít nhiều đến tâm lý các bé. Quy tắc tối thượng của chị là sự chân thật. Thay vì né tránh, Lan Phương chọn cách giải thích sự chia tay của bố mẹ cho con gái lớn Lina bằng một ngôn ngữ dung dị, đầy thấu cảm.
Lan Phương lấy phim trường là nơi trú ẩn, diễn xuất là lẽ sống
Dù cuộc sống cá nhân có nhiều biến động, tình yêu dành cho diễn xuất của Lan Phương vẫn vẹn nguyên như cô sinh viên Ngoại thương năm nào từng trốn bố mẹ học song song hai trường Đại học. Khán giả hẳn chưa quên Mai Lan của "Cô gái xấu xí" của gần 20 năm về trước. Cô gái 24 tuổi Lan Phương ngày đó đã phải gồng mình cho già dặn để vào vai một giám đốc dữ dội, quyết liệt trong tình yêu.
Và đến màn tái xuất VTV bùng nổ trong "Cả một đời ân oán" hay vừa qua là "Gió ngang khoảng trời xanh", mới đây nhất là vai Thơ "kỳ quặc, phản diện, đầy tính chiếm hữu" trong "Đồng hồ đếm ngược", Lan Phương luôn chứng minh được nội lực diễn xuất đáng gờm... Cô tâm sự rằng, chính những tổn thương và trải nghiệm thật ngoài đời đã giúp chị hóa thân vào nhân vật chân thật hơn bao giờ hết.
"Mỗi ngày được đến phim trường là một niềm hạnh phúc, đặc biệt là trong thời gian mình gặp khá nhiều vấn đề mệt mỏi về tinh thần... Đọc kịch bản, cảm nhận nhân vật lại còn chân thật hơn cả thời gian trước", cô nói.
Tuy luôn thành công rực rỡ với các dạng vai đanh đá, cá tính mạnh, hay thậm chí tâm lý bất ổn, Lan Phương vẫn khao khát một lần được đóng vai... người tử tế 100%.
(Ảnh: Tư liệu, VTV, FBNV)
