Lan tỏa bản sắc văn hóa Việt trên môi trường số

Đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là cơ hội để mỗi người dân Việt Nam cùng nhau viết tiếp câu chuyện vẻ vang của dân tộc bằng ngôn ngữ của thời đại số. Thông qua việc sử dụng các nền tảng truyền thông số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cuộc thi sẽ góp phần lan tỏa mạnh mẽ các giá trị văn hóa, tinh thần Việt Nam đến cộng đồng trong nước và quốc tế.

Tại họp báo, ông Chu Tiến Đạt, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC cho biết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc vừa là nhiệm vụ, vừa là sứ mệnh thiêng liêng.

Đó là cách để khẳng định vị trí Việt Nam trên bản đồ thế giới và trao truyền giá trị tốt đẹp cho thế hệ sau. "Sức mạnh của một quốc gia, sau cùng, nằm ở sức sống và sự trường tồn của văn hóa. Chính văn hóa là "phên dậu" vững chắc nhất để bảo vệ độc lập, tự chủ và xây dựng một Việt Nam hùng cường", ông Đạt nói.

Ông Đạt cho rằng trước đây từng lo ngại giá trị truyền thống sẽ bị lu mờ bởi làn sóng văn hóa ngoại lai. Nhiều người cũng e ngại giới trẻ không quan tâm văn hóa dân tộc. "Nhưng hôm nay chúng ta có cách nhìn khác. Môi trường số với sức lan tỏa vô biên chính là công cụ mạnh mẽ để tiếp cận, làm mới và lan tỏa văn hóa Việt đến với giới trẻ. Chính các bạn trẻ sẽ là lực lượng tiên phong thực hiện sứ mệnh này", ông nhấn mạnh.

Theo ông, vấn đề không phải văn hóa có nên xuất hiện trên môi trường số hay không, mà là làm thế nào để đưa văn hóa lên đó một cách hấp dẫn, sáng tạo và hiệu quả. "Thông điệp cốt lõi của cuộc thi là "Hãy để bản sắc văn hóa Việt được lan tỏa trên môi trường số'… Chúng ta hãy chứng minh điều ngược lại", ông khẳng định.

Ông Nguyễn Hữu Ngọc, Phó Chánh Văn phòng Bộ VH-TT&DL kêu gọi các lãnh đạo, đơn vị và đại biểu trở thành "KOL" để lan tỏa cuộc thi. Ông mong các đơn vị, cá nhân quảng bá trên nền tảng số của cơ quan và mạng xã hội cá nhân.

"Chúng tôi hy vọng khi kiểm đếm, số người tương tác và viết về cuộc thi sẽ đạt từ 1 triệu người trở lên. Mong muốn lớn nhất không chỉ là giải thưởng, mà là lan tỏa những giá trị văn hóa, những giá trị mang hồn cốt, bản sắc dân tộc" – ông nói.

Ông Ngọc cho biết sau chặng 1 với chủ đề Bản sắc, Bộ dự kiến sẽ tổ chức thêm các chặng khác như Hội tụ, Tỏa sáng để tìm hiểu văn hóa và con người Việt Nam. Hoạt động này hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ông chia sẻ mùa thu đang đến, tưng bừng khắp mọi nẻo đường quê hương, đặc biệt ở Hà Nội. Ông nhắc đến bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi, những ca khúc đi cùng năm tháng như Tiến quân ca hay tác phẩm về Cách mạng Tháng Tám.

Theo ông, những giá trị này cần được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, giúp mọi người hiểu sâu hơn bản sắc văn hóa Việt trong hội nhập nhưng không hòa tan. Ban tổ chức cho biết cuộc thi không chỉ là sân chơi, mà còn là phương thức hiệu quả để giáo dục, tôn vinh và lan tỏa các giá trị văn hóa cốt lõi đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng nền tảng truyền thông số và trí tuệ nhân tạo sẽ giúp nâng cao hiệu quả tiếp cận công chúng, thúc đẩy gắn kết cộng đồng và khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Đối tượng tham gia, cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi, giới tính hay nghề nghiệp. Thời gian nhận tác phẩm Vodcast: Từ 15/8/2025 đến 25/8/2025. Tổ chức bình chọn Vodcast và thi Kiến thức: Từ 28/8/2025 đến 6/9/2025. Địa điểm tổ chức thi: Trực tuyến trên website chính thức www.bansac.vn Tổng giá trị giải thưởng là 100.000.000 đồng chưa bao gồm quà tặng, hiện vật và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.

