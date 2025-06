Lạng Sơn: Mưa lớn kéo dài nhiều nơi bị ngập sâu, lực lượng chức năng xuyên đêm cứu hộ

Theo báo cáo nhanh của UBND huyện Hữu Lũng, từ ngày 21/6 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa to kéo dài, mực nước trên sông Trung và sông Thương, các con suối đang ngày càng dâng cao. Nhiều vị trí đường giao thông, cầu ngầm, tràn qua suối đã bị ngập. Đến 7 giờ 30 ngày 23/6, mực nước ở sông Trung đang ở mức báo động III (2016 mm).

Tính đến 7 giờ 30 ngày 23/6, toàn huyện đã ghi nhận 39 điểm ngập úng, 5 điểm sạt lở đất, 11 thôn bị cô lập khiến 480 hộ dân bị chia cắt. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện đã chỉ đạo các lực lượng di dời 41 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Bên cạnh đó, mưa lớn đã gây ngập úng 0,5 ha thủy sản, trên 341 ha lúa, hoa màu. Hiện, nhiều diện tích lúa đang trong giai đoạn chuẩn bị cho thu hoạch, có nguy cơ mất trắng.

Trước tình hình đó, Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã chỉ đạo quyết liệt, huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân dọn dẹp hiện trường, di chuyển các hộ có nguy cơ ngập úng đến nơi an toàn; đặt rào chắn cùng biển báo hiệu nguy hiểm tại các cầu ngầm bị ngập, bố trí lực lượng xung kích trực 24/24, cấm các loại phương tiện vận tại qua lại để đảm bảo an toàn; cắm biển cảnh báo tại các tuyến đường sạt lở; tiếp tục huy động thiết bị sẵn sàng ứng cứu khi sự cố xảy ra... nhằm sớm ổn định lại đời sống người dân.

Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ở Lạng Sơn bị ngập sâu.

Trước đó, tối ngày 22/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, chiều 22/6/2025, trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập sâu, làm thiệt hại nhiều hoa màu, tài sản của người dân tại một số địa phương trên địa bàn huyện Bắc Sơn, thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, lực lượng Cảnh sát cơ động và lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã lập tức triển khai phương tiện, huy động CBCS lập tức lên đường thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Trong đó, lực lượng Cảnh sát cơ động huy động 3 xe ô tô chuyên dụng, 2 xuồng máy và 30 cán bộ chiến sĩ; lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động 20 cán bộ chiến sĩ, 2 xuồng máy, 3 ô tô phối hợp với 8 cán bộ chiến sĩ Công an xã Nhất Hòa và Nhất Tiến nhanh chóng hành quân đến khu vực bị ảnh hưởng nặng, trọng điểm là xã Nhất Tiến.

Đến khoảng 18h cùng ngày, các xuồng máy đã tiếp cận được nhiều khu vực nhà dân bị ngập sâu, tiềm ẩn nguy hiểm, kịp thời hỗ trợ sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng công an triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ.

Dù trời đã tối, các cán bộ, chiến sĩ vẫn tiếp tục triển khai nhiệm vụ, nỗ lực tiếp cận các khu vực nguy hiểm để hỗ trợ người dân.

Tiếp đó, khoảng 23h10, trong điều kiện đêm tối, lực lượng cứu hộ của Công an tỉnh Lạng Sơn vẫn đang nỗ lực tiếp cận các hộ dân bị ngập sâu, cô lập tại xã Nhất Tiến (huyện Bắc Sơn) để tiếp tế lương thực và hỗ trợ sơ tán người dân, tài sản đến khu vực an toàn,...

Lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực người dân bị ngập.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Sơn, từ ngày 19 đến ngày 22/6, trên địa bàn huyện Bắc Sơn đã xảy ra mưa to đến rất to. Tính đến 11h ngày 23/6, mưa lũ trên địa bàn huyện đã khiến 3 người bị thương; 33 nhà bị sạt lở đất, đá lăn vào nhà; 134 nhà bị ngập nước; ngập úng trên 551 ha diện tích đất sản xuất nông nghiệp; nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở; nhiều tài sản khác của Nhà nước và người dân bị hư hỏng do ngập úng...

Đặc biệt, thôn Tiến Hậu, xã Nhất Tiến bị cô lập do ngập lụt; thôn Nội Hòa, xã Bắc Quỳnh xảy ra sạt lở đá với khối đá to ước khoảng 15 m3 lăn từ trên núi vào hộ gia đình khiến 1 người bị thương vùng chân, đầu và thiệt hại nhiều tài sản khác của gia đình.

Sau khi nhận được thông tin thiệt hại, chính quyền địa phương cùng các lực lượng đã huy động nhân lực, thiết bị hỗ trợ các gia đình ở khu vực nguy hiểm, sạt lở đến nơi an toàn; chỉ đạo các đơn vị khắc phục sạt lở đảm bảo giao thông; tổ chức lực lượng trực, cảnh báo ở các khu vực nguy hiểm...

