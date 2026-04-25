Lào Cai: 5 cán bộ lĩnh án tù vì 'bòn rút' tiền hỗ trợ chăn nuôi của người dân

Ngày 25/4, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 24/4/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức phiên tòa xét xử vụ án “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái trước sáp nhập.

Theo bản cáo trạng, trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai) tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình, qua 4 thời kỳ từ ngày 01/01/2021 đến tháng 3/2023, các bị cáo gồm: Hoàng Trung Kiên (SN 1981, trú tại phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai); Phùng Thế Hồng (SN 1982, trú tại tổ 5, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai); Nguyễn Thị Mừng (SN 1986, trú tại tổ Nam Thọ, phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai); Đỗ Trọng Hiệp (SN 1989, trú tại tổ 10, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) và Vũ Thị Thu Hiền (SN 1982, trú tại thôn Loan Hương, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) là những người được giao nhiệm vụ triển khai chính sách hỗ trợ chăn nuôi cho các hộ dân.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị cáo đã sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm tạo lòng tin với người dân, yêu cầu các hộ phải nộp tiền để được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Do tin tưởng, nhiều hộ dân đã tự nguyện nộp tiền mặt hoặc bị khấu trừ một phần tiền khi nhận hỗ trợ theo từng đợt nghiệm thu. Với thủ đoạn này, các bị cáo đã thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: bị cáo Hoàng Trung Kiên 7 năm tù; Phùng Thế Hồng 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Mừng 2 năm 9 tháng tù; Đỗ Trọng Hiệp 1 năm 3 tháng tù; Vũ Thị Thu Hiền 2 năm tù.

