Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Lào Cai: 5 cán bộ lĩnh án tù vì 'bòn rút' tiền hỗ trợ chăn nuôi của người dân

Thứ bảy, 18:45 25/04/2026 | Pháp luật
Nhật Tân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Yêu cầu người dân nộp tiền để được nhận hỗ trợ từ chính sách của Nhà nước, 5 bị cáo tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình cũ (tỉnh Lào Cai) đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 25/4, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 24/4/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức phiên tòa xét xử vụ án “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái trước sáp nhập.

Theo bản cáo trạng, trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai) tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình, qua 4 thời kỳ từ ngày 01/01/2021 đến tháng 3/2023, các bị cáo gồm: Hoàng Trung Kiên (SN 1981, trú tại phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai); Phùng Thế Hồng (SN 1982, trú tại tổ 5, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai); Nguyễn Thị Mừng (SN 1986, trú tại tổ Nam Thọ, phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai); Đỗ Trọng Hiệp (SN 1989, trú tại tổ 10, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) và Vũ Thị Thu Hiền (SN 1982, trú tại thôn Loan Hương, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) là những người được giao nhiệm vụ triển khai chính sách hỗ trợ chăn nuôi cho các hộ dân.

Lào Cai: 5 Cán bộ nhận án tù vì lạm dụng hỗ trợ chăn nuôi của dân - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị cáo đã sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm tạo lòng tin với người dân, yêu cầu các hộ phải nộp tiền để được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Do tin tưởng, nhiều hộ dân đã tự nguyện nộp tiền mặt hoặc bị khấu trừ một phần tiền khi nhận hỗ trợ theo từng đợt nghiệm thu. Với thủ đoạn này, các bị cáo đã thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: bị cáo Hoàng Trung Kiên 7 năm tù; Phùng Thế Hồng 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Mừng 2 năm 9 tháng tù; Đỗ Trọng Hiệp 1 năm 3 tháng tù; Vũ Thị Thu Hiền 2 năm tù.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top