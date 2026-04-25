Lào Cai: 5 cán bộ lĩnh án tù vì 'bòn rút' tiền hỗ trợ chăn nuôi của người dân
GĐXH - Yêu cầu người dân nộp tiền để được nhận hỗ trợ từ chính sách của Nhà nước, 5 bị cáo tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình cũ (tỉnh Lào Cai) đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.
Ngày 25/4, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 24/4/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã tổ chức phiên tòa xét xử vụ án “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái trước sáp nhập.
Theo bản cáo trạng, trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái (nay là tỉnh Lào Cai) tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình, qua 4 thời kỳ từ ngày 01/01/2021 đến tháng 3/2023, các bị cáo gồm: Hoàng Trung Kiên (SN 1981, trú tại phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai); Phùng Thế Hồng (SN 1982, trú tại tổ 5, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai); Nguyễn Thị Mừng (SN 1986, trú tại tổ Nam Thọ, phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai); Đỗ Trọng Hiệp (SN 1989, trú tại tổ 10, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) và Vũ Thị Thu Hiền (SN 1982, trú tại thôn Loan Hương, xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai) là những người được giao nhiệm vụ triển khai chính sách hỗ trợ chăn nuôi cho các hộ dân.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị cáo đã sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm tạo lòng tin với người dân, yêu cầu các hộ phải nộp tiền để được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
Do tin tưởng, nhiều hộ dân đã tự nguyện nộp tiền mặt hoặc bị khấu trừ một phần tiền khi nhận hỗ trợ theo từng đợt nghiệm thu. Với thủ đoạn này, các bị cáo đã thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: bị cáo Hoàng Trung Kiên 7 năm tù; Phùng Thế Hồng 6 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Mừng 2 năm 9 tháng tù; Đỗ Trọng Hiệp 1 năm 3 tháng tù; Vũ Thị Thu Hiền 2 năm tù.
Bắt tạm giam Mai Thành Trung SN 2000 về tội cưỡng dâmXã hội - 3 giờ trước
Mai Thành Trung dùng video nhạy cảm để đe dọa, nhiều lần ép bạn gái cũ quan hệ với mình và người khác nhằm trục lợi.
Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng thu tiền 'chạy' học đại học, làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệpPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng danh nghĩa lớp đại học hệ vừa làm vừa học, Phạm Quốc Dương (xã Thanh Trì, Hà Nội) đã nhận tiền của nhiều người để “lo” đầu vào, sau đó làm giả giấy chứng nhận tốt nghiệp nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội: Khởi tố đối tượng say rượu, phóng hỏa xưởng gỗ gây thiệt hại gần 2 tỷ đồngPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Say rượu thiếu kiểm soát hành vi, Nguyễn Bá Khoa đã dùng bật lửa đốt giấy rồi ném vào xưởng gỗ tại làng nghề Tân Hội (xã Ô Diên, Hà Nội) gây ra đám cháy lớn, thiệt hại về tài sản trị giá 1,9 tỷ đồng.
Ninh Bình: Xử phạt 85 triệu đồng hai trường hợp cho mượn tài khoảnPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình vừa xử phạt hành chính hai trường hợp cho mượn tài khoản thanh toán với tổng số tiền 85 triệu đồng.
Khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh SN 1984 về tội chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồngXã hội - 7 giờ trước
Dùng danh nghĩa mua được các suất bất động sản ưu đãi cùng hồ sơ giả mạo chủ đầu tư, Phạm Thị Như Quỳnh đã khiến nhiều nhà đầu tư “sập bẫy” với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Sang mâm khác uống bia giao lưu, thanh niên 20 tuổi bị đâm chếtPháp luật - 1 ngày trước
Sang mâm khác uống bia giao lưu, nam thanh niên 20 tuổi bị đâm tử vong vì bị cho là “thiếu tôn trọng”.
Vụ tai nạn khiến nam sinh tử vong ở Đắk Lắk: Nạn nhân đủ tuổi lái xe nhưng phương tiện đã 'độ chế', chạy quá tốc độPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Cục CSGT (Bộ Công an), nam sinh V.Đ.Q đã đủ tuổi điều khiển xe máy, tuy nhiên phương tiện có nghi vấn cải tạo (độ pô xe) để có tiếng nổ lớn và nạn nhân cũng được xác định đã chạy xe tốc độ cao trên đường.
Hà Nội: Khởi tố người phụ nữ bán hàng rong, gây rối tại sân bay Nội BàiPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Dù đã nhiều lần được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng đối tượng Nguyễn Thị Thúy vẫn bất chấp quy định, bán hàng rong trái phép tại sân bay Nội Bài (TP Hà Nội), gây cản trở giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự khu vực.
Tàng trữ hơn 170.000 bao thuốc lá lậu, Công an Bắc Ninh khởi tố 2 đối tượngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Hai đối tượng Nong YongDa (SN 1991, trú tại Quảng Tây, Trung Quốc) và Sái Văn Toàn (SN 2002, trú tại xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) bị Công an Bắc Ninh khởi tố vì tàng trữ lượng lớn thuốc lá lậu.
Hai nhóm thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh và Quảng Trị hẹn nhau 'giải quyết mâu thuẫn'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Các thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh lập nhóm kín kêu gọi lực lượng, chuẩn bị hung khí nhằm “giải quyết mâu thuẫn” với nhóm khác ở Quảng Trị. Địa điểm hẹn gặp được xác định nơi giáp ranh giữa hai tỉnh, với mục đích tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Nguyên nhân nam thanh niên sát hại người phụ nữ bằng nhiều nhát daoPháp luật
GĐXH - Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Dũng khai nhận hành vi phạm tội cùng động cơ khi gây ra án mạng khiến một người phụ nữ tử vong.