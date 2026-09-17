Sạt lở đất nghiêm trọng ở Phú Thọ, 3 người tử vong

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Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, rạng sáng 17/9, tại nhà ông X.V.D (SN 1975, trú tại thôn Tú Lý, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng.

Một khối lượng lớn đất đá từ khu vực đồi phía sau nhà sạt xuống, làm sập tường 2 phòng ngủ và vùi lấp 3 người.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy; ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh cùng Công an xã Đà Bắc nhanh chóng huy động tối đa lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp, đồng thời bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Hiện trường xảy ta vụ việc (ảnh CAPT).

Tại hiện trường, khối lượng đất đá lớn vùi lấp khu vực nhà ở, địa hình trơn trượt và tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở. Trước tình hình này, lực lượng Công an tỉnh triển khai các phương án tiếp cận, tập trung nhân lực, phương tiện để tìm kiếm nạn nhân, đồng thời bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng tham gia cứu nạn.

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng xác định 3 nạn nhân đã tử vong gồm: Ông X.V.D (SN 1975); bà Đ.T.L (SN 1979), vợ ông D và bà X.T.C (SN 1949, cô ruột anh D).

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục bảo vệ, xử lý hiện trường, khắc phục hậu quả vụ sạt lở, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và triển khai các biện pháp phòng ngừa nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

