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Ninh Bình: Khởi tố 10 bị can tổ chức cá độ bóng đá, giao dịch hơn 200 tỷ đồng

Thứ ba, 17:45 07/07/2026 | Pháp luật
Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá chuyên án đánh bạc công nghệ cao, khởi tố 10 bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Ngày 7/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" bằng hình thức công nghệ cao.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình về tăng cường công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc, nhất là trong giai đoạn diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2026), Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. 

Qua đó, lực lượng chức năng đã đấu tranh, triệt phá thành công Chuyên án 176B, kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 10 đối tượng. 

Ninh Bình: Khởi tố 10 bị can tổ chức cá độ bóng đá, giao dịch hơn 200 tỷ đồng - Ảnh 1.

Một số đối tượng trong vụ án tại cơ quan công an - (ảnh CANB).

Các đối tượng gồm: Trần Văn Tuấn (SN 1987), Trần Quý Phái (SN 1991), Phạm Quang Tuyến (SN 1978), cùng trú tại xã Kim Sơn; Bùi Văn Dũng (SN 1986), Trần Thị Hằng (SN 1963), Nguyễn Văn Nhân (SN 1982), Nguyễn Văn Tới (SN 1979), Đỗ Mạnh Hùng (SN 1990), Vũ Văn Quang (SN 1980), cùng trú tại xã Khánh Hội; Bùi Văn Đức (SN 1996), trú tại xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình. 

Quá trình điều tra xác định, thông qua ứng dụng Telegram, Trần Văn Tuấn được cấp một tài khoản cá độ bóng đá cấp Master với hạn mức giao dịch 1,3 tỷ đồng/ngày, đồng thời nhận tài khoản mua bán số lô, số đề trên các trang mạng xã hội và Internet. 

Sau khi có tài khoản cấp Master, Tuấn chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp Agent, giao cho Bùi Văn Đức và một số đối tượng khác để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Ngoài ra, Tuấn còn nhận bảng số lô, số đề của Nguyễn Văn Nhân, Phạm Quang Tuyến, Bùi Văn Dũng, Trần Quý Phái, sau đó tổng hợp và chuyển lên trang web để hưởng tiền hoa hồng. 

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 5/2026 đến ngày 17/6/2026, tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc lên tới hơn 200 tỷ đồng. 

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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