Lập bẫy lừa đảo chiếm đoạt tiền dưới hình thức "đổ thạch tìm đá quý" trên mạng
Nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức phát trực tiếp “đổ thạch” tìm đá quý trên trang mạng xã hội...
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2025 trên không gian mạng theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-ANĐT-Đ1 ngày 19/9/2025.
Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Sầm Văn Duyên (SN 1989); Hoàng Minh Đức (SN 1997) đều trú tại tỉnh Lào Cai.
Kết quả điều tra xác định: Từ khoảng tháng 7-2025, Sầm Văn Duyên và Hoàng Minh Đức đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức phát trực tiếp “đổ thạch” tìm đá quý trên trang mạng xã hội Facebook có tên “Đá Quý Đất Ngọc”, “Đá Quý Cổng Trời”, “Đá Quý Như Ý”, đưa ra thông tin, hình ảnh sai sự thật, lừa người xem tin rằng việc “đổ thạch” có thể tìm ra đá quý và sẽ được mua lại với giá cao, đồng thời chuyển tiền cho các bị can thông qua các số tài khoản ngân hàng Bản Việt (BV Bank) số: 1277041000696 mang tên “Ly Van Tuan” hoặc tài khoản ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) số: 0377936693 mang tên “Mai Thi Le” rồi chiếm đoạt.
Để phục vụ công tác điều tra, xác minh, mở rộng, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị ai là bị hại trong vụ án, đến trình báo tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình, địa chỉ: số 60 đường Trương Hán Siêu, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình để được giải quyết theo quy định của pháp luật (liên hệ Điều tra viên Vũ Minh Ngọc, SĐT: 0985.668.295).
