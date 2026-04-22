Lập hat-trick giải thưởng trong giải Cống hiến, Soobin Hoàng Sơn tiếp tục có tin vui
GĐXH - Soobin Hoàng Sơn sau màn lập hat-trick ở giải Cống hiến đã liên tiếp nhận rất nhiều show ca nhạc lớn. Sắp tới anh sẽ cùng Chi Pu và HIEUTHUHAI gặp 26.000 khán giả trong một đêm nhạc.
Đại nhạc hội OSUNFEST 2026 đang nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý khi chính thức công bố những cái tên đầu tiên trong dàn nghệ sĩ tham gia. Theo thông tin từ ban tổ chức, 5 nghệ sĩ đầu tiên góp mặt tại OSUNFEST 2026 gồm: Soobin Hoàng Sơn, HIEUTHUHAI, Chi Pu, Phùng Khánh Linh và nhóm nhạc UPRIZE. Đây là những gương mặt đại diện cho nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ pop, R&B đến rap/hip-hop và indie, tạo nên một tổng thể đa dạng và giàu năng lượng.
Trong đó, UPRIZE được xem là "tân binh khủng long" với tinh thần trẻ trung, sôi động, mang đến làn gió mới của thế hệ nghệ sĩ kế cận. Trái lại, Phùng Khánh Linh lại ghi dấu ấn với phong cách âm nhạc sâu lắng, giàu cảm xúc, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc lắng đọng giữa không gian lễ hội sôi động.
Chi Pu là cái tên được kỳ vọng tạo nên sự bùng nổ với phong cách biểu diễn hiện đại, chỉn chu và đậm chất giải trí. Trong khi đó, HIEUTHUHAI đại diện cho làn sóng rap/hip-hop đương đại đang được giới trẻ yêu thích, với phong cách gần gũi, năng động và đầy cá tính.
Đặc biệt, sự xuất hiện của Soobin Hoàng Sơn – một "all-rounder" đúng nghĩa, được xem là điểm nhấn quan trọng của chương trình. Với kinh nghiệm sân khấu dày dạn, khả năng làm chủ nhiều thể loại âm nhạc và phong cách biểu diễn linh hoạt, nam ca sĩ được kỳ vọng sẽ mang đến những phần trình diễn bùng nổ và giàu cảm xúc.
Sự kết hợp của dàn nghệ sĩ này không chỉ tạo nên một bức tranh âm nhạc đa sắc mà còn mở ra khả năng tương tác thú vị trên cùng một sân khấu. Khán giả hoàn toàn có thể chờ đợi những màn kết hợp bất ngờ, những khoảnh khắc "collab" độc đáo giữa các nghệ sĩ, yếu tố luôn tạo nên sức hút đặc biệt cho các đại nhạc hội quy mô lớn.
Không chỉ dừng lại ở line-up, OSUNFEST 2026 còn gây chú ý nhờ phần dàn dựng công phu. Ban tổ chức cho biết chương trình được đầu tư mạnh tay từ concept, thiết kế sân khấu cho đến công nghệ trình diễn, hướng tới việc mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống sân khấu chuyển động đa chiều, kết hợp các bàn nâng linh hoạt. Công nghệ này cho phép thay đổi không gian biểu diễn liên tục theo từng tiết mục, tạo nên sự mới mẻ và bất ngờ xuyên suốt chương trình. Bên cạnh đó, hệ thống ánh sáng và laser hiện đại cũng được khai thác tối đa, trở thành một phần của ngôn ngữ kể chuyện bằng hình ảnh, góp phần dẫn dắt cảm xúc người xem.
OSUNFEST 2026 sẽ diễn ra vào ngày 06/6/2026 tại Vạn Phúc City. Với quy mô hàng chục nghìn khán giả, đây được xem là một trong những sự kiện âm nhạc lớn nhất mùa hè năm nay tại TP.HCM.
