Thanh Lam, Hồng Nhung và Soobin Hoàng Sơn nhận giải thưởng âm nhạc

Tối 16/1/2026, tại Nhà hát Quân đội – Khu vực phía Nam (TP Hồ Chí Minh), Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2025 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức đã quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà chuyên môn và công chúng yêu nhạc. Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao 6 giải A, 21 giải B, 24 giải C, 25 giải Khuyến khích cho các tác phẩm thuộc thể loại như thanh nhạc, khí nhạc, lý luận phê bình…

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, Giải thưởng Sol Vàng lần thứ 2 tiếp tục là điểm nhấn, vinh danh những sản phẩm và nghệ sĩ tiêu biểu của đời sống âm nhạc đương đại. Sol Vàng là hạng mục chính thức thuộc Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam, được Hội Nhạc sĩ Việt Nam khởi xướng từ mùa giải 2024. Giải được trao cho các live show, live concert, MV, album, nghệ sĩ tiêu biểu…

Tại hạng mục Album, giải Sol Vàng gọi tên "Cuốn phim" của NSND Thanh Lam và Nguyễn Vĩnh Tiến. Ảnh VTV

Sol Vàng mùa thứ 2 có Hội đồng thẩm định gồm nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Quang Vinh (Trưởng ban), NSND Lê Thụy, NSND Phạm Việt Thanh, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long... Từ 22 album, MV, liveshow và nghệ sĩ lọt vào vòng trong, Hội đồng đã lựa chọn những gương mặt và tác phẩm nổi bật nhất để vinh danh.

Cụ thể, ở hạng mục MV, giải Sol Vàng đã được trao cho MV "Tự hỏi" của ca sĩ Hồng Nhung. Giải Sol Bạc thuộc về MV "Vị nhà" của Đen Vâu. Tại hạng mục Album, giải Sol Vàng gọi tên "Cuốn phim" của NSND Thanh Lam và Nguyễn Vĩnh Tiến; giải Sol Bạc được trao cho "Hồn Việt" của Hoài An.

Hạng mục Live concert, giải Sol Vàng xướng tên "Giấc mơ Sol" của nhạc sĩ Giáng Son, Sol Bạc thuộc về "Xoay tròn" của ca sĩ Hoàng Dũng. Danh hiệu Sol Vàng - Ca sĩ xuất sắc được trao cho Soobin Hoàng Sơn.

Ở hạng mục Chương trình nghệ thuật chính luận, Sol Vàng được trao cho chương trình "Tổ quốc trong tim" của báo Nhân Dân, giải Sol Bạc thuộc về "Hẹn ước Bắc Nam" của Trung tâm PTTH Quân đội Nhân dân. BTC cũng trao giải Đặc biệt về chủ đề Hành trình 80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc cho MV "Vinh quang, Ơi Việt Nam" của tác giả Nguyễn Anh Trí.

Đại diện MV Tự hỏi nhận giải Sol Vàng ở hạng mục MV. Ảnh VTV

Theo NSND Quang Vinh, Trưởng ban Hội đồng thẩm định, Sol Vàng ra đời trong bối cảnh khoa học công nghệ tác động mạnh mẽ đến sáng tạo nghệ thuật, cùng với nhu cầu thưởng thức âm nhạc ngày càng đa dạng của công chúng. Giải thưởng hướng tới những sản phẩm được đầu tư đồng bộ, có ý tưởng mới, chất lượng nghệ thuật cao và được xã hội đón nhận rộng rãi.

