Thanh Lam, Hồng Nhung và Soobin Hoàng Sơn nhận giải thưởng âm nhạc
GĐXH - Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2025 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức đã trao giải cho các live show, live concert, MV, album, nghệ sĩ tiêu biểu.
Tối 16/1/2026, tại Nhà hát Quân đội – Khu vực phía Nam (TP Hồ Chí Minh), Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2025 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức đã quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà chuyên môn và công chúng yêu nhạc. Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao 6 giải A, 21 giải B, 24 giải C, 25 giải Khuyến khích cho các tác phẩm thuộc thể loại như thanh nhạc, khí nhạc, lý luận phê bình…
Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, Giải thưởng Sol Vàng lần thứ 2 tiếp tục là điểm nhấn, vinh danh những sản phẩm và nghệ sĩ tiêu biểu của đời sống âm nhạc đương đại. Sol Vàng là hạng mục chính thức thuộc Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam, được Hội Nhạc sĩ Việt Nam khởi xướng từ mùa giải 2024. Giải được trao cho các live show, live concert, MV, album, nghệ sĩ tiêu biểu…
Sol Vàng mùa thứ 2 có Hội đồng thẩm định gồm nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Quang Vinh (Trưởng ban), NSND Lê Thụy, NSND Phạm Việt Thanh, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long... Từ 22 album, MV, liveshow và nghệ sĩ lọt vào vòng trong, Hội đồng đã lựa chọn những gương mặt và tác phẩm nổi bật nhất để vinh danh.
Cụ thể, ở hạng mục MV, giải Sol Vàng đã được trao cho MV "Tự hỏi" của ca sĩ Hồng Nhung. Giải Sol Bạc thuộc về MV "Vị nhà" của Đen Vâu. Tại hạng mục Album, giải Sol Vàng gọi tên "Cuốn phim" của NSND Thanh Lam và Nguyễn Vĩnh Tiến; giải Sol Bạc được trao cho "Hồn Việt" của Hoài An.
Hạng mục Live concert, giải Sol Vàng xướng tên "Giấc mơ Sol" của nhạc sĩ Giáng Son, Sol Bạc thuộc về "Xoay tròn" của ca sĩ Hoàng Dũng. Danh hiệu Sol Vàng - Ca sĩ xuất sắc được trao cho Soobin Hoàng Sơn.
Ở hạng mục Chương trình nghệ thuật chính luận, Sol Vàng được trao cho chương trình "Tổ quốc trong tim" của báo Nhân Dân, giải Sol Bạc thuộc về "Hẹn ước Bắc Nam" của Trung tâm PTTH Quân đội Nhân dân. BTC cũng trao giải Đặc biệt về chủ đề Hành trình 80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc cho MV "Vinh quang, Ơi Việt Nam" của tác giả Nguyễn Anh Trí.
Theo NSND Quang Vinh, Trưởng ban Hội đồng thẩm định, Sol Vàng ra đời trong bối cảnh khoa học công nghệ tác động mạnh mẽ đến sáng tạo nghệ thuật, cùng với nhu cầu thưởng thức âm nhạc ngày càng đa dạng của công chúng. Giải thưởng hướng tới những sản phẩm được đầu tư đồng bộ, có ý tưởng mới, chất lượng nghệ thuật cao và được xã hội đón nhận rộng rãi.
Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹThế giới showbiz - 5 giờ trước
GĐXH - Lê Âu Ngân Anh đón tuổi mới nhưng con trai 2 tuổi của nàng hậu cũng nhận được sự quan tâm không kém từ khán giả.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vuiThế giới showbiz - 9 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung liên tiếp nhận tin vui và mới nhất là giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 dành cho ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình".
Ngân nhớ về quá khứ từng bị Nghiêm đánh thuốc mêXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Sau khi biết được âm mưu hèn hạ của chồng, Ngân đã thẳng thắn muốn Nghiêm ly hôn và rời khỏi nhà.
Tóc Tiên - Hoàng Touliver dừng lại 'trong vai trò vợ chồng'Giải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Tóc Tiên đã chính thức thông báo cô và Hoàng Touliver đã chính thức chia tay sau 10 năm ở bên nhau. Cả 2 đã trải qua những tháng ngày khó khăn và thử thách để đưa ra quyết định này.
Hồng Đào nói gì khi có tin vui ở tuổi 64?Thế giới showbiz - 13 giờ trước
GĐXH - Hồng Đào không giấu được sự xúc động khi đón nhận tin vui bất ngờ ở Cánh diều vàng và hài hước gọi đây là "một cú wow" đầu năm.
Tin vui của nữ chính trong phim "Cha tôi người ở lại"Thế giới showbiz - 17 giờ trước
GĐXH - Ngọc Huyền thủ vai nữ chính Hà An trong "Cha tôi người ở lại" đã nhận được tin vui lớn trong giải "Cánh Diều 2025". Đây là phần thưởng cho sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng của người đẹp.
Cuộc sống của Vũ Ngọc Anh và Cường Seven sau 3 năm kết hônCâu chuyện văn hóa - 17 giờ trước
Gần 3 năm về chung nhà, Vũ Ngọc Anh và Cường Seven vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ khi luôn đồng hành cùng nhau trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.
Tin vui của NSƯT quê Hưng Yên đóng vai bố Bình trong 'Cha tôi người ở lại'Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - NSƯT Thái Sơn đã chia sẻ niềm vui khi giành được giải thưởng lớn trong Lễ trao giải "Cánh Diều 2025". Với những đóng góp hết mình cho khán giả, nam nghệ sĩ quê Hưng Yên đã giành được thành quả xứng đáng.
'Táo bà' Vân Dung từng lọt Top 15 Hoa hậu Việt Nam, tuổi U60 sống bình yên bên con trai là 'hotboy' phim VTVGiải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Nghệ sĩ Vân Dung có nhiều cống hiến cho sân khấu lẫn phim ảnh, ở tuổi U60 chị đang có cuộc sống bình yên bên gia đình.
Tuổi xế chiều 'không đòi hỏi' của nữ NSƯT đóng vai bà mẹ có con hy sinh trong 'Không giới hạn'Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - NSƯT Thanh Quý mới đây đã vào vai bà mẹ có con hy sinh trong phim "Không giới hạn". Trên phim, bà chuyên những vai khắc khổ, còn ở ngoài đời bà lựa chọn sống đơn giản, bình yên lúc tuổi xế chiều.
Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niênThế giới showbiz
GĐXH - Động thái đặc biệt từ chồng Lê Phương khi vợ thắng lớn đã nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.