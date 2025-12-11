Lật tẩy màn kịch kẻ mạo danh lãnh đạo doanh nghiệp đi ký kết hợp đồng, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP vừa đấu tranh, làm rõ một vụ lừa đảo tinh vi trong lĩnh vực môi giới xây dựng dự án, liên quan đến đối tượng Nguyễn Văn Điệp (SN 1983, trú Hà Nội).

Đối tượng đã tự dựng vỏ bọc "Tổng giám đốc doanh nghiệp đầu tư", ký hợp đồng trái thẩm quyền và chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ các nhà thầu có nhu cầu thi công dự án.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, tháng 7/2021, khi dự án Khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi tại Khu công nghiệp Quán Ngang (Gio Linh, Quảng Trị) đang được xúc tiến chuyển nhượng giữa các doanh nghiệp (DN) lớn, Nguyễn Văn Điệp vốn không có bất kỳ vai trò nào trong dự án đã biết được thông tin này và lập tức nảy sinh ý định trục lợi.

Để tạo lòng tin, Điệp chủ động liên hệ Nguyễn Vân Thạnh (SN 1977, trú TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) - một người quen xã hội và đề nghị tìm kiếm các DN có nhu cầu nhận thầu công trình. Điệp khoác lên mình "vỏ bọc" hào nhoáng: Tổng giám đốc Công ty TNHH Pacific Group, người có quyền quyết định giao thầu các hạng mục xây dựng. Mọi thông tin này đều là gian dối, nhưng được Điệp chuẩn bị tinh vi, đánh trúng tâm lý những nhà thầu đang tìm cơ hội đầu tư.

Nguyễn Văn Điệp tại cơ quan công an. Ảnh: CA Đà Nẵng

Khoảng tháng 12/2021 thông qua các mối quan hệ xã hội, Thạnh được ông Lê Hữu Huy (SN 1982) và bà Tạ Thị Kim Dung (SN 1978), cùng trú tại TP Đà Nẵng, giới thiệu ông Lê Viết H (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng R&D DANACON) và ông Lê Đình T (Giám đốc Công ty CP Tư vấn đầu tư & xây dựng Đường Sáng), có nhu cầu nhận gói thầu xây dựng dự án khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi. Thạnh giới thiệu bản thân là "chuyên viên phát triển dự án" và xác nhận Điệp là Tổng giám đốc Pacific Group, người có toàn quyền ký kết giao các gói thầu. Niềm tin được dựng lên từ các buổi gặp gỡ, trao đổi hồ sơ, tài liệu… tất cả đều xoay quanh một dự án thật, nhưng vai trò của Điệp hoàn toàn là giả mạo.

Sau nhiều lần bàn bạc, Thạnh thỏa thuận với Điệp mức "hoa hồng" 1,35 tỷ đồng để "lo thủ tục nhận thầu". Tuy nhiên, khi trao đổi với các nhà thầu, Thạnh đã nâng số tiền lên 1,85 tỷ đồng, chia chênh lệch cho bà Kim Dung, ông Hữu Huy và bản thân cùng hưởng lợi.

Để củng cố niềm tin và thuyết phục các DN, Điệp đã tự ý ký hai hợp đồng kinh tế dưới danh nghĩa Công ty Pacific Group, gồm: Hợp đồng thi công xây dựng một số nhà xưởng thuộc Khu A và hợp đồng xây dựng và lắp đặt thiết bị liên quan hạ tầng kỹ thuật, khu phụ trợ và hệ thống xử lý nước thải thuộc các khu A, B, C.

Hai hợp đồng đều được đóng dấu, ký kết trình bày bài bản, khiến ông H và ông T tin tưởng rằng DN của họ thật sự được giao thầu. Đây chính là bước ngoặt giúp Điệp và đồng phạm dễ dàng yêu cầu chi trả tiền "trích thưởng hợp đồng".

Từ ngày 7/12/2021 đến 28/1/2022, ông H và ông T đã lần lượt chuyển cho Thạnh tổng cộng 1,85 tỷ đồng. Sau đó, Thạnh đã chuyển cho Điệp số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, chuyển cho bà Dung số tiền 216 triệu đồng; chuyển cho ông Huy số tiền 116 triệu đồng. Thạnh hưởng số tiền hơn 366 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Điều tra xác định: Từ tháng 7 đến tháng 12/2021, Công ty TNHH Pacific Group do ông Lê Ngọc Ánh Minh làm Chủ tịch điều hành xúc tiến thương thảo mua lại dự án Khu nhà xưởng và văn phòng Trung Khởi từ 2 công ty là Công ty Cổ phần Trung Khởi và Công ty Nippon Solar Nhật Bản. Mặc dù Nguyễn Văn Điệp không được giao bất cứ quyền hành gì trong dự án này, nhưng sau khi biết được thông tin dự án này đang xúc tiến, Điệp đã đưa ra thông tin gian dối mình là Tổng giám đốc Công ty Pacific Group có quyền đại diện Công ty này ký kết các hợp đồng giao các gói thầu của dự án, Điệp tự ý ký kết 2 hợp đồng kinh tế về việc giao các gói thầu của một số hạng mục trong dự án này, chiếm đoạt số tiền 1,85 tỷ đồng của các nạn nhân.

Hành vi của Nguyễn Văn Điệp có đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Ngày 1/3/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với nguồn tin tội phạm trên.

Đến ngày 8/12/2025, ra các Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Điệp về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.