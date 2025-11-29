Hàng nghìn con cá nuôi trôi ra biển, ngư dân Phú Quý thiệt hại nhiều tỷ đồng
Do ảnh hưởng của bão số 15 (Bão Koto), sóng cao, gió lớn, nhiều lồng bè tại Đặc khu Phú Quý bị hư hỏng, rách lồng nuôi khiến hàng ngàn con cá nuôi trôi ra biển, ngư dân Phú Quý thiệt hại hàng tỷ đồng.
Sáng 29/11, UBND Đặc khu Phú Quý ( tỉnh Lâm Đồng ) cho biết, qua thống kê sơ bộ, ước tính có 16 hộ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 15 là hơn 5,6 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 28/11, do ảnh hưởng bão số 15, sóng cao, gió lớn nên 16 lồng bè trong khu vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn Đặc khu Phú Quý đã bị hư hỏng, rách lồng nuôi khiến hàng ngàn con cá nuôi thoát ra biển.
Cụ thể, có khoảng 3.230 con cá mú, 1.330 con cá bớp, 100 con tôm xanh, 5 tạ ốc đắng bị thoát ra biển.
Để bảo vệ tài sản của người nuôi trồng thủy sản, bảo đảm an ninh trật tự, tránh phát sinh các hành vi tận thu, khai thác trái phép, UBND Đặc khu Phú Quý đã ra thông báo khuyến cáo những người không có trách nhiệm, không được các hộ nuôi thuê mướn lặn bắt hải sản nuôi bị thoát ra biển tuyệt đối không được lặn bắt, thu gom hải sản trong khu vực nuôi trồng lồng bè bị thiệt hại tại khu vực từ Lạch Dù đến Bãi Phủ, thuộc thôn Triều Dương và thôn Phú Long.
Chính quyền đặc khu đề nghị các chủ lồng bè khi phát hiện hành vi có người lặn bắt tại khu vực nói trên kịp thời báo lực lượng chức năng để ngăn chặn, xử lý.
Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý phối hợp với Trạm Kiểm ngư Phú Quý, công an đặc khu, các chủ lồng bè tăng cường giám sát, thường xuyên tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời và xử lý các hành vi khai thác trái phép.
