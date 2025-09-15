Nghệ An: Một ngư dân gặp nạn khi hành nghề trên biển
GĐXH - Nhận tin báo ngư dân gặp nạn, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (Nghệ An) phối hợp cùng chính quyền địa phương ứng cứu, đưa nạn nhân vào bờ đi cấp cứu.
Chiều 15/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, vừa kịp thời cứu nạn một ngư dân bị tai nạn lao động khi đang hành nghề khai thác hải sản trên vùng biển ngoài khơi.
Khoảng 14h cùng ngày, Đồn Biên phòng Quỳnh Phương nhận tin báo từ thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu QNg- 97478 về việc anh Bùi Dương Thành (SN 1978, trú phường Tân Mai) bị dây neo tàu cá đập vào mặt gây thương tích, chảy nhiều máu, bất tỉnh khi đang khai thác hải sản.
Đồn Biên phòng Quỳnh Phương phối hợp với chính quyền địa phương triển khai phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ tiếp cận tàu cá để tổ chức cứu nạn.
Đến 15h cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp cận được tàu cá, tiến hành sơ cứu ban đầu cho nạn nhân.
Một tiếng sau, nạn nhân được đưa vào bờ và đi cấp cứu.
