Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Lấy dấu vân tay của người đã khuất làm giả giấy nợ, người phụ nữ lĩnh án tù

Chủ nhật, 20:44 19/10/2025 | Bốn phương
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Người phụ nữ Đài Loan bị bắt quả tang tại nhà tang lễ khi dùng dấu vân tay của người đàn ông đã khuất để làm giả giấy vay nợ 7,2 tỷ đồng, khiến dư luận phẫn nộ.

Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ họ Li (59 tuổi) bị bắt quả tang tại một nhà tang lễ ở Tân Trúc, tây bắc Đài Loan (Trung Quốc) sau khi gia đình người đàn ông quá cố họ Peng, phát hiện hành vi bất thường của bà và báo cảnh sát.

Li và Peng trước đó từng có tranh chấp tài chính , nên khi nghe tin ông qua đời vào ngày 21/2, Li lập tức đến nhà tang lễ chỉ vài giờ sau đó, mang theo một giấy nợ giả trị giá 8,5 triệu Đài tệ (7,2 tỷ đồng) cùng giấy tờ thế chấp đất.

Giả vờ là bạn thân của người đã khuất, Li nói muốn đến viếng và “nhìn mặt lần cuối”. Trong lúc thi thể của Peng đang nằm trong xe tang, bà lén mở túi đựng xác, dùng mực in để lấy dấu vân tay của Peng lên giấy tờ, nhằm hợp thức hóa khoản nợ giả.

Lấy dấu vân tay của người đã khuất làm giả giấy nợ, người phụ nữ lĩnh án tù - Ảnh 1.

Li giả làm bạn thân để lấy dấu vân tay của người đã khuất làm giả giấy nợ. (Ảnh: SCMP)

Một nhân viên nhà tang lễ chứng kiến sự việc đã nhanh chóng báo cho gia đình Peng. Ngay sau đó, cảnh sát có mặt tại hiện trường, bắt giữ Li và tịch thu giấy tờ thế chấp giả, tấm séc ngân hàng cùng hộp mực mà bà mang theo.

Tại cơ quan điều tra, Li khai rằng bà lo sợ số tiền bà cho Peng vay sẽ không được trả nên đã tự ý làm giả giấy tờ để “bảo đảm quyền lợi”. Bà còn khai thêm đã từng soạn sẵn một giấy nợ đề ngày 23/5/2010 nhằm tạo bằng chứng giả.

Tòa án tuyên Li phạm tội làm giả chứng khoán, với án phạt hai 2 năm tù, nhưng hoãn thi hành án trong 5 năm do bà đã thành khẩn khai báo và các chứng từ giả chưa được sử dụng. Ngoài ra, bà phải nộp phạt 50.000 Đài tệ (42 triệu đồng) cho chính phủ và thực hiện 90 giờ lao động công ích tại các cơ quan hoặc tổ chức phúc lợi.

Một nhân viên nhà tang lễ cho biết: “Tôi làm trong ngành này hơn 20 năm, nhưng chưa từng thấy chuyện nào kỳ lạ như vậy".

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều bình luận trái chiều. Cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích người phụ nữ họ Li: “Cô ta thật liều lĩnh và đáng sợ"; “Đó không chỉ là lừa đảo mà còn xúc phạm người đã khuất"...

Vụ việc được xem là bài học cảnh tỉnh về sự xuống cấp đạo đức khi lòng tham che mờ lý trí, ngay cả trước linh hồn người đã mất.

Hành trình truy bắt sát nhân giấu mặt, không đặc điểm nhận dạng, vân tayHành trình truy bắt sát nhân giấu mặt, không đặc điểm nhận dạng, vân tay

Gần 30 năm bị truy nã đặc biệt về tội Giết người, dù đã thay tên đổi họ, lấy vợ, sống yên ổn tại tỉnh Bình Phước nhưng Phạm Đức Thắng đã bất ngờ bị bắt giữ khi đang chuẩn bị tổ chức đám cưới cho con gái.

Nhật Thùy(Nguồn: SCMP)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giấc mơ nghỉ hưu ở quê tan vỡ: Chưa tròn một năm, chúng tôi tiêu sạch 1 tỷ và nhận ra sự thật phũ phàng

Giấc mơ nghỉ hưu ở quê tan vỡ: Chưa tròn một năm, chúng tôi tiêu sạch 1 tỷ và nhận ra sự thật phũ phàng

Cung hoàng đạo thực tế: Khi lý trí lấn át tình cảm

Cung hoàng đạo thực tế: Khi lý trí lấn át tình cảm

Dù có 2 con ruột, cha dượng vẫn di chúc lại toàn bộ tài sản cho tôi: Lý do khiến ai cũng lặng người

Dù có 2 con ruột, cha dượng vẫn di chúc lại toàn bộ tài sản cho tôi: Lý do khiến ai cũng lặng người

Làm việc cật lực để nghỉ hưu sớm, rồi nhận ra bi kịch không ai nói: Khi tiền không giải quyết được sự cô đơn

Làm việc cật lực để nghỉ hưu sớm, rồi nhận ra bi kịch không ai nói: Khi tiền không giải quyết được sự cô đơn

Xác ướp 2.400 năm tuổi được bảo quản tốt đến mức các nhà khoa học có thể lấy được dấu vân tay

Xác ướp 2.400 năm tuổi được bảo quản tốt đến mức các nhà khoa học có thể lấy được dấu vân tay

Cùng chuyên mục

Phát hiện "kho báu" quý giá trong ngôi nhà bị cháy

Phát hiện "kho báu" quý giá trong ngôi nhà bị cháy

Chuyện đó đây - 2 giờ trước

Các nhà khảo cổ học đã khai quật được kho báu quý giá bên trong tàn tích ngôi nhà bị cháy của một gia đình thời La Mã.

Giả vờ mù suốt 50 năm để trục lợi tiền an sinh

Giả vờ mù suốt 50 năm để trục lợi tiền an sinh

Bốn phương - 6 giờ trước

Một người đàn ông ở Italy bị buộc tội giả vờ mù suốt hơn 50 năm để trục lợi, thu về hơn 30 tỷ đồng tiền trợ cấp khuyết tật.

Lý do bất ngờ về ngôi nhà được đền bù 29 tỷ đồng nhưng gia chủ quyết không di dời, chấp nhận sống 2 năm không điện nước

Lý do bất ngờ về ngôi nhà được đền bù 29 tỷ đồng nhưng gia chủ quyết không di dời, chấp nhận sống 2 năm không điện nước

Tiêu điểm - 9 giờ trước

GĐXH - Người đàn ông Trung Quốc 60 tuổi nỗ lực giữ lại ngôi nhà nằm trong diện giải tỏa, chấp nhận sống cảnh không điện, nước vì lý do bất ngờ phía sau.

'Đội quân robot' của Trung Quốc đang từng bước thành hiện thực thế nào?

'Đội quân robot' của Trung Quốc đang từng bước thành hiện thực thế nào?

Tiêu điểm - 16 giờ trước

Trung Quốc nắm giữ hai phần ba số bằng sáng chế robot toàn cầu, đang xuất xưởng robot hình người với chi phí chỉ bằng một phần mười so với các đối thủ cạnh tranh.

26 con vẹt gây tranh cãi toàn cầu

26 con vẹt gây tranh cãi toàn cầu

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Trong hơn hai năm, các quan chức ở ba châu lục đã phải vào cuộc.

Thần đồng 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đỗ đại học nức tiếng một thời hiện ra sao ở tuổi ngoài 30?

Thần đồng 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đỗ đại học nức tiếng một thời hiện ra sao ở tuổi ngoài 30?

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Tôn Thiên Xương từng được mệnh danh là thần đồng Trung Quốc khi 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đã đỗ đại học nhưng sau 18 năm, do không thể kiểm soát được cám dỗ, nên cuộc đời anh ‘tuột dốc không phanh’.

NASA công bố 1 điều con người chưa từng biết về chính mình

NASA công bố 1 điều con người chưa từng biết về chính mình

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Những gì NASA đang khám phá không chỉ là về việc bay vào vũ trụ.

Tranh của Picasso biến mất 80 năm được công bố tại Paris

Tranh của Picasso biến mất 80 năm được công bố tại Paris

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Một bức chân dung Dora Maar của Pablo Picasso, bị thất lạc suốt 80 năm, vừa được nhà đấu giá Lucien Paris giới thiệu.

Phát hiện sinh vật dài 3mm đe dọa ngành công nghiệp 12 tỷ USD của Úc

Phát hiện sinh vật dài 3mm đe dọa ngành công nghiệp 12 tỷ USD của Úc

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Úc mới phát hiện có sinh vật này trong các sản phẩm được bày bán ở siêu thị.

Ngư dân tình cờ bắt được "thủy quái" nặng 150kg: Chuyên gia nói hiếm gặp đến mức cả đời chỉ thấy một lần

Ngư dân tình cờ bắt được "thủy quái" nặng 150kg: Chuyên gia nói hiếm gặp đến mức cả đời chỉ thấy một lần

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Giữa tháng 6, cả làng chài ở Philippines sững sờ khi 7 ngư dân kéo lên bờ một "thủy quái" nặng tới 150kg.

Xem nhiều

Công bố mới của NASA khiến giới khoa học toàn cầu chấn động

Công bố mới của NASA khiến giới khoa học toàn cầu chấn động

Tiêu điểm

NASA vừa khiến cộng đồng khoa học toàn cầu chấn động khi công bố phát hiện “bằng chứng rõ ràng nhất” về khả năng tồn tại sự sống trên Sao Hỏa.

Cuba ngồi trên "kho báu" nhiều top 4 thế giới: Gấp 7 lần Mỹ, chỉ xuất khẩu loại chất lượng cao sang Á, Âu

Cuba ngồi trên "kho báu" nhiều top 4 thế giới: Gấp 7 lần Mỹ, chỉ xuất khẩu loại chất lượng cao sang Á, Âu

Tiêu điểm
Trái đất vừa đón tin vui mới

Trái đất vừa đón tin vui mới

Tiêu điểm
Chiêm ngưỡng con đập "quái vật" cao nhất thế giới, hơn tháp Eiffel 5 mét

Chiêm ngưỡng con đập "quái vật" cao nhất thế giới, hơn tháp Eiffel 5 mét

Chuyện đó đây
Phát hiện "phượng hoàng" ẩn nấp sau nhà dân, chuyên gia nói: Đây là loài vật quý giá được quốc gia bảo vệ

Phát hiện "phượng hoàng" ẩn nấp sau nhà dân, chuyên gia nói: Đây là loài vật quý giá được quốc gia bảo vệ

Chuyện đó đây

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top