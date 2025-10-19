Lấy dấu vân tay của người đã khuất làm giả giấy nợ, người phụ nữ lĩnh án tù
Người phụ nữ Đài Loan bị bắt quả tang tại nhà tang lễ khi dùng dấu vân tay của người đàn ông đã khuất để làm giả giấy vay nợ 7,2 tỷ đồng, khiến dư luận phẫn nộ.
Theo truyền thông địa phương, người phụ nữ họ Li (59 tuổi) bị bắt quả tang tại một nhà tang lễ ở Tân Trúc, tây bắc Đài Loan (Trung Quốc) sau khi gia đình người đàn ông quá cố họ Peng, phát hiện hành vi bất thường của bà và báo cảnh sát.
Li và Peng trước đó từng có tranh chấp tài chính , nên khi nghe tin ông qua đời vào ngày 21/2, Li lập tức đến nhà tang lễ chỉ vài giờ sau đó, mang theo một giấy nợ giả trị giá 8,5 triệu Đài tệ (7,2 tỷ đồng) cùng giấy tờ thế chấp đất.
Giả vờ là bạn thân của người đã khuất, Li nói muốn đến viếng và “nhìn mặt lần cuối”. Trong lúc thi thể của Peng đang nằm trong xe tang, bà lén mở túi đựng xác, dùng mực in để lấy dấu vân tay của Peng lên giấy tờ, nhằm hợp thức hóa khoản nợ giả.
Một nhân viên nhà tang lễ chứng kiến sự việc đã nhanh chóng báo cho gia đình Peng. Ngay sau đó, cảnh sát có mặt tại hiện trường, bắt giữ Li và tịch thu giấy tờ thế chấp giả, tấm séc ngân hàng cùng hộp mực mà bà mang theo.
Tại cơ quan điều tra, Li khai rằng bà lo sợ số tiền bà cho Peng vay sẽ không được trả nên đã tự ý làm giả giấy tờ để “bảo đảm quyền lợi”. Bà còn khai thêm đã từng soạn sẵn một giấy nợ đề ngày 23/5/2010 nhằm tạo bằng chứng giả.
Tòa án tuyên Li phạm tội làm giả chứng khoán, với án phạt hai 2 năm tù, nhưng hoãn thi hành án trong 5 năm do bà đã thành khẩn khai báo và các chứng từ giả chưa được sử dụng. Ngoài ra, bà phải nộp phạt 50.000 Đài tệ (42 triệu đồng) cho chính phủ và thực hiện 90 giờ lao động công ích tại các cơ quan hoặc tổ chức phúc lợi.
Một nhân viên nhà tang lễ cho biết: “Tôi làm trong ngành này hơn 20 năm, nhưng chưa từng thấy chuyện nào kỳ lạ như vậy".
Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều bình luận trái chiều. Cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích người phụ nữ họ Li: “Cô ta thật liều lĩnh và đáng sợ"; “Đó không chỉ là lừa đảo mà còn xúc phạm người đã khuất"...
Vụ việc được xem là bài học cảnh tỉnh về sự xuống cấp đạo đức khi lòng tham che mờ lý trí, ngay cả trước linh hồn người đã mất.
Các nhà khảo cổ học đã khai quật được kho báu quý giá bên trong tàn tích ngôi nhà bị cháy của một gia đình thời La Mã.
Một người đàn ông ở Italy bị buộc tội giả vờ mù suốt hơn 50 năm để trục lợi, thu về hơn 30 tỷ đồng tiền trợ cấp khuyết tật.
GĐXH - Người đàn ông Trung Quốc 60 tuổi nỗ lực giữ lại ngôi nhà nằm trong diện giải tỏa, chấp nhận sống cảnh không điện, nước vì lý do bất ngờ phía sau.
Trung Quốc nắm giữ hai phần ba số bằng sáng chế robot toàn cầu, đang xuất xưởng robot hình người với chi phí chỉ bằng một phần mười so với các đối thủ cạnh tranh.
Trong hơn hai năm, các quan chức ở ba châu lục đã phải vào cuộc.
GĐXH - Tôn Thiên Xương từng được mệnh danh là thần đồng Trung Quốc khi 5 tuổi thạo tiếng Anh, 13 tuổi đã đỗ đại học nhưng sau 18 năm, do không thể kiểm soát được cám dỗ, nên cuộc đời anh 'tuột dốc không phanh'.
Những gì NASA đang khám phá không chỉ là về việc bay vào vũ trụ.
Một bức chân dung Dora Maar của Pablo Picasso, bị thất lạc suốt 80 năm, vừa được nhà đấu giá Lucien Paris giới thiệu.
Úc mới phát hiện có sinh vật này trong các sản phẩm được bày bán ở siêu thị.
Giữa tháng 6, cả làng chài ở Philippines sững sờ khi 7 ngư dân kéo lên bờ một "thủy quái" nặng tới 150kg.
NASA vừa khiến cộng đồng khoa học toàn cầu chấn động khi công bố phát hiện "bằng chứng rõ ràng nhất" về khả năng tồn tại sự sống trên Sao Hỏa.