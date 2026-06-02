Muốn điều hòa không "ngốn" điện vô tội vạ: Hãy tận dụng ngay nút bấm quyền năng này
GĐXH - Chế độ Fan là một trong những chế độ quen thuộc được trang bị trên các dòng điều hòa. Thế nhưng không ít người băn khoăn có nên sử dụng chế độ này không và chế độ này có tiết kiệm điện không. Hãy đọc ngay bài viết dưới đây để được giải đáp.
Chế độ Fan của điều hoà là gì?
Chế độ Fan (quạt gió) trên máy lạnh là chế độ có chức năng điều hòa không khí. Khi điều hoà ở chế độ Fan, phần quạt gió sẽ liên tục vận hành và máy nén thì ngừng hoạt động. Bật chế độ này giúp cho không khí được lưu thông tốt hơn.
Nên sử dụng chế độ Fan trên điều hòa khi nào?
Nếu bạn muốn không khí thoáng hơn thì có thể bật máy lạnh ở chế độ quạt. Hoặc những lúc này nhiệt độ ngoài trời mát mẻ như vào buổi sáng hoặc tối muộn, chế độ Fan có thể giúp lưu thông một lượng không khí, tạo cho bạn cảm giác thoải mái mà không bị quá lạnh.
Tuy nhiên bạn cũng không nên sử dụng chế độ Fan trong thời gian dài. Vì nó chỉ điều hòa không khí và khả năng làm mát rất kém.
Lợi ích khi sử dụng chế độ Fan trên điều hòa
Giảm tải và tăng tuổi thọ thiết bị
Khi bật Fan, điều hòa chỉ chạy quạt gió, máy nén được nghỉ ngơi. Nhờ đó, động cơ bên trong không bị quá tải, hạn chế hỏng hóc và giúp máy bền hơn.
Đồng thời, luồng gió được phân bổ đều, không khí lưu thông tốt hơn, tạo cảm giác thoáng mát tự nhiên.
Tiết kiệm chi phí điện năng
Chế độ quạt gió giúp điều hòa tiêu thụ ít điện hơn vì không cần kích hoạt làm lạnh. Người dùng vẫn tận hưởng được không gian dễ chịu mà không lo hóa đơn tiền điện tăng cao.
Đây là giải pháp hiệu quả khi thời tiết đã mát nhưng bạn vẫn muốn duy trì không khí trong lành trong phòng.
Tốt cho sức khỏe và giấc ngủ
Fan mode rất thích hợp vào sáng sớm hoặc buổi tối, khi nhiệt độ ngoài trời đã dễ chịu. Không khí trong phòng sẽ được làm mát tự nhiên, tránh hiện tượng khô da, sốc nhiệt hay cảm lạnh khi dùng chế độ Cool liên tục.
Không gian lưu thông đều còn giúp ngăn ngừa cảm giác ngột ngạt, mang lại giấc ngủ dễ chịu hơn.
Linh hoạt theo nhu cầu
Bạn có thể kết hợp Fan và Cool: bật Cool để làm lạnh nhanh, sau đó chuyển sang Fan để duy trì nhiệt độ và tiết kiệm điện. Cách này vừa giữ hơi mát, vừa đảm bảo máy không hoạt động quá tải, rất phù hợp để sử dụng qua đêm.
Chế độ Fan giúp điều hòa bền hơn, tiết kiệm điện, tạo không gian thoáng mát và thân thiện với sức khỏe. Đây là chế độ hữu ích mà nhiều người thường bỏ qua khi sử dụng điều hòa.
Lưu ý khi sử dụng chế độ quạt gió tiết kiệm điện
Đóng kín cửa khi bật điều hòa: Đảm bảo không gian kín giúp khí mát không bị thoát ra ngoài, từ đó giảm tải cho máy và tránh hao phí điện năng.
Chỉ bật Fan khi phòng đã mát: Sau khi nhiệt độ trong phòng đạt mức dễ chịu, chuyển sang chế độ quạt gió để lưu thông không khí và tiết kiệm điện.
Không lạm dụng chế độ quạt gió: Fan chỉ có tác dụng lưu thông khí, khả năng làm mát hạn chế. Nếu dùng quá lâu, hiệu quả thấp mà điện tiêu thụ vẫn nhiều hơn so với quạt điện thông thường.
Kết hợp quạt điện hoặc quạt trần: Đây là cách tối ưu, vừa giúp phân tán hơi lạnh đồng đều khắp phòng, vừa giảm thời gian điều hòa phải chạy liên tục, từ đó tiết kiệm chi phí điện năng.
