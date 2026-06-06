Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Hóa đơn tiền điện giảm sâu nhờ thay đổi 5 thói quen này khi dùng nồi chiên không dầu thường xuyên

Thứ bảy, 07:15 06/06/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bạn đang có ý định chọn mua nồi chiên không dầu để công việc nấu nướng thêm tiện lợi và đơn giản, nhưng lo ngại về vấn đề nồi chiên không dầu có tốn điện không. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau.

Nồi chiên không dầu có tốn điện không?

Khi mua nồi chiên không dầu, rất nhiều bạn thắc mắc nồi chiên không dầu có tốn điện không? Điều này cũng dễ hiểu vì nồi sử dụng nhiệt rất lớn mà lại chạy bằng điện nên gây ra nhiều lo lắng về mức điện năng tiêu thụ cho các bà nội trợ.

Đa số nồi chiên không dầu trên thị trường có mức công suất dao động khoảng 1300 – 2000W, tương đương với 1.3 – 2 số điện mỗi giờ. Chính vì vậy khi bạn bật hết công suất đi nữa thì sản phẩm cũng chỉ tiêu tốn 1 đến 2 số điện cho 1 giờ sử dụng thôi.

Tuy nhiên, ưu điểm nổi bật của nồi chiên không dầu là nấu rất nhanh, trung bình chỉ cần khoảng 10 – 20 phút là xong một món, đối với những thực phẩm chín lâu cũng chỉ khoảng 40 phút sử dụng. Tương đương với 0,2 – 1.3 số điện.

Hóa đơn tiền điện giảm sâu nhờ thay đổi 5 thói quen này khi dùng nồi chiên không dầu - Ảnh 1.

Đa số nồi chiên không dầu trên thị trường có mức công suất dao động khoảng 1300 – 2000W, tương đương với 1.3 – 2 số điện mỗi giờ.

Ví dụ, giá điện là 2.500đ/số thì bạn chỉ mất khoảng 1000 – 3250 đồng cho mỗi lần nấu. Nếu kể cả mức tiêu hao hiệu suất của nồi, thì bạn chỉ mất khoảng 100.000 – 200.000 đồng/tháng. Vì thế khi nấu ăn bằng nồi chiên không dầu thì chi phí điện năng tiêu thụ tương đối thấp hơn so nồi áp suất, lò nướng.

Mức tiêu thụ điện còn thấp hơn so với nồi cơm điện và chắc chắn là tiết kiệm hơn so với các loại lò nướng thùng mà thường mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành món. Ngoài ra cũng phải kể đến hiệu quả nấu nướng nhanh, tốt cho sức khỏe vì không có nhiều dầu mỡ.

Cách sử dụng nồi chiên không dầu tiết kiệm điện

Chọn thời gian và nhiệt độ nướng phù hợp

Phụ thuộc vào loại món ăn mà người dùng có thể điều chỉnh thời gian và nhiệt độ thích hợp. Cách này sẽ giúp thực phẩm chín đạt yêu cầu, thơm ngon chuẩn vị và tiết kiệm điện năng đáng kể. Bạn có thể tham khảo nhiệt độ và thời gian hợp lý cho các loại món ăn như sau:

Thịt sườn, thịt lợn bạn nướng với nhiệt độ 180 đến 200 độ C trong vòng 18 đến 20 phút. Hành tây, bắp nướng với nhiệt độ 190 độ C trong vòng 30 đến 45 phút. Bánh bông lan nướng với nhiệt độ 150 đến 160 độ C trong vòng 40 đến 45 phút.

Hóa đơn tiền điện giảm sâu nhờ thay đổi 5 thói quen này khi dùng nồi chiên không dầu - Ảnh 2.

Phụ thuộc vào loại món ăn mà người dùng có thể điều chỉnh thời gian và nhiệt độ thích hợp.

Thịt bò bạn nướng với nhiệt độ 250 độ C trong vòng 10 đến 15 phút. Mực, cua, tôm nên nướng với nhiệt độ 180 độ C trong vòng từ 10 đến 12 phút. Đùi gà nướng với nhiệt độ 180 độ C trong vòng 15 đến 20 phút.

Hạn chế mở nồi chiên không dầu khi đang hoạt động

Bạn mở nồi trong lúc thiết bị đang hoạt động sẽ khiến cho luồng khí nóng lan tỏa ra ngoài, tiêu hao nhiều điện năng vì nồi phải hoạt động liên tục để tăng công suất như cài đặt để làm chín thức ăn nhanh. Thế nên, bạn cần hạn chế mở nồi trong quá trình nấu.

Đồng thời, bạn cũng không nên đóng chặt nồi dễ làm cho luồng khí lưu thông khó khăn. Khi đó, nồi phải hoạt động với công suất mạnh nên tiêu hao nhiều điện.

Rã đông thực phẩm trước khi nấu

Nếu bạn nấu thực phẩm đông lạnh, hãy để chúng rã đông hoàn toàn trước khi cho vào nồi chiên không dầu. Thực phẩm đã được làm nóng trước sẽ giảm thời gian nấu và từ đó tiết kiệm điện.

Hóa đơn tiền điện giảm sâu nhờ thay đổi 5 thói quen này khi dùng nồi chiên không dầu - Ảnh 3.

Sau khi dùng bạn đợi khoảng 2 - 3 phút để máy ngừng hoạt động rồi rút dây điện ra khỏi ổ cắm.

Sắp xếp lượng đồ ăn phù hợp khi nướng

Trong mỗi lần nướng, bạn hãy sắp xếp đồ ăn hợp lý và cho lượng đồ ăn phù hợp với dung tích nồi. Nếu bạn sắp xếp quá nhiều, thì dễ làm sản phẩm nhanh bị hư hỏng vì hoạt động quá công suất.

Đồng thời, nồi chiên tốn điện nhiều hơn, thực phẩm chín không đều và lâu chín. Khi bạn sắp xếp thực phẩm phù hợp thì thức ăn chín đều, thơm ngon, nhanh hơn nên ít tiêu hao điện.

Rút điện ngay sau khi sử dụng

Mỗi khi dùng xong, người dùng cần nhớ là rút phích cắm điện của nồi ngay lập tức. Mặc dù bạn đã tắt nồi chiên không dầu nhưng phích cắm điện còn trên ô thì vẫn sẽ tiêu thụ điện năng và gây lãng phí.

Vì vậy, sau khi dùng bạn đợi khoảng 2 - 3 phút để máy ngừng hoạt động rồi rút dây điện ra khỏi ổ cắm. Rút điện ngay sau khi sử dụng không những tiết kiệm điện năng mà còn đảm bảo an toàn cho các gia đình có trẻ nhỏ.

Hóa đơn tiền điện giảm sâu nhờ thay đổi 5 thói quen này khi dùng nồi chiên không dầu - Ảnh 4.Tiết kiệm hàng triệu đồng nhờ biết cách dùng quạt tích điện chuẩn khoa học này

GĐXH - Quạt tích điện thích hợp để sử dụng trong những lúc mất điện, đặc biệt là những ngày hè oi bức. Vậy sử dụng quạt tích điện như thế nào mới hiệu quả và an toàn? Hãy đọc bài viết sau!

Hóa đơn tiền điện giảm sâu nhờ thay đổi 5 thói quen này khi dùng nồi chiên không dầu - Ảnh 5.Dùng ổ cắm điện mùa nắng nóng: Đọc ngay 10 điều này kẻo rước họa

GĐXH - Một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra các tai nạn điện là việc sử dụng ổ cắm điện sai cách. Trong bài viết này, sẽ chia sẻ 10 mẹo hữu ích giúp bạn sử dụng ổ cắm điện an toàn hơn để hạn chế những nguy cơ tiềm ẩn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đặt những cây này trước cửa phòng thờ: Đại kỵ rước xui xẻo hay rước tài lộc?

Đặt những cây này trước cửa phòng thờ: Đại kỵ rước xui xẻo hay rước tài lộc?

Dùng ổ cắm điện mùa nắng nóng: Đọc ngay 10 điều này kẻo rước họa

Dùng ổ cắm điện mùa nắng nóng: Đọc ngay 10 điều này kẻo rước họa

Mẹo chống nóng cho nhà hướng Tây - “lò nung” giữa mùa hè, giúp giảm nhiệt và tiết kiệm điện đáng kể

Mẹo chống nóng cho nhà hướng Tây - “lò nung” giữa mùa hè, giúp giảm nhiệt và tiết kiệm điện đáng kể

Bí quyết chăm loài hoa "nghiện nắng" như mười giờ, hoa giấy để luôn rực rỡ suốt mùa hè

Bí quyết chăm loài hoa "nghiện nắng" như mười giờ, hoa giấy để luôn rực rỡ suốt mùa hè

Muốn điều hòa không "ngốn" điện vô tội vạ: Hãy tận dụng ngay nút bấm quyền năng này

Muốn điều hòa không "ngốn" điện vô tội vạ: Hãy tận dụng ngay nút bấm quyền năng này

Cùng chuyên mục

Nhà mát rượi ngày hè nhờ top 9 cây cảnh ban công chống nóng, chịu nắng gắt

Nhà mát rượi ngày hè nhờ top 9 cây cảnh ban công chống nóng, chịu nắng gắt

- 15 giờ trước

GĐXH - Lợi ích chính của việc trồng cây cảnh trên ban công là tạo ra một môi trường xanh mát. Cây cảnh không chỉ làm cho không gian trở nên sinh động mà còn giúp cải thiện chất lượng không khí.

Biến ban công thành góc "chill" mát rượi ngày hè nhờ loại rèm chống nóng này

Biến ban công thành góc "chill" mát rượi ngày hè nhờ loại rèm chống nóng này

- 15 giờ trước

GĐXH - Rèm che nắng ngoài trời được xem như một giải pháp thiết kế thông minh giúp tăng tính thẩm mỹ và tối ưu trải nghiệm không gian sống.

Người phụ nữ phổi trắng xóa vì một sai lầm khi dùng điều hòa nhiều gia đình Việt vẫn mắc phải mỗi mùa hè

Người phụ nữ phổi trắng xóa vì một sai lầm khi dùng điều hòa nhiều gia đình Việt vẫn mắc phải mỗi mùa hè

- 16 giờ trước

GĐXH - Câu chuyện của một phụ nữ ngoài 70 tuổi tại Trung Quốc mới đây là lời cảnh báo đáng suy ngẫm.

Có nên dùng rèm che bàn thờ chung cư? Lưu ý gì để tránh phạm kỵ?

Có nên dùng rèm che bàn thờ chung cư? Lưu ý gì để tránh phạm kỵ?

- 21 giờ trước

GĐXH - Trong văn hóa tâm linh, bàn thờ là nơi thiêng liêng, thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên. Việc lựa chọn rèm bàn thờ chung cư không chỉ là trang trí mà còn là cách tạo không gian thờ cúng trang nghiêm, kín đáo và hợp phong thủy.

Dùng lại bàn thờ cũ: Rước tài lộc hay phạm đại kỵ tâm linh?

Dùng lại bàn thờ cũ: Rước tài lộc hay phạm đại kỵ tâm linh?

- 1 ngày trước

GĐXH - Khi mua hoặc nhận chuyển nhượng nhà cũ, ngoài việc xem xét phong thủy, tình trạng nhà cửa…vấn đề thờ cúng cũng là một khía cạnh quan trọng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Đặc biệt, việc chủ cũ để lại bàn thờ là điều khá phổ biến.

Tuyệt chiêu chống nắng cho ban công: Biến "lò bát quái" thành góc thư giãn mát rượi

Tuyệt chiêu chống nắng cho ban công: Biến "lò bát quái" thành góc thư giãn mát rượi

- 1 ngày trước

GĐXH - Chống nắng cho ban công là một việc làm quan trọng để giữ cho không gian sống của bạn mát mẻ và thoải mái trong những ngày nắng nóng.

Mẹo làm sạch quạt trong 5 phút không cần tháo khung, bụi bẩn tự bong ra sạch bách

Mẹo làm sạch quạt trong 5 phút không cần tháo khung, bụi bẩn tự bong ra sạch bách

- 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ với vài dụng cụ đơn giản, bạn có thể làm sạch bụi bẩn bám trên cánh và lồng quạt mà không cần tháo rời phức tạp. Cách làm này không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức mà còn hạn chế rủi ro hư hỏng linh kiện của quạt.

Chung cư diện tích nhỏ, đặt bàn thờ Phật ở đâu để bình an, may mắn?

Chung cư diện tích nhỏ, đặt bàn thờ Phật ở đâu để bình an, may mắn?

- 1 ngày trước

GĐXH - Xu hướng thờ Phật đang rất phổ biến trong đời sống tâm linh của người Việt. Do đó, việc chọn vị trí thích hợp đặt bàn thờ Phật trong chung cư của mình là điều rất quan trọng.

5 thiết bị âm thầm "ngốn điện" hơn cả điều hòa: Nhiều gia đình bật suốt ngày mà không hay biết

5 thiết bị âm thầm "ngốn điện" hơn cả điều hòa: Nhiều gia đình bật suốt ngày mà không hay biết

- 1 ngày trước

GĐXH - Khi nhận hóa đơn tiền điện tăng cao, nhiều người thường nghĩ ngay đến điều hòa. Thế nhưng trên thực tế, không ít thiết bị trong gia đình đang âm thầm tiêu thụ điện năng liên tục, thậm chí còn gây tốn kém hơn cả việc bật điều hòa đúng cách.

Đặt những cây này trước cửa phòng thờ: Đại kỵ rước xui xẻo hay rước tài lộc?

Đặt những cây này trước cửa phòng thờ: Đại kỵ rước xui xẻo hay rước tài lộc?

- 2 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, việc sử dụng các loại cây cảnh có ý nghĩa phong thủy để trang trí nhà cửa đã trở nên rất phổ biến. Vậy, có nên hay không với việc trồng cây phong thủy trước cửa phòng thờ? Cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Xem nhiều

Mẹo làm sạch quạt trong 5 phút không cần tháo khung, bụi bẩn tự bong ra sạch bách

Mẹo làm sạch quạt trong 5 phút không cần tháo khung, bụi bẩn tự bong ra sạch bách

GĐXH - Chỉ với vài dụng cụ đơn giản, bạn có thể làm sạch bụi bẩn bám trên cánh và lồng quạt mà không cần tháo rời phức tạp. Cách làm này không chỉ tiết kiệm thời gian, công sức mà còn hạn chế rủi ro hư hỏng linh kiện của quạt.

Muốn điều hòa không "ngốn" điện vô tội vạ: Hãy tận dụng ngay nút bấm quyền năng này

Muốn điều hòa không "ngốn" điện vô tội vạ: Hãy tận dụng ngay nút bấm quyền năng này

6 đại kỵ khi đặt bàn thờ chung cư: Phạm phải dễ tán tài tốn của

6 đại kỵ khi đặt bàn thờ chung cư: Phạm phải dễ tán tài tốn của

Ngày càng nhiều người mắc ung thư tuyến tụy, bác sĩ cảnh báo: 6 thứ để lâu trong nhà có thể âm thầm gây hại

Ngày càng nhiều người mắc ung thư tuyến tụy, bác sĩ cảnh báo: 6 thứ để lâu trong nhà có thể âm thầm gây hại

5 thiết bị âm thầm "ngốn điện" hơn cả điều hòa: Nhiều gia đình bật suốt ngày mà không hay biết

5 thiết bị âm thầm "ngốn điện" hơn cả điều hòa: Nhiều gia đình bật suốt ngày mà không hay biết

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top