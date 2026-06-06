Hóa đơn tiền điện giảm sâu nhờ thay đổi 5 thói quen này khi dùng nồi chiên không dầu thường xuyên
GĐXH - Bạn đang có ý định chọn mua nồi chiên không dầu để công việc nấu nướng thêm tiện lợi và đơn giản, nhưng lo ngại về vấn đề nồi chiên không dầu có tốn điện không. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau.
Nồi chiên không dầu có tốn điện không?
Khi mua nồi chiên không dầu, rất nhiều bạn thắc mắc nồi chiên không dầu có tốn điện không? Điều này cũng dễ hiểu vì nồi sử dụng nhiệt rất lớn mà lại chạy bằng điện nên gây ra nhiều lo lắng về mức điện năng tiêu thụ cho các bà nội trợ.
Đa số nồi chiên không dầu trên thị trường có mức công suất dao động khoảng 1300 – 2000W, tương đương với 1.3 – 2 số điện mỗi giờ. Chính vì vậy khi bạn bật hết công suất đi nữa thì sản phẩm cũng chỉ tiêu tốn 1 đến 2 số điện cho 1 giờ sử dụng thôi.
Tuy nhiên, ưu điểm nổi bật của nồi chiên không dầu là nấu rất nhanh, trung bình chỉ cần khoảng 10 – 20 phút là xong một món, đối với những thực phẩm chín lâu cũng chỉ khoảng 40 phút sử dụng. Tương đương với 0,2 – 1.3 số điện.
Ví dụ, giá điện là 2.500đ/số thì bạn chỉ mất khoảng 1000 – 3250 đồng cho mỗi lần nấu. Nếu kể cả mức tiêu hao hiệu suất của nồi, thì bạn chỉ mất khoảng 100.000 – 200.000 đồng/tháng. Vì thế khi nấu ăn bằng nồi chiên không dầu thì chi phí điện năng tiêu thụ tương đối thấp hơn so nồi áp suất, lò nướng.
Mức tiêu thụ điện còn thấp hơn so với nồi cơm điện và chắc chắn là tiết kiệm hơn so với các loại lò nướng thùng mà thường mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành món. Ngoài ra cũng phải kể đến hiệu quả nấu nướng nhanh, tốt cho sức khỏe vì không có nhiều dầu mỡ.
Cách sử dụng nồi chiên không dầu tiết kiệm điện
Chọn thời gian và nhiệt độ nướng phù hợp
Phụ thuộc vào loại món ăn mà người dùng có thể điều chỉnh thời gian và nhiệt độ thích hợp. Cách này sẽ giúp thực phẩm chín đạt yêu cầu, thơm ngon chuẩn vị và tiết kiệm điện năng đáng kể. Bạn có thể tham khảo nhiệt độ và thời gian hợp lý cho các loại món ăn như sau:
Thịt sườn, thịt lợn bạn nướng với nhiệt độ 180 đến 200 độ C trong vòng 18 đến 20 phút. Hành tây, bắp nướng với nhiệt độ 190 độ C trong vòng 30 đến 45 phút. Bánh bông lan nướng với nhiệt độ 150 đến 160 độ C trong vòng 40 đến 45 phút.
Thịt bò bạn nướng với nhiệt độ 250 độ C trong vòng 10 đến 15 phút. Mực, cua, tôm nên nướng với nhiệt độ 180 độ C trong vòng từ 10 đến 12 phút. Đùi gà nướng với nhiệt độ 180 độ C trong vòng 15 đến 20 phút.
Hạn chế mở nồi chiên không dầu khi đang hoạt động
Bạn mở nồi trong lúc thiết bị đang hoạt động sẽ khiến cho luồng khí nóng lan tỏa ra ngoài, tiêu hao nhiều điện năng vì nồi phải hoạt động liên tục để tăng công suất như cài đặt để làm chín thức ăn nhanh. Thế nên, bạn cần hạn chế mở nồi trong quá trình nấu.
Đồng thời, bạn cũng không nên đóng chặt nồi dễ làm cho luồng khí lưu thông khó khăn. Khi đó, nồi phải hoạt động với công suất mạnh nên tiêu hao nhiều điện.
Rã đông thực phẩm trước khi nấu
Nếu bạn nấu thực phẩm đông lạnh, hãy để chúng rã đông hoàn toàn trước khi cho vào nồi chiên không dầu. Thực phẩm đã được làm nóng trước sẽ giảm thời gian nấu và từ đó tiết kiệm điện.
Sắp xếp lượng đồ ăn phù hợp khi nướng
Trong mỗi lần nướng, bạn hãy sắp xếp đồ ăn hợp lý và cho lượng đồ ăn phù hợp với dung tích nồi. Nếu bạn sắp xếp quá nhiều, thì dễ làm sản phẩm nhanh bị hư hỏng vì hoạt động quá công suất.
Đồng thời, nồi chiên tốn điện nhiều hơn, thực phẩm chín không đều và lâu chín. Khi bạn sắp xếp thực phẩm phù hợp thì thức ăn chín đều, thơm ngon, nhanh hơn nên ít tiêu hao điện.
Rút điện ngay sau khi sử dụng
Mỗi khi dùng xong, người dùng cần nhớ là rút phích cắm điện của nồi ngay lập tức. Mặc dù bạn đã tắt nồi chiên không dầu nhưng phích cắm điện còn trên ô thì vẫn sẽ tiêu thụ điện năng và gây lãng phí.
Vì vậy, sau khi dùng bạn đợi khoảng 2 - 3 phút để máy ngừng hoạt động rồi rút dây điện ra khỏi ổ cắm. Rút điện ngay sau khi sử dụng không những tiết kiệm điện năng mà còn đảm bảo an toàn cho các gia đình có trẻ nhỏ.
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