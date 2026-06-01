Top cây cảnh "quốc dân" size lớn được giới nhà giàu săn đón: Nhà bạn có chưa?
GĐXH - Nếu bạn đang cân nhắc mang một cây lớn, tươi tốt vào không gian sống của mình, đây là một số lựa chọn tuyệt vời. Những cây này không chỉ mang lại vẻ đẹp ấn tượng mà còn biến đổi hoàn toàn không gian sống của bạn.
Cây đa búp đỏ
Đa búp đỏ có hình dáng đẹp, màu sắc lạ mắt với sức sống mãnh liệt. Cây thích hợp trưng bày làm cảnh tô điểm cho ngôi nhà. Những chiếc lá của cây có màu sắc tươi tắn, khoẻ khoắn giúp không gian sống thêm tươi vui, đồng thời còn có tác dụng thanh lọc không khí, mang lại cảm giác thư giãn cho mọi người.
Đa búp đỏ hay đa cao su là một loài cây trồng nhiệt đới có nguồn gốc từ Nam Á. Đa búp đỏ ưa sống ở những môi trường có nhiệt độ cao, dồi dào ánh sáng mặt trời nhưng nó cũng thích nghi tốt với môi trường râm mát.
Cây thích nhiệt độ cao, đồng thời nó cũng cực kỳ thích nước. Hãy tưới nước hợp lý cho cây khi thấy lớp đất bề mặt đã khô nhưng không nên tưới quá thường xuyên để tránh tình trạng thối rễ.
Đa búp đỏ là cây thân gỗ cao lớn, chiều cao có thể đạt tới 30m nếu được trồng ở ngoài trời. Cây trồng trong chậu dù có kích thước nhỏ hơn cũng đạt từ 1-3m.
Chuối rẻ quạt
Mang vẻ đẹp độc đáo và phóng khoáng với những chiếc lá xòe rộng như một chiếc quạt khổng lồ, chuối rẻ quạt chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, chúng cần không gian rộng rãi và ánh sáng đầy đủ để phát triển tốt.
Cây bàng Singapore
Là một trong những loại cây cảnh lớn phổ biến với những chiếc lá lớn, bóng bẩy, cây này thu hút mọi ánh nhìn một cách tự nhiên. Cây thích ánh sáng mạnh và có thể phát triển rất cao, tạo điểm nhấn ấn tượng trong không gian.
Dù cần chăm sóc đôi chút (như lau sạch lá thường xuyên), nhưng khi cây đã quen môi trường, nó trở thành một loại cây dễ chăm sóc. Hình dáng thanh thoát của cây mang lại cảm giác hiện đại và nhiệt đới, rất phù hợp để nâng tầm bất kỳ căn phòng nào.
Cây thiên điểu
Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích vẻ đẹp độc đáo. Với chiều cao nổi bật và những chiếc lá dạng quạt đầy sống động, cây này mang đến cảm giác nhiệt đới và quyến rũ cho không gian.
Dù kích thước lớn, cây vẫn dễ dàng chăm sóc trong nhà nếu được cung cấp đủ ánh sáng mạnh. Cây phát triển chậm nhưng sẽ mang đến cho bạn bằng những chiếc lá đẹp và thậm chí có thể nở hoa trong điều kiện thích hợp, với những bông hoa rực rỡ màu cam và xanh.
Cây phát tài
Cây phát tài là cây thân gỗ và lá xanh đậm, có thể có 5 đến 9 lá trên một cuống. Một số cây phát tài được định hình thành dạng cây bonsai, trong khi những cây khác có thể phát triển thành cây cỡ lớn. Loại cây này khá dễ chăm sóc và chịu được nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.
Mặc dù cây phát tài có khả năng ra hoa, nhưng khi được trồng trong nhà, chúng hiếm khi nở hoa. Hoa của cây phát tài thường có màu trắng hoặc hồng nhạt và có hình dạng tương tự như hoa cẩm tú cầu.
Ngoài ra, cây phát tài được coi là mang lại tài lộc và may mắn trong phong thủy, giúp thu hút năng lượng tài lộc và cân bằng tài chính cho gia chủ khi đặt trong không gian sống.
Thiết mộc lan
Thiết mộc lan, loài cây cảnh kích thước lớn này còn có tên gọi là cây phất dụ. Cây có nguồn gốc từ Tây Phi, Tanzania và Zambia nhưng hiện nay được trồng ở nhiều nơi trên thế giới.
Thiết mộc lan mang một màu xanh tươi sẽ khiến phòng khách trở nên dịu dàng, mát mẻ. Cây sinh trưởng tốt ở môi trường trong nhà như phòng khách. Khi trồng trong đất, cây có thể cao tới 6m nhưng sự phát triển sẽ bị hạn chế không quá 2m khi trồng trong chậu.
Cây ưa ẩm nên cần được đảm bảo lượng nước tưới cần thiết sao cho đủ để làm ẩm đất. Có thể để cây trong nhà quanh năm nhưng thi thoảng nên đem cây ra hành lang khoảng 1 tuần để cây khoẻ hơn.
Cây phát tài núi
Phát tài núi có nguồn gốc từ các nước châu Á. Đây là cây thân gỗ, lá màu xanh đậm tập trung ở nhiều đỉnh, gốc có bệ ôm vào thân rất độc đáo. Phát tài núi ưa bóng râm, dễ trồng và chăm sóc, có thể sống tốt trong phòng máy lạnh, phù hợp để trong nhà và văn phòng.
Phát tài núi chịu hạn tốt nên không có nhu cầu cao về nước. Khi trồng cây trong chậu, chỉ nên tưới cây 3 lần mỗi ngày. Tránh tưới quá nhiều nước vì sẽ làm cây bị thối rễ.
Phát tài núi ưa bóng bán phần, bạn nên đặt cây ở nơi có bóng râm vì cây dễ bị héo lá, cháy lá dưới nắng gắt. Hàng tuần chỉ nên cho cây tắm nắng 1-2 lần là đủ.
