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Lee Joo Yeon khoe vóc dáng quyến rũ ở tuổi 39

Thứ năm, 06:37 09/07/2026 | Đẹp

Dù đã bước sang tuổi 39, Lee Joo Yeon vẫn duy trì được nhan sắc trẻ trung cùng thần thái rạng rỡ.

Cựu thành viên nhóm After School kiêm diễn viên Lee Joo Yeon tiếp tục khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi chia sẻ loạt ảnh mới trên mạng xã hội. Dù chỉ là những khoảnh khắc đời thường trong kỳ nghỉ, nữ diễn viên vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm nhờ nhan sắc trẻ trung cùng vóc dáng săn chắc đáng ngưỡng mộ ở tuổi 39.

Cụ thể, mới đây, Lee Joo Yeon đăng tải nhiều bức ảnh kèm dòng trạng thái ngắn gọn: "Đây mới chính là hạnh phúc". Không cần chia sẻ quá nhiều, loạt hình của nữ diễn viên vẫn đủ sức thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ.

Lee Joo Yeon tiếp tục khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.

Trong ảnh, Lee Joo Yeon xuất hiện tại một hồ bơi ngoài trời với khung cảnh ngập nắng. Cô diện bộ bikini họa tiết kẻ sọc nhiều màu sắc, tự tin tạo dáng trước ống kính. Thiết kế ôm sát giúp nữ diễn viên tôn lên đôi chân thon dài, vòng eo săn chắc cùng đường cong cân đối. Vẻ ngoài khỏe khoắn nhưng vẫn gợi cảm của cô nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên các diễn đàn mạng xã hội.

Đặc biệt, dù đã bước sang tuổi 39, Lee Joo Yeon vẫn duy trì được nhan sắc trẻ trung cùng thần thái rạng rỡ. Gương mặt gần như không để lộ dấu vết thời gian, kết hợp với phong cách tự nhiên và nụ cười tươi tắn khiến nhiều người nhận xét cô vẫn giữ được sức hút như thời còn hoạt động với After School.

Dù đã bước sang tuổi 39, Lee Joo Yeon vẫn duy trì được nhan sắc trẻ trung cùng thần thái rạng rỡ.

Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, người hâm mộ liên tục để lại những lời khen ngợi như: "Không thể tin đây là vóc dáng của tuổi U40", "Đẹp và quyến rũ quá", "Nhan sắc đúng là không tuổi", "Khí chất vẫn nổi bật như ngày nào" hay "Càng ngắm càng thấy cuốn hút".

Về hoạt động nghệ thuật, Lee Joo Yeon gần đây có màn xuất hiện đặc biệt trong loạt phim Netflix Lady Dua, đảm nhận vai Gemma. Trước đó, cô từng ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình như Smile, Dong Hae, All Kinds of Daughters-in-Law và Kiss Sixth Sense. Sau nhiều năm chuyển hướng sang diễn xuất, Lee Joo Yeon vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn, đồng thời thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, giúp cô giữ được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ.

Lee Joo Yeon khoe vóc dáng quyến rũ ở tuổi 39 - Saostar.vn - Ảnh 3.Huyền Lizzie 'Cách em 1 milimet' gợi cảm ở tuổi 37

GĐXH - Diễn viên Huyền Lizzie liên tục trở thành tâm điểm chú ý bởi vóc dáng gợi cảm, nhan sắc thăng hạng ở tuổi 37.

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