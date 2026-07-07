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Khổng Tú Quỳnh, 'Công chúa dâu tây' gợi cảm ở tuổi 35

Thứ ba, 12:15 07/07/2026 | Đẹp
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh liên tục trở thành tâm điểm chú ý bởi phong cách gợi cảm, hiện đại.

Khổng Tú Quỳnh gợi cảm ở tuổi 35 - Ảnh 1.

Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh vừa chia sẻ hình ảnh lấy cảm hứng từ biển. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút lượt tương tác lớn từ khán giả với nhiều bình luận tích cực.

Khổng Tú Quỳnh gợi cảm ở tuổi 35 - Ảnh 2.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Khổng Tú Quỳnh vẫn là gương mặt nhận được sự quan tâm nhờ hình ảnh trẻ trung so với tuổi.

Khổng Tú Quỳnh gợi cảm ở tuổi 35 - Ảnh 3.

Từ hình ảnh “kẹo ngọt” quen thuộc, Khổng Tú Quỳnh đang dần chuyển sang phong cách gợi cảm, hiện đại.

Khổng Tú Quỳnh gợi cảm ở tuổi 35 - Ảnh 4.

Ở tuổi 35, Khổng Tú Quỳnh vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ, gợi nhớ hình ảnh “Công chúa dâu tây” từng làm nên tên tuổi một thời.

Khổng Tú Quỳnh gợi cảm ở tuổi 35 - Ảnh 5.

Những hình ảnh gần đây của Khổng Tú Quỳnh trên trang cá nhân đều mang phong cách trẻ trung, quyến rũ.

Khổng Tú Quỳnh gợi cảm ở tuổi 35 - Ảnh 8.

Vừa qua, nữ ca sĩ gây sốt khi khoe vóc dáng trong bộ bikini màu cam, trắng kết hợp quần short. 

Khổng Tú Quỳnh gợi cảm ở tuổi 35 - Ảnh 10.

Khổng Tú Quỳnh sinh năm 1991 và bắt đầu được khán giả biết tới rộng rãi từ giai đoạn cuối thập niên 2000 với hình tượng ca sĩ teen pop trẻ trung, năng động.

Khổng Tú Quỳnh gợi cảm ở tuổi 35 - Ảnh 11.

Sau quãng thời gian hoạt động sôi nổi, nữ ca sĩ có giai đoạn khá im ắng. Sau đó, cô trở lại với chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" năm 2023. 

(Ảnh FB nhân vật)

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