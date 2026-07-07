Khổng Tú Quỳnh, 'Công chúa dâu tây' gợi cảm ở tuổi 35

2 ngày trước

GĐXH - Sau khi đi biển, nhả nắng là một bước quan trọng để giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh và tránh tác động tiêu cực từ ánh nắng mặt trời. Bạn có thể tham khảo kết hợp những cách làm dưới đây để hỗ trợ "chữa cháy" cho làn da của mình.